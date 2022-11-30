За 9 месяцев радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается, - Залужный
За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 80% уничтожается нашими огневыми средствами.
"Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – отметил Залужный.
Топ комментарии
+3 Lopik Kocur
показать весь комментарий30.11.2022 08:59 Ответить Ссылка
+1 Нина Карпенко
показать весь комментарий30.11.2022 10:53 Ответить Ссылка
+1 Николай Петров #62637
показать весь комментарий30.11.2022 11:40 Ответить Ссылка
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А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
во-вторых, 80 процентов уничтоженных это из тех, по кому был открыт огонь, а это далеко не все зафиксированные. Это может одна из десяти целей. Радары у нас работают гораздо дальше, чем средства поражения целей.
Мавзолейні депіли .вам тіки у школі Беслана воювать...школу дійсно спецназ путлера узяв за три дні...🤣🤣🦍🦍🦍