Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки противника в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб
Начались двести восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и городу Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.
Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.
На Слобожанском направлении поражение из всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневое поражение из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.
На Херсонском направлении огневое поражение из реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.
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Цим істотам потрібні перемоги.
Були фото окопів - калюжі по коліна.
- Це абсолютно дійсні фото, тому що нема часу робити дренажі в окопах. Та й нема кому їх робити. Все вручну, все під обстрілами. Дощі пішли. Сьогодні вже без дощу перший день, а тоді і вчора він накрапав, вся вода стікає в окопи. А артобстріл такий, що з окопу не вилізти, тому бувало добу-дві хлопці мокрі постійно. Плюс температура така. Багато контужених, багато з запаленням легень. Стоїмо, боронимо. Бачу, як зуби зціпили і стоять молоді хлопці. Мені дуже би хотілось, щоб хоч хтось написав про їхній подвиг, бо мало хто про це в країні знає.
Я зараз вийшов з зони боїв. І побачив, що з'явився якійсь срач стосовно пункту незламності. Думаю: чим політики реально займаються? От про цих хлопців потрібно писати! Оце пункти незламності - вони реально стоять в нелюдських умовах, постійно їх штурмують. Вони не тільки витримують штурми і відбиваються, а вони ще контрнаступають, забирають територію у ворога, беруть його в полон. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bitva-za-bahmut-yak-rosiyani-namagayutsya-otochiti-misto-rozpovid-biycya-z-frontu-50287544.html