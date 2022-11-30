Авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям ЗРК. Поражен важный объект оккупантов, - Генштаб
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, за минувшие сутки наши воины сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.
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+11 Mykola Trofimenko #544375
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Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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"...Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. И не надо бояться оставить Киев без света, не надо бояться Гааги. Надо бояться, что мы проиграем, это будет катастрофа"
Анекдот згадався вульгарний:
- Сьогодні цілий день провів із дружиною у жіночій консультації. Надивився всякого. Загальне враження - кого тільки не *буть!