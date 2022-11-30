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Путин усиливает репрессии против россиян на фоне отсутствия побед на фронте, - британская разведка

путін

Российский диктатор Владимир Путин ужесточает репрессивные полномочия государства, чтобы еще больше подавить инакомыслие.

Об этом говорится в мире разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в июле Путин утвердил поправки к "закону об иностранных агентах" 2012 года, который широко используется для репрессий против оппонентов режима, - новые меры вступят в силу 1 декабря.

Закон 2012 года определял "иностранных агентов" как физических лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки расширят определение тех, кто просто находится под неопределенным влиянием или давлением иностранных игроков.

Российское министерство юстиции теперь будет вправе публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов", что почти наверняка подвергнет их риску преследования.

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Новые поправки в закон еще больше расширят репрессивные полномочия Кремля. Подобная тенденция сохраняется с момента возвращения Путина в должность 2012 года, однако резко ускорилась после 24 февраля.

Кремль, вероятно, предупреждает, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, резюмировали в отчете.

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Великобритания (5046) путин владимир (31647) разведка (4205) репрессии (2771) россия (96442)


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Топ комментарии
+5
Насрать на кацапов. Хороший кацап - дохлый кацап. Любой.
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30.11.2022 11:56 Ответить
+4
Раби народжені рабами у рабстві іньшого й не заслуговують...
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30.11.2022 11:52 Ответить
+3
Найцікавіше попереду. Цей терорист звик робити інформаційний фон за допомогою трупів.
Коли раша програє цю війну , йому потрібно буде дуже багато трупів,щоб перекрить інформаційний фон і відволікти увагу.
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30.11.2022 11:53 Ответить
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Раби народжені рабами у рабстві іньшого й не заслуговують...
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30.11.2022 11:52 Ответить
Найцікавіше попереду. Цей терорист звик робити інформаційний фон за допомогою трупів.
Коли раша програє цю війну , йому потрібно буде дуже багато трупів,щоб перекрить інформаційний фон і відволікти увагу.
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30.11.2022 11:53 Ответить
Насрать на кацапов. Хороший кацап - дохлый кацап. Любой.
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30.11.2022 11:56 Ответить
Так їм і треба...
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30.11.2022 11:57 Ответить
тяжела і нєказіста жизнь кацапа-путініста...
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30.11.2022 12:03 Ответить
Злые языки из парашки пишут, что скоро там ввЯдут чипирование парашескота из 3-х категорий. Чёрным запретят покидать место жительства, серым- регион, белым- внешние границы параши. В белых будут вертухаи и прочее говно, в чёрных- до 90% парашескота.
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30.11.2022 12:07 Ответить
Вот это суть фашизма: вертикаль власти(тоталитаризм) и деление на касты, шо мы и видим. Можно сказать, шо наконец-то фашизм в нарабсее построен. Вот в этом суть фашизма - фашизм пекчись о своиих жителях, в отдельно взятой стране. Это аппогей фашизма... Агрессия, геноцид других наций - это уже другая петрушка, это нацизмо-расизмо-нараисшовинизм. Убедительная просьба не путать эти понятия, не берите пример с Подоляка и кремлевских кацапов.
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30.11.2022 12:28 Ответить
Яке щє чипування, в них сбєрбанк зі старих карток чіпи виковирює, щоб нові випустити.
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30.11.2022 13:37 Ответить
В виде карточки с QR- кодом. И это не шутка.
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01.12.2022 09:53 Ответить
Чудово
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30.11.2022 12:11 Ответить
Бей своих чтобы чужие боялись.
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30.11.2022 12:38 Ответить
Та їм ше краще, шо царь перднув - усе так
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30.11.2022 13:35 Ответить
тепер цю рашистську наволоч жаліють. із слізними розказами ,як їм важко на фронті
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30.11.2022 13:43 Ответить
Чим більше поросячий обсосок знищить своїх кацабів,тем меньше буде роботи нашим ВСУ.
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30.11.2022 15:52 Ответить
 
 