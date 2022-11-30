РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9747 посетителей онлайн
Новости Война
3 146 10

Авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям ЗРК. Поражен важный объект оккупантов, - Генштаб

повітряні,сили

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки наши воины сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Смотрите также: Семьям мобилизованным в Якутии раздали лед. ВИДЕО

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) Воздушные силы (2474)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
показать весь комментарий
30.11.2022 07:18 Ответить
+7
від "да сколько там єтой Украини" до "неприлично большой"... гм, не пройшло і 9 місяців, а як заспівали. Катастрофа буде, не переживайте. І знаєте, що буде найсмішніше-дивитись, як ви самі себе будете жерти.
показать весь комментарий
30.11.2022 07:28 Ответить
+6
Частина Курської області на декілька годин залишилась без світла. РФ звинувачує у цьому ЗСУ
показать весь комментарий
30.11.2022 07:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Частина Курської області на декілька годин залишилась без світла. РФ звинувачує у цьому ЗСУ
показать весь комментарий
30.11.2022 07:04 Ответить
шось мало, на декілька годин...
показать весь комментарий
30.11.2022 07:17 Ответить
пристрілюємся,далі буде ...
показать весь комментарий
30.11.2022 07:19 Ответить
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
показать весь комментарий
30.11.2022 07:18 Ответить
Дійшло нарешті, що останній аргумент - "а я нікого не вбивала особисто, я лише говорила", для неї не спрацює. Ну, так, тільки говорила, а висіти буде однаково. Тому ніяких уже казок про "денацифікацію". Це боротьба за своє життя, продовження свого існування. Будь-якими методами.
_________________________________________________________________________________

"...Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся. И не надо бояться оставить Киев без света, не надо бояться Гааги. Надо бояться, что мы проиграем, это будет катастрофа"
показать весь комментарий
30.11.2022 07:17 Ответить
від "да сколько там єтой Украини" до "неприлично большой"... гм, не пройшло і 9 місяців, а як заспівали. Катастрофа буде, не переживайте. І знаєте, що буде найсмішніше-дивитись, як ви самі себе будете жерти.
показать весь комментарий
30.11.2022 07:28 Ответить
Яка гидка перекошена мордяка. І хтось же з нею спить, збоченець якийсь?
показать весь комментарий
30.11.2022 07:29 Ответить
Ще "кращий" красаучек- хач з метровим шнобелем...
показать весь комментарий
30.11.2022 08:16 Ответить
Ну, судячи з того, що двоє дітей, Кеосаян з нею все ж таки спить. Або із ймовірністю 90% - спав. Тому що насправді - бр-р-р-р...
Анекдот згадався вульгарний:

- Сьогодні цілий день провів із дружиною у жіночій консультації. Надивився всякого. Загальне враження - кого тільки не *буть!
показать весь комментарий
30.11.2022 08:21 Ответить
 
 