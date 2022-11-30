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Новости Агрессия России против Украины
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Еврокомиссия предлагает создать фонд по замороженным российским активам для компенсации ущерба Украине, - фон дер Ляйен

фон,дер,ляйєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.

"Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.

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Еврокомиссия (1474) компенсации (483) россия (96442) Украина (45040) Урсула фон дер Ляйен (554) репарации (34)


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Топ комментарии
+10
тіки зеленому лайну ці гроші не давайте!
краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
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30.11.2022 10:49 Ответить
+4
я впевненний, що почнеться зелений стогін, що потрібні саме гроші
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30.11.2022 10:56 Ответить
+3
Хороша ідея! Тільки давать не грошима на відбудову, а будматеріалами - цементом, готовими блоками, цеглою, металевим прокатом, склом, і так далі І будувать у першу чергу підприємства для виготовлення будматеріалів - швидше відновлення проходитиме і людям робота буде Економіка почне відновлюваться Хоч менше крастимуть!
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30.11.2022 10:51 Ответить
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тіки зеленому лайну ці гроші не давайте!
краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
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30.11.2022 10:49 Ответить
стосовно першого - це тимчасова помилка
стосовно другого - едине що такі як ти можеш побудувати - це схеми як що-небудь вкрасти, бо савковий манкурт по суті
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30.11.2022 10:58 Ответить
все що вам лайноязьіковьім світить - це відновлювати байкало-амурську магістраль
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30.11.2022 11:01 Ответить
вчи людську мову, потвора
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30.11.2022 11:06 Ответить
зе тупий криворагульний запроданець і наркоман !!!
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30.11.2022 11:20 Ответить
"мы построим..."
Трухін, нахіба ти з лісу вийшло?
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30.11.2022 11:23 Ответить
Хороша ідея! Тільки давать не грошима на відбудову, а будматеріалами - цементом, готовими блоками, цеглою, металевим прокатом, склом, і так далі І будувать у першу чергу підприємства для виготовлення будматеріалів - швидше відновлення проходитиме і людям робота буде Економіка почне відновлюваться Хоч менше крастимуть!
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30.11.2022 10:51 Ответить
я впевненний, що почнеться зелений стогін, що потрібні саме гроші
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30.11.2022 10:56 Ответить
Тільки людям на зарплату і закупку матеріалів та пального І бухгалтерів - тільки з західних компаній!
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30.11.2022 10:59 Ответить
На Заході , нажаль, ще будуть суди - щоб можна були передати заморожені активи раші та їх багатіїв.
Скільки по часу на Заході можуть судитися - ми бачимо по суду по МН-17 - вже більше 8 років.
Тут можуть бути роки і роки.
Тому на швидкі гроші з раші, думаю, розраховувати не варто.
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30.11.2022 10:57 Ответить
В преддверии нефтяного Эмбарго в Европе начинаются чудеса...Италия национализирует нефтяные активы путлера..братан Сильвио Берлускони не помог братана мавзолейному...🤣🤣
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30.11.2022 11:35 Ответить
https://youtu.be/F0qrxeMFCRo ...

Видос в тему
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30.11.2022 11:37 Ответить
22 августа Залужный на форуме ветеранов назвал цифру в 9 тысяч погибших, без пропавших без вести и пленных. Я ему верю.
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30.11.2022 11:43 Ответить
це може бути помилка (100 тисяч цивільних і 20 тисяч військових)?
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30.11.2022 12:07 Ответить
Правильно, пані Урсула
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30.11.2022 12:32 Ответить
этого мало!
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30.11.2022 12:39 Ответить
О, Господи! Та давайте вже! Ці кошти давно мають працювати на відбудову України, зруйнованих електростанцій, будинків і так далі. Та і кацапи задумаються, чи варто далі руйнувати інфраструктуру, якщо знатимуть, що з кожним їхнім пострілом їхній же карман тут же буде біднішати на суму спричинених збитків. Та і потім - якщо НАТО боїться давати свої ракети, то нехай закуповує їх на кацапській гроші і говорить, що Росія "сама себе обстрілює"))). А чому ні?
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30.11.2022 13:08 Ответить
на зєльоний разЗзпіллл!!
давайте усьо!
ми гатови!
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30.11.2022 13:35 Ответить
Фонд потрібний зараз. От розбомбили кацапи трансформаторні підстанції, чи житло українців - комісія по встановленню вартості знищеного майна і виділення коштів з цього фонду.

От в кацапів пердаки буде рвати,коли вони будуть читати в новинах в інтернеті що вони розбомбили трансформаторну підстанцію , а на її відбудову взяті гроші з їхніх золотовалютних резервів.
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30.11.2022 13:15 Ответить
 
 