РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Война
6 127 48

Ситуация в энергетике улучшается с каждым днем. При отсутствии новых обстрелов отключения могут стать короче, - Галущенко

світло

Отключения света в Украине могут стать короче. Однако для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас - увеличить объем генерации, и чем больше мы его увеличиваем, тем это сокращает дефицит в энергосистеме. Мы говорим о такой ситуации и это ключевое, что я хотел бы подчеркнуть: если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, мы видим, что в ближайшей перспективе стабилизировать и сократить продолжительность отключения", - отметил министр.

По его словам, после стабилизации ситуации будут введены плановые отключения, когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого у них не будет электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам во время атак на ЗАЭС, - Пентагон

энергетика (2579) Тарифы на электроэнергию (2181) Галущенко Герман (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Частіше доповідайте, що все нормально. Кацапи прочитають та знову влуплять.
показать весь комментарий
30.11.2022 09:51 Ответить
+16
"аби не було нових обстрілів енергосистеми" --- наївні як діти
показать весь комментарий
30.11.2022 09:45 Ответить
+14
Господи,люди до сих пор без света....ну зачем эти доклады???Делайте,поднимайте мощности по тихому.....
показать весь комментарий
30.11.2022 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапів може заспокоїти тільки смерть
показать весь комментарий
30.11.2022 09:44 Ответить
"аби не було нових обстрілів енергосистеми" --- наївні як діти
показать весь комментарий
30.11.2022 09:45 Ответить
Частіше доповідайте, що все нормально. Кацапи прочитають та знову влуплять.
показать весь комментарий
30.11.2022 09:51 Ответить
І це меле цілий міністр енергетики України?Їх туди, в міністерства,назначають по повній відсутності мізків? Чи це чмо з міністерства думає,хоча думає це не про нього, що його виступ на телемарафоні-вище досягнення в його кар*єрі?Це щось на рівні про статеві ознаки дідуся в бабусі Меркель...Якщо не будуть бомбити,то ніяких міністрів енергетики не потрібно.Вистачить чергового електрика,навіть совкового...
показать весь комментарий
30.11.2022 12:13 Ответить
шонавыбирали, то и имеем
показать весь комментарий
30.11.2022 19:30 Ответить
Слава Українським Електрикам!!!💛💙
показать весь комментарий
30.11.2022 09:53 Ответить
основне, що щиро обрізаним львів'янам таким як Герман Валерійович...
Вирубайте телезализон, у найвеличнішого опа вже заполірована.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:03 Ответить
Слава министру бовдуру такэ писаты ! Тупэ и ще раз Тупэ !
показать весь комментарий
30.11.2022 17:38 Ответить
І навіщо про це писати? Добре то і добре, а навіщо заставляти кацапів знову гадити? Що поступила команда від Боневтіка піару? Пригальмуйте, бо не все так гарно, як ви пишите.
показать весь комментарий
30.11.2022 09:54 Ответить
Господи,люди до сих пор без света....ну зачем эти доклады???Делайте,поднимайте мощности по тихому.....
показать весь комментарий
30.11.2022 09:57 Ответить
Европейские спецы работают в Украине правильно...,но есть одно НО... схему переобувания энергосистемы Украины могут скомуниздить крысы путлера...типа Цап-царап...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:02 Ответить
Почуття суперечливе. Одне говорить,щоб орки слонів не пускали,бо нас ********,а ми міцніше тримаємось. Інше говорить,що не усіх коригувальщиків виловило СБУ.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:08 Ответить
Не знаю где там покращуется, в Полтавской области с каждым днём всё хуже и хуже. В Полтаве вчера за весь день каждая очередь по пару-тройку часов свет видели. Сегодня походу или то же или хуже будет…
показать весь комментарий
30.11.2022 10:13 Ответить
Утром три часа..вечером три... нефиг жировать..война идёт...
16 часов для ремонта в сутки вполне достаточно...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:19 Ответить
Соблюдайте Светомаскировку...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:21 Ответить
дибілоїд------покращення має бути не словах......в ахметова покращення? еспорт закриваєте ? тварь брехлива.....світла як не було -так і не має
показать весь комментарий
30.11.2022 10:22 Ответить
А кто виноват, что кацапы походным маршем четверть Украины захватили за первые дни войны?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:38 Ответить
А сейчас границ стало меньше? Если бы в итоге русня не напала - это было бы гораздо лучше войны, не?
показать весь комментарий
30.11.2022 10:58 Ответить
нарід, що хотів ржати із домовин?
показать весь комментарий
30.11.2022 14:55 Ответить
вместо того, что бы все силы и средства кинуть на восстановление сетей, оно рудовища скупает тварь, за 2 дня 3 часа свет был, эти посты власти просто издевательства
показать весь комментарий
30.11.2022 13:10 Ответить
Треба частіше нам відключати світло у белгороді та курську,щоб вони на своїй шкурі
відчули та посиділи в холодних домівках...
показать весь комментарий
30.11.2022 10:24 Ответить
Зебіли, зав'язуйте *******!!! Тихесенько полагодили, А РАПОРТУВАТЬ ЯКІ ВИ ***** МОЛОДЦІ НЕ ТРЕБА!! Це війна, а не інстаграмний контент, *****! Прорапортуєте які ви ******* вже після війни, тим більше що за вас дегенератів все одно ніхто не голосуватиме, хоч рапортуйте, хоч ні!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:24 Ответить
На протязі попередньої доби відбулось покращення і світла не було вісім з половиною годин, Сьогодні світло вимкнули у 07:04 і поки його не має, подивимось як буде далі!
показать весь комментарий
30.11.2022 10:26 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:26 Ответить
в цього злодія Галущенка і так все покращено. Газ палить задарма скільки хоче в своєму маєтку на Київщині. Бо виграв суд в Облгазу що лічильник несправний
показать весь комментарий
30.11.2022 10:27 Ответить
Люди самі відчують, коли буде краще. Не треба *******.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:38 Ответить
Якщо покращується, то ми самі це побачимо по світлу у власних оселях!
Не остопиз...іло паритися? Не влада, а балаган незкінченних балачок.
показать весь комментарий
30.11.2022 11:10 Ответить
Да ну. Отключения стали ещё дольше. ( Одесская об ) По 12 часов. Такое ощущения что от нас в Молдову электричество гонят. Не кто не в курсе где Молдова закупает свету ?
показать весь комментарий
30.11.2022 12:36 Ответить
Офіційно - наче в Румунії. А так - хз.
показать весь комментарий
30.11.2022 12:46 Ответить
це називається чорний піар на крові
показать весь комментарий
30.11.2022 12:40 Ответить
Люди сидять по 12-20 годин без світла. Охрененне у вас покращення(
показать весь комментарий
30.11.2022 12:45 Ответить
Тогда почему прошлый раз, после блек дауна и у них темень была ? Тут дело ясное что дело тёмное.
показать весь комментарий
30.11.2022 12:51 Ответить
по 6 годин в день
показать весь комментарий
30.11.2022 13:51 Ответить
Галущенко - ставленник кгб-иста Деркача

В прошлый раз он рассказывал что до марта не будет улучшений! А теперь вдруг все улучшается.
показать весь комментарий
30.11.2022 14:12 Ответить
заздріть, маю по 2 години після 4-ох відключених... Ходжу по домівці в зелених труселях та футболці з коротким рукавом ще й не бритий, бо дюже хочу бути схожим на віслюка вОманського, найвеличнішого блохера вЗесвіту.
показать весь комментарий
30.11.2022 15:02 Ответить
З кожним днем все краще.
А як ото, шоб - не пиззіть?
показать весь комментарий
30.11.2022 15:53 Ответить
Це просто якийсь ідіотізм з боку влади - он кім, розповів, шо ремонтують насосну станцію забора води на Дніпрі для Миколаєва - орки нанесли удар по тому шо відремонтували. Тепер кім каже - вода буде у Миколаєві невідомо коли. І все це по прикладу резедента - відосіки. Боже, забери їх обратно.
показать весь комментарий
30.11.2022 16:43 Ответить
не "боже, забери их обратно", а "люди, перестаньте за них голосовать".
показать весь комментарий
30.11.2022 19:33 Ответить
Я не против отключений. Все понимаю.
НО! Сделайте именно отключения четкими по времени.
Сидеть 4 часа в лифте, то еще удовольствие.
Ведь было уже несколько дней, когда понятно на что рассчитывать и когда нельзя пользоваться лифтами. А сейчас кутерьма на фоне таких заявлений.
показать весь комментарий
30.11.2022 18:19 Ответить
М. ЖВАНЕЦКИЙ: "Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ... " https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020242435312 ..
показать весь комментарий
30.11.2022 18:22 Ответить
Ситуація в енергетиці покращується з кожним днем. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. Гораздо мєньшє стало підорасів, ******* всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки - усі на Соловках.
показать весь комментарий
30.11.2022 19:49 Ответить
противно слушать недалёких министришек
показать весь комментарий
30.11.2022 20:18 Ответить
 
 