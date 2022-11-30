Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки противника в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и городу Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражение из всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневое поражение из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневое поражение из реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.