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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы, - Центр нацсопротивления

школа,діти,окупація,пушкін

Россияне заставляют детей ходить в школы, которые используются в качестве очагов пропаганды.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице. Также за тем, чтобы ребенок учился в российской школе, следят врачи во время медосмотров, которые устроили россияне.

"У детей и их родителей проверяют телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы", - рассказали в ЦНС.

Семьям, которые согласятся отдать ребенка в российскую школу, захватчики обещают единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей.

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"В целом российские школы на ВОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из России насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - отметили в ЦНС и призвали жителей оккупированных территорий покинуть регион

дети (6608) оккупация (10212) школа (3023)


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Чим скоріше кацапів викинуть,тим легше цим дітям буде повернутися до стану нормальної людини,а не зазомбованого імбецила.
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30.11.2022 09:33 Ответить
Писав уже з цього приводу про "відмазку" для батьків:
- Вы всем рассказываете, что "хахлы" обстреливают школы и детские сады Я боюсь за жизнь моего ребёнка!"
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30.11.2022 10:22 Ответить
Той хто в Україні каже "какаяразьніца?", працює на кацапів.
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30.11.2022 12:22 Ответить
Гнати,гнати кацапську мерзоту!!!
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30.11.2022 13:21 Ответить
 
 