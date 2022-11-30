Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 880 человек, 280 самолетов, 2 914 танков, 1 902 артсистемы, 5 872 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 ноября потери личного состава противника составляют около 88 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2914 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1902 (+1) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 210 (+1) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.