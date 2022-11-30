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Новости Война
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Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам во время атак на ЗАЭС, - Пентагон

заес

Российские обстрелы возле Запорожской атомной электростанции свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Высокопоставленное должностное лицо в Пентагоне заявило, что в случае ядерной катастрофы пострадает весь регион, не только Украина.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", - сказал представитель министерства обороны США.

Другой представитель Пентагона заявил, что сейчас не наблюдается интенсивных сражений вокруг ЗАЭС. Он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы собирались передать контроль над ЗАЭС Международному агентству по ядерной энергии.

"И если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы здорово", - добавил он.

При этом он уточнил, что пока нет непосредственной угрозы станции.

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Пентагон (1472) россия (96442) Запорожская АЭС (727)


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Оці всі різноманітні заяви від усіляких незрозумілих представників вже підза#бали.
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30.11.2022 06:34 Ответить
Аби ці заявляльщики кожен раз не обкакувались, а тож ні. Як в анекдоті ''мужчина, я вас боюсь'''
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30.11.2022 07:51 Ответить
В США, як говорив один партЄйний функціонер, єсчьо нє прішлі к єдіному мнєнію"

Два говоруна з Пентагона - песиміст і оптиміс. Один бачить загрозу, а інший... Переконайтесь самі!

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - представник міністерства оборони США.

ОДНАК, Інший представник Пентагону заявив, що тепер не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС; у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії. І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово",

Один - атаки, збільшення ризиків, а інший - не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Можливо вони з різних партій?
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30.11.2022 08:24 Ответить
Так а чего Рашке быть =не готовой= к рискам по ЗАЭС, это же в Украине будет радиоактивное заражение. Рашисты наоборот, сего желают и всё для оного делают!!!
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30.11.2022 11:20 Ответить
 
 