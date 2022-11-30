За прошедшие сутки российские военные убили пятерых жителей Донецкой области, еще 15 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В течение 29 ноября от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погибли пять человек, еще 15 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 28 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области: двоих в Бахмуте, двух в Дробышевом и одного в Лимане", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов россиян ранения получили девять человек в Бахмуте, три человека в Лимане, двое в Соледаре и один человек в Торецке.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погибли 1235 человек, еще 2662 человека получили ранения. Установить точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе сейчас невозможно.

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