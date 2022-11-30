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Новости Война
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Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки противника в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб

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Начались двести восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и городу Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражение из всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневое поражение из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневое поражение из реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) боевые действия (4434)


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Хочуть узяти Бахмут будь якою ціною 😡
Цим істотам потрібні перемоги.
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30.11.2022 06:55 Ответить
Судячи з огляду редактора, то одну транспорту лінію вони уже контролюють. На околицях х півдня просування, Перемогою Бахмут не можна назвати, 9 місяців війни і тримається,відкидає орків і збиває літаючі об'єкти. Навіть,якщо візьмуть,то і повернуть.
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30.11.2022 08:19 Ответить
Дружина президента до війни писала тексти для 95 кварталу. Не буду здивована, якщо про ці пункти незламності, теж вона придумала. Коли коту нехер робити, то він яйця собі облизує. Так і ЗЕлені, під час війни займаються сварками. Особливо старано веде перевірки Коля Тищенко - герой війни. З його накаченою сракою місце передовій, нехай снаряди підносить.
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30.11.2022 09:34 Ответить
Пекло у багнюці. Безперервні штурми, окопи у воді, холод - командир батальйону Свобода розповів, як тримають Бахмут
Були фото окопів - калюжі по коліна.

- Це абсолютно дійсні фото, тому що нема часу робити дренажі в окопах. Та й нема кому їх робити. Все вручну, все під обстрілами. Дощі пішли. Сьогодні вже без дощу перший день, а тоді і вчора він накрапав, вся вода стікає в окопи. А артобстріл такий, що з окопу не вилізти, тому бувало добу-дві хлопці мокрі постійно. Плюс температура така. Багато контужених, багато з запаленням легень. Стоїмо, боронимо. Бачу, як зуби зціпили і стоять молоді хлопці. Мені дуже би хотілось, щоб хоч хтось написав про їхній подвиг, бо мало хто про це в країні знає.

Я зараз вийшов з зони боїв. І побачив, що з'явився якійсь срач стосовно пункту незламності. Думаю: чим політики реально займаються? От про цих хлопців потрібно писати! Оце пункти незламності - вони реально стоять в нелюдських умовах, постійно їх штурмують. Вони не тільки витримують штурми і відбиваються, а вони ще контрнаступають, забирають територію у ворога, беруть його в полон. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bitva-za-bahmut-yak-rosiyani-namagayutsya-otochiti-misto-rozpovid-biycya-z-frontu-50287544.html
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30.11.2022 09:16 Ответить
Про них написано ,днями допомога відправлена, бо дійсно одяг потребує заміни. Фото окопів також бачили,знаємо,допомагаємо, підтримуємо. Свобода мої друзі, Койоти піклуються, донатимо регулярно. Дякую, що написали.
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30.11.2022 10:04 Ответить
Под Бахмутом в окоп попали четыре козы....высота почти в рост ..как они туда попали неизвестно...боец ЗСУ каже ...піду на іншу позицію..🤣.відос є у Ютьюбі ..👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤣
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30.11.2022 10:11 Ответить
 
 