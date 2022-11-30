Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам во время атак на ЗАЭС, - Пентагон

Российские обстрелы возле Запорожской атомной электростанции свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Высокопоставленное должностное лицо в Пентагоне заявило, что в случае ядерной катастрофы пострадает весь регион, не только Украина.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", - сказал представитель министерства обороны США.

Другой представитель Пентагона заявил, что сейчас не наблюдается интенсивных сражений вокруг ЗАЭС. Он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы собирались передать контроль над ЗАЭС Международному агентству по ядерной энергии.

"И если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы здорово", - добавил он.

При этом он уточнил, что пока нет непосредственной угрозы станции.

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