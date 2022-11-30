Еврокомиссия предлагает создать фонд по замороженным российским активам для компенсации ущерба Украине, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила фон дер Ляйен.
Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.
"Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.
Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.
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краще відбудовуйте та відновлюйте своїми компаніями
стосовно другого - едине що такі як ти можеш побудувати - це схеми як що-небудь вкрасти, бо савковий манкурт по суті
Трухін, нахіба ти з лісу вийшло?
Скільки по часу на Заході можуть судитися - ми бачимо по суду по МН-17 - вже більше 8 років.
Тут можуть бути роки і роки.
Тому на швидкі гроші з раші, думаю, розраховувати не варто.
Видос в тему
давайте усьо!
ми гатови!
От в кацапів пердаки буде рвати,коли вони будуть читати в новинах в інтернеті що вони розбомбили трансформаторну підстанцію , а на її відбудову взяті гроші з їхніх золотовалютних резервів.