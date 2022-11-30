Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы, - Центр нацсопротивления

Россияне заставляют детей ходить в школы, которые используются в качестве очагов пропаганды.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Также за тем, чтобы ребенок учился в российской школе, следят врачи во время медосмотров, которые устроили россияне.

"У детей и их родителей проверяют телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы", - рассказали в ЦНС.

Семьям, которые согласятся отдать ребенка в российскую школу, захватчики обещают единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей.

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"В целом российские школы на ВОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из России насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - отметили в ЦНС и призвали жителей оккупированных территорий покинуть регион