За 9 месяцев радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается, - Залужный

За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 80% уничтожается нашими огневыми средствами.

"Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – отметил Залужный.

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