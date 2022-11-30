"Слуги" готовятся проголосовать законопроект, которым предлагают "кулуарные назначения" в КС вместо прозрачного отбора кандидатов, - Шабунин

Новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Слуги готовятся проголосовать законопроект, цементирующий политические назначения в Конституционный Суд. В понедельник Комитет ВРУ по вопросам правовой политики утвердил ко второму чтению текст законопроекта №7662. Я отмечу ключевое: новая редакция вместо прозрачного и независимого отбора кандидатов снова предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование не добродетель, а лояльность президенту, монобольшинству или судейской мафии", - пояснил он.

По словам Шабунина, Комитет ВР проголосовал за то, что совещательная экспертная группа с международными представителями в составе "голосует за то, что кандидат "не отвечает" требованиям Конституции, но его потом все равно назначают судьей КСУ".

"Чем это отличается от процедуры, по которой назначали Тупицкого? Разве что тем, что у Януковича не тратили время на танцы с бубнами, и сразу толкали своего. При этом, адекватным депутатам хотят замылить глаза нормой, предусматривающей участие одного представителя общественности, и то не сейчас, а через 6 лет, и никаких гарантий, что это будет независимый эксперт или что у него будут какие-то реальные рычаги влияния. Уважаемая власть, очень не честно делать это, когда все общество сосредоточено на войне, а потому банально нет времени дать вам по рукам. Но это не значит, что мы не видим этих и других ваших действий. Видим. И дадим по рукам - раньше или позже", - подытожил глава ЦПК .

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