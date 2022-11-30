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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 ноября потери личного состава противника составляют около 88 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2914 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1902 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 210 (+1) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) уничтожение (7390) техника (1762) потери (4464)


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Топ комментарии
+23
Вторая армия оказалась совсем не второй армией. Второй армией оказалась европейская армия Украины, которая продолжает громить армию страны спонсора терроризма. Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:22 Ответить
+19
Ще не критична цифра,але наближення скоро. Судячи з аналізу, арта уже не та, літаки ще мають чим бомбить, але час і ЗСУ зроблять свою справу. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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30.11.2022 09:33 Ответить
+14
17 060 окупантів за листопад
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30.11.2022 09:21 Ответить
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8
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30.11.2022 09:20 Ответить
17 060 окупантів за листопад
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30.11.2022 09:21 Ответить
Вторая армия оказалась совсем не второй армией. Второй армией оказалась европейская армия Украины, которая продолжает громить армию страны спонсора терроризма. Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:22 Ответить
Ще не критична цифра,але наближення скоро. Судячи з аналізу, арта уже не та, літаки ще мають чим бомбить, але час і ЗСУ зроблять свою справу. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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30.11.2022 09:33 Ответить
Писали,що 2 літаки збили,а тут не позначено
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30.11.2022 09:34 Ответить
они во вчерашней статистике...
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30.11.2022 09:49 Ответить
Это были те, что были во вчерашней статистике.
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30.11.2022 10:57 Ответить
День чмобіків )) Слава ВСУ!
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30.11.2022 09:36 Ответить
коли ми ледь підбиралися до 200 літаків, я думала, що ми ніколи не подолаємо цифру 300, але зараз в мене повно оптимізму...)))
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30.11.2022 09:40 Ответить
Чекаємо на 100 тисяч дохляків к НР!
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30.11.2022 09:55 Ответить
Батальон дембільнувся.
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30.11.2022 09:43 Ответить
небольшая иллюстрация...

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30.11.2022 09:48 Ответить
Таргани....
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30.11.2022 11:50 Ответить
Маловато будет!Умножайте на 3 как минимум!поРаша изздохнет!
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30.11.2022 09:51 Ответить
 
 