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"Слуги" готовятся проголосовать законопроект, которым предлагают "кулуарные назначения" в КС вместо прозрачного отбора кандидатов, - Шабунин

кс

Новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Слуги готовятся проголосовать законопроект, цементирующий политические назначения в Конституционный Суд. В понедельник Комитет ВРУ по вопросам правовой политики утвердил ко второму чтению текст законопроекта №7662. Я отмечу ключевое: новая редакция вместо прозрачного и независимого отбора кандидатов снова предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование не добродетель, а лояльность президенту, монобольшинству или судейской мафии", - пояснил он.

По словам Шабунина, Комитет ВР проголосовал за то, что совещательная экспертная группа с международными представителями в составе "голосует за то, что кандидат "не отвечает" требованиям Конституции, но его потом все равно назначают судьей КСУ".

"Чем это отличается от процедуры, по которой назначали Тупицкого? Разве что тем, что у Януковича не тратили время на танцы с бубнами, и сразу толкали своего. При этом, адекватным депутатам хотят замылить глаза нормой, предусматривающей участие одного представителя общественности, и то не сейчас, а через 6 лет, и никаких гарантий, что это будет независимый эксперт или что у него будут какие-то реальные рычаги влияния. Уважаемая власть, очень не честно делать это, когда все общество сосредоточено на войне, а потому банально нет времени дать вам по рукам. Но это не значит, что мы не видим этих и других ваших действий. Видим. И дадим по рукам - раньше или позже", - подытожил глава ЦПК .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада требует исключить Россию из G20

ВР (29302) КС (2249) назначение (2185) Шабунин Виталий (541) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+30
слуги-це найгірше зло після касабів
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30.11.2022 11:23 Ответить
+20
Клоун міні рашку будує. Не заважайте йому.
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30.11.2022 11:24 Ответить
+17
а я хочу, а я хочу опять, дороги строить и в оман летать
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30.11.2022 11:34 Ответить
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зебіли француваті !!!
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30.11.2022 11:22 Ответить
а я хочу, а я хочу опять, дороги строить и в оман летать
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30.11.2022 11:34 Ответить
А він будує дороги навіть зараз. Він свій інструмент ложить на це населення.
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30.11.2022 16:04 Ответить
слуги-це найгірше зло після касабів
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30.11.2022 11:23 Ответить
Вони зумисно роблять те, що потім буде проблемою для вступу в ЕС і НАТО! Ну і щоб далі красти безкарно, знову ж таки виставляючи Україну перед її союзниками в ненайкращому вигляді!
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30.11.2022 11:37 Ответить
Це в черговий раз підтверджує, що ці корумповані слуги олігархату насправді є прислужниками і агентами впливу кремля, диктатора путлєра і його режиму.
Закликаючи на публіку про необхідність накладення санкцій на активи та бізнес агресора, зниження вартості закупівлі московської нафти до 30 дол., ці слуги кремля таємно ведуть переговори з агресором про відновлення бізнесу щодо транспортування московського аміяку трубопроводом Тольятті-Одеса, що принесе агресору мільярди дол. США прибутків для продовження ведення війни проти українського народу.
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30.11.2022 11:50 Ответить
кацап не?
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30.11.2022 11:25 Ответить
Де?
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30.11.2022 11:26 Ответить
Госпідарі хочуть продовжувати госпідарювати...
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30.11.2022 11:23 Ответить
Клоун міні рашку будує. Не заважайте йому.
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30.11.2022 11:24 Ответить
В нього на це (та й на все інше) розуму не вистачить....
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30.11.2022 11:46 Ответить
Віталька протестує. Молодець Віталька!
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30.11.2022 11:24 Ответить
По четным Шабунин за зеленского, по нечетным - против. Или наоборот, я запутался
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30.11.2022 11:25 Ответить
Він уже сам запутався)
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30.11.2022 11:29 Ответить
С приближение плановых дат выборов -- президентских и парламентских -- идиотизм и тотальная жадность "слуг" будут проявляться с нарастающей силой.
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30.11.2022 11:26 Ответить
разве это важнее стройки дорог ?
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30.11.2022 11:33 Ответить
для абрамсов автобаны нужны иначе не проедут
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30.11.2022 11:44 Ответить
если США прийдет Трамп, будет тебе впк и все остальным.Чухатся надо пока у руля Байден
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30.11.2022 11:47 Ответить
То то вони в пустелі ''вишивали''
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30.11.2022 11:48 Ответить
Та ладно...там на хранении до ***** матери того что нам как воздух нужно
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30.11.2022 12:14 Ответить
зелені - це трупоїди.
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30.11.2022 11:29 Ответить
вони припинили боятися... й нарешті роблять те, що у будь якій війні робили мерзотники в тилу...
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30.11.2022 11:32 Ответить
Не дали вітальці портфеля, зарано богдан пішов. Зарано ! Віталька, через шість років будеш писати про того представника громадськості (одного), ним ти навряд чи станеш.
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30.11.2022 11:32 Ответить
Хто б сумнівався..
Ми дійсно матимемо сили, щоб вигнати їх після війни із спустошеної і знекровленої держави ?
Вони собі вибудували і капітал і солдатиків для його захисту.
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30.11.2022 11:33 Ответить
У середині нарітний фронт геть не шевелиться. Тільки язики підскакують як жабячі. Чекають на ЗСУ котре гибне теж із за цих покидьків "керувальників". Зясовується що гірші покидьки це ті котрі нічого не роблять...Свої гніди.
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30.11.2022 11:36 Ответить
Стиль руководства Зеленского-Дермака и всей этой "зеленой" шоблы - ложь, показуха и игнорирование законов
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30.11.2022 11:37 Ответить
Це все?
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30.11.2022 11:37 Ответить
Не заганяй, це різні сорта, але сорта гівна
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30.11.2022 12:15 Ответить
Та ти правий . Гымно Пололяка Особливо отой Джо
Реєстрація:30.11.2022
Шойно намалювався а вже базікати.
І де вас таких йолопів Подоляк знаходе
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30.11.2022 12:22 Ответить
Так тут є і заслуга Шлабуніна, що слуги роблять, що їм замангеться. Робота перед виборами проведена колосальна. Вигрібайте, що вибрали, те маєте!
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30.11.2022 11:38 Ответить
Хто всрався? Невістка.
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30.11.2022 13:40 Ответить
Такі, як ти, блондинчику, кожного дня мають посипати голову попілом, і відкриваючи очі, постійно бачити стрічку, що біжить, з написом "це все зробив я, власноруч".
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30.11.2022 11:42 Ответить
Тобто узаконити те, чим вони зараз займаються.
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30.11.2022 11:44 Ответить
Странно а в проекте закона который на сайте вр такого нет о чем пишет Шабунин. Там записано что если дорадча группа экспертів не рекомендують кого то из кандидатов то он выбывает из конкурса.
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30.11.2022 11:45 Ответить
просто какаяразніци та бісеруни скавчать "НЕНАЧАСІ", тому зелені пдри творять любу х-ню яка їм заманеться...
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30.11.2022 11:47 Ответить
Чувствую, что нас под шумок напяливают по самые уши
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30.11.2022 11:52 Ответить
Так вже війна показала,що все "нажите непосильним трудом" може одномоментно піти нахрєн а за ним і саме життя...Оцей постсовковий комплекс гребти під себе все що погано лежить,після однокімнатної хрущовки залізти в трьохповерховий особняк,пхати в себе ікру і трюфеля а на себе "габану","сваровскі" і всіляку подібну мішуру - той комплекс повинен скінчитись...Людині мало треба,і якщо ти здоровий,сім"я жива і здорова,ти вдітий і не голодний - що тобі ще треба,насер-матер!Визначеності?Тоді тобі на фронт,там все чьотко і визначено...
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30.11.2022 11:57 Ответить
****** зебильные,работающие на *****.
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30.11.2022 12:01 Ответить
Клоуни в своєму амплуа! Викручуються , як воші на гребінці. Після Раші прийде ваш час, хлопці. Треба буде прозвітувати про зроблену"роботу" перед народом. Готуйтесь! Час ще є...
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30.11.2022 12:02 Ответить
Дай Бог!
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13.12.2022 18:41 Ответить
А Шабунин из окопа вещает, на фронте, от него там пользы было бы больше
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30.11.2022 12:18 Ответить
Шабунин как ТАБУ!От тебя та же польза ,что и ИЗ тебя.
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30.11.2022 12:40 Ответить
І ЦІ ТЕЖ БУДУТЬ ГОЛОСУВАТИ ? НУ НУ

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30.11.2022 12:35 Ответить
Зелені слуги дограются, шо їх теж незабаром ЗАБОРОНЯТЬ 🤣🤣
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30.11.2022 12:36 Ответить
MrJack , Боюсь спросить , вы из секты ,святого Байдена
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30.11.2022 12:37 Ответить
Пропоную усі проекти законів і закони, ДЕ ДОЛЯ ГОЛОСІВ ОПЗЖ була виришальною каплею - заново переголосувати Но вже без зпжопинских депутатів
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30.11.2022 12:38 Ответить
Зе уже забрал все - сми, верх раду, прокуратуру, весь бюджет, ментовку. И что нас ожидает после второго срока - Укроссия или Укрбелороссия ????? Тоже в задницу будут совать Кийко ??? 78% уже в восторге???
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30.11.2022 13:40 Ответить
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30.11.2022 14:16 Ответить
Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.
(Дж. Родари, "Приключения Чиполлино")
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30.11.2022 14:34 Ответить
слуги народу,це КАЛОБОРОЦІАНІСТИ - в расход.
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30.11.2022 15:50 Ответить
 
 