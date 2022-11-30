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Новости Война
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За 9 месяцев радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается, - Залужный

За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 80% уничтожается нашими огневыми средствами.

"Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – отметил Залужный.

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За 9 месяцев радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается, - Залужный 01

Залужный Валерий (661) Воздушные силы (2474)


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Топ комментарии
+3
Файно.знищено 80% - тобто 200 000. Боюсь ,що реальність трохи гірша і в процентному і в абсолютному відношенні.Але іммунітет на удари по-любому міцнішає ,що є закономірно ,згідно законів діалектики
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30.11.2022 08:59 Ответить
+1
Вітаємо зі святом та бажаєм максимально знищувати та виявляти цілі!
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30.11.2022 10:53 Ответить
+1
не по всіх виявлених цілях стріляють. Виявити літак можна і на відстані, на яку ракета не долетить.
А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
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30.11.2022 11:40 Ответить
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Файно.знищено 80% - тобто 200 000. Боюсь ,що реальність трохи гірша і в процентному і в абсолютному відношенні.Але іммунітет на удари по-любому міцнішає ,що є закономірно ,згідно законів діалектики
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30.11.2022 08:59 Ответить
Де сказано, що знищено 80%?
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30.11.2022 09:13 Ответить
не по всіх виявлених цілях стріляють. Виявити літак можна і на відстані, на яку ракета не долетить.
А 80% - напевно, саме від атакованих нами цілей.
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30.11.2022 11:40 Ответить
не файно ) во-первых, в это 240000 входят цели появившиеся на радарах и всё, один и тот же самолет может за 9 месяцев войны появится на радарах сотни раз.
во-вторых, 80 процентов уничтоженных это из тех, по кому был открыт огонь, а это далеко не все зафиксированные. Это может одна из десяти целей. Радары у нас работают гораздо дальше, чем средства поражения целей.
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30.11.2022 12:07 Ответить
Криворуко написано. Напевно малось на увазі 80% ракет та Шахидів, бо авіація явно має менший відсоток втрат. Журналісти якось дуже спішать донести інформацію і роблять ляпи. Вирвали інфу з контексту і навіть не прочитали як це виглядає. Сумно, не будьте схожими на постійно лгущих москалів.
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30.11.2022 09:41 Ответить
Вітаємо зі святом та бажаєм максимально знищувати та виявляти цілі!
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30.11.2022 10:53 Ответить
Та Киев взяли за два дня курица🐔 Симоньян раструбила що вторая армия Третьего Мира круче Пентагона и НАТО..а труп чЛєніна в Мавзолєє то ваше..летчик Кожедуб

Мавзолейні депіли .вам тіки у школі Беслана воювать...школу дійсно спецназ путлера узяв за три дні...🤣🤣🦍🦍🦍
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30.11.2022 10:54 Ответить
Цифра такая огромная потому, что бесконечное количество раз обнаруживалась одна и та же цель.
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30.11.2022 12:03 Ответить
нормальний результат
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30.11.2022 12:14 Ответить
 
 