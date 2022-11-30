Ситуация в энергетике улучшается с каждым днем. При отсутствии новых обстрелов отключения могут стать короче, - Галущенко

Отключения света в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас - увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы видим, что в ближайшей перспективе стабилизировать и сократить продолжительность отключения", - отметил министр.

По его словам, после стабилизации ситуации будут введены плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого у них не будет электроэнергии.

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