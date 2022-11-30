Авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям ЗРК. Поражен важный объект оккупантов, - Генштаб

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки наши воины сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Смотрите также: Семьям мобилизованным в Якутии раздали лед. ВИДЕО