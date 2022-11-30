Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам во время атак на ЗАЭС, - Пентагон
Российские обстрелы возле Запорожской атомной электростанции свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Высокопоставленное должностное лицо в Пентагоне заявило, что в случае ядерной катастрофы пострадает весь регион, не только Украина.
"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", - сказал представитель министерства обороны США.
Другой представитель Пентагона заявил, что сейчас не наблюдается интенсивных сражений вокруг ЗАЭС. Он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы собирались передать контроль над ЗАЭС Международному агентству по ядерной энергии.
"И если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы здорово", - добавил он.
При этом он уточнил, что пока нет непосредственной угрозы станции.
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"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - представник міністерства оборони США.
ОДНАК, Інший представник Пентагону заявив, що тепер не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС; у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії. І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово",
Один - атаки, збільшення ризиків, а інший - не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Можливо вони з різних партій?