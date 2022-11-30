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Новости Война
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ОП прокомментировал заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Это чувствительная информация, официальные данные обнародуют, "когда придет подходящий момент"

смерть,втрати,тіло

В Офисе Президента прокомментировали заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей, что Украина потеряла в войне с Россией около 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Представитель президента Сергей Никифоров отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

Видеофрагмент выступления был опубликован на официальной странице главы ЕК в твиттере. Однако впоследствии этот фрагмент был удален, а на странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Суспільне обратилось в Еврокомиссию с просьбой прокомментировать озвученные данные.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Также читайте: Еврокомиссия предлагает создать фонд по замороженным российским активам для компенсации ущерба Украине, - фон дер Ляйен

потери (4464) ВСУ (6736) Урсула фон дер Ляйен (554) Офис Президента (1803) Сергей Никифоров (157)


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Топ комментарии
+25
20 тис. цивільних явно применшена цифра !!! тільки в Маріуполі, за оцінками експертів, кацапи вбили приблизно 30 тис. цивільних ...
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30.11.2022 12:10 Ответить
+22
мета проста, що світ нарешті зрозумів,що тут іде дуже жорстока війна,і не сидів і думав,потрібно помагати чи ні, а в повну силу надав допомогу Україні,як це було наприклад в Другій Світовій. А то багато хто думає,що вінй скоро закінчиться і усі домовляться, такими цифрами дають усім зрозуміти,що після такого уже шлях до переговорів по суті закритий,і війна буде до кінця
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30.11.2022 12:11 Ответить
+16
Президент зеленский и все его команды -- люди, которые буквально за руку привели войну в Украину. Они делали всё возможное, чтобы сделать Украину слабой в военном и экономическом плане.
Какой правды от них можно ждать сейчас и после победы?
Лично я от них не жду ничего хорошего. И реальность меня всё больше убеждает меня в моей правоте.
PS. Не путайте ЗСУ и команды зеленского.
имхо.
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30.11.2022 12:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не розумію якого *** Євросоюз вкидає таку інфу в інформ простір? Навіщо? Яка мета? Яке обгрунтування цього вкиду? На чому грунтується?
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30.11.2022 12:09 Ответить
ну так !!! країни НАТО, головно США, В.Британія, Канада мають надати Україні наступальне озброєння: ракети атакамс на 300-500 км, літаки Ф15, 16, танки Абрас, тощо !!!
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30.11.2022 12:30 Ответить
HolyDemon, тому ти тільки позавчора тут зареєструвався, прігожинєц? Зрадоньку розганяти? Чи ти кум Залужного і все знаєш? Чьто там у вас в Пєрмі гааріт, каасатіік! Расскажи нам лучшеє пра бааавовну.
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30.11.2022 12:30 Ответить
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30.11.2022 12:33 Ответить
мета проста, що світ нарешті зрозумів,що тут іде дуже жорстока війна,і не сидів і думав,потрібно помагати чи ні, а в повну силу надав допомогу Україні,як це було наприклад в Другій Світовій. А то багато хто думає,що вінй скоро закінчиться і усі домовляться, такими цифрами дають усім зрозуміти,що після такого уже шлях до переговорів по суті закритий,і війна буде до кінця
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30.11.2022 12:11 Ответить
бред кацапский
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30.11.2022 12:42 Ответить
Это не Евросоюз, это вовчик вкидывает очередные вагоны $ в продажных евро-чиновников, чтобы каким-то образом повлиять на Украину.
НЕ ВЫЙДЕТ!
Кремлевский вова будет сидеть на скамье подсудимых выездного заседания Гаагского Трибунала на Майдане в Киеве!
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30.11.2022 12:12 Ответить
А я вам скажу для чого,щоб всі думали що куйло воює з військовими а не цивільними,от для чого!європейські путінососи працюють і підсовують папірчики не просто так!
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30.11.2022 12:13 Ответить
Грунтується на їх безалаберності.
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30.11.2022 12:14 Ответить
То може варто вже українському уряду оприлюднити наші втрати?

Чи "коли настане слушний момент"?
Тобто, для ЗЄ-льочки "не на часі"!
Підірве довіру до

"найвеличньошого пройбив..стеля України"?

в демократичному суспільстві все має бути відкритим

від того що ми визнаємо про 100 тис. загиблих військових та 20 тис загиблих цивільних (сподіваюсь та молю Бога щоб ці цифри людських доль були меншими) ніхто з українців не побіжить капіталювати!

а вот робити з нелюдської війни пошлий квартал 95 з пиками лисого та пікалова досить! 👿
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30.11.2022 12:25 Ответить
Та ні на чому не ґрунтується... отримала інфу від української влади "конфіденційно" , потім зморознула не подумавши, вже цю заяву з сайту євро комісії видалили...
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30.11.2022 12:33 Ответить
саме такий розклад найбільш реальний.
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30.11.2022 12:50 Ответить
Для того щоб пропагандони кацапи раділи фраза до последнего украинца стала явью до того кажуть від нашого же союзника а 20 000 цивільних?коли тільки в самому Маріуполі десь 100 000 загинуло
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30.11.2022 12:39 Ответить
Мені здається, це ОПУ і видало таку інформацію. Зараз поясню чому (на мою думку) - Зеленський хоче більше зброї, але безкоштовно. Нам розказували 8 місяців, що неможливо налагодити виробництво мін і снарядів, ЄС і США мають нам надавати снаряди, на 9 місяці сказали, що вже налагодили виробництво в Україні і сусідніх державах. Кричали, щоб США і ЄС закрили небо, а потім у відосику Зеленський сказав - якщо нам не дають ППО - ми змушені будемо його купувати. Зеленський хоче зброї, але безкоштовно, фінансової допомоги, але без контролю з боку ЄС і США, пункти обігріву, але за рахунок не бюджету МВС (куди входить ДСНС), а за рахунок місцевих бюджетів. Нам кричали, що з 11 жовтня за кордон не продають електроенергію, а 23 листопада президент Молдови Санду сказала, що в Молдові вимкнулось світло через обстріли рашистів - тобто незважаючи на відключення і брак електроенергії в Україні, влада продавала її в Молдову і Придністров'я.
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30.11.2022 16:08 Ответить
20 тис. цивільних явно применшена цифра !!! тільки в Маріуполі, за оцінками експертів, кацапи вбили приблизно 30 тис. цивільних ...
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30.11.2022 12:10 Ответить
Нажаль це саме так....

А ще бучі-ірпені по всій окупованій Україні, в кожному стотисячному сєвєродрнецьку, бахмуті, містечках та селах

Цифри і долі страшні
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30.11.2022 12:28 Ответить
На жаль це так.
Нещодавно познайомилася з маріупольцями. Бідні люди ледве втекли. Поки стояли в велезній черзі в магазині, люди розповіли увесь жах, який пережили.
Марафон про це не розкаже.
Молоді люди просто сиві. Не дай Боже переживати ніколи ці жахіття.
Так от, люди які під кулями тікали, розповіли, що ніякої евакуації не було, хоча дуже чекали. Влада срати на всіх хотіла. І жертв загиблих в Маріуполі мінімум 75 тис душ, а можливо в вдвоє більше.
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30.11.2022 15:49 Ответить
Ні, у вас невірні данні. Близько 120 тисяч загиблих, якщо навіть не більше. Це я вам як маріупольчанка кажу. В нас було біля 500 тисяч разом з біженцями. Ось і рахуйте. 120 тисяч виїхало в Україну, 100 тисяч в рф, з них кількість яка там залишилося невідома. Біля 150 тисяч залишилося в Маріуполі. ******* кількість загиблих.
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30.11.2022 17:28 Ответить
Мені здається вона не знаючи просто ляпнула що їй написали. Вот і все не шукайте там зради
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30.11.2022 12:10 Ответить
"Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у твіттер. Однак, згодом цей фрагмент був видалений...", а дегенерат Никифоров продолжает набросы говна на вентилятор на радость каZZапам.
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30.11.2022 12:12 Ответить
Згоден, що дегенерат
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30.11.2022 12:50 Ответить
Вона помилилась цифри попутала ...я чомусь не здивований. Чекаєм на вибачення а потім на стурбованість
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30.11.2022 12:12 Ответить
она не ошиблась а сбрехала как и ты сейчас
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30.11.2022 12:44 Ответить
Теж вважаю що це помилка, але помилка навмисна. Загибель цивільних дуже чюттєве питання, а європейці бояться росіян навіть з ОБСЄ вигнати, не кажучи про ООН.
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30.11.2022 12:25 Ответить
Мені Здається, що цивільних загинуло не менше чим військових
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30.11.2022 12:12 Ответить
"То є правда"? Обгрунтуй,а не вкидуй.
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30.11.2022 12:18 Ответить
***** Маріуполь уважно. Населення було біля 500, а й то й більше разом з переселенцями. 120 виїхало в Україну за даними Мінінтеграції. 100 в рф. 150 в місті залишилося. От і рахуй що загиблих від 100 до 130 тисяч не менш. Вони не підтвердженні доказами ДНК. Там щось вже доказати чи знайти неможливо, бо все розваляти, екскаваторами зрівняли , знесли і терли сліди злочинів. Але населення не може просто зникнути нікуди.
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30.11.2022 17:33 Ответить
Ну тоді збрехав Міллі який 10 числа казав про сто тисяч разом з пораненими. Ви вже визначиться.
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30.11.2022 12:24 Ответить
твой Милли трепло и пестабол обамовский - он дятел ванговал что Киев падет за несколько дней..
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30.11.2022 12:47 Ответить
простая формула. берем приблизительные потери всей техники у блохастых 15 000 и убитых 90 000 - 6 шт на единицу. сравнить с нашими потерями техники. потеря техники ЗСУ в 5 раз меньше, около 3 000 ед. значит погибших 18 000 человек. Залужный 22 августа назвал цифру 9 000, 1 500 человек в месяц.
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30.11.2022 12:51 Ответить
Они так примерно и считают. Соотношение погибших к раненым 1 к 4/5. Потому и озвучивалась суммарная цифра потерь в 100 тыс.
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30.11.2022 13:45 Ответить
откуда ты ботяра кацапская знаешь правду?
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30.11.2022 12:45 Ответить
скотина пригожинская я тебе шопу натяну на уши твои кремлевские
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30.11.2022 12:49 Ответить
я тебе твою кацапскую морду вмест с твоим гугл переводчиком в одно метсо запхаю подьезжай в Киев если не засцышь
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30.11.2022 13:00 Ответить
Ні це і близько не правда, не підспівуйте на руку кацапам. З пораненими може і є 100 000, вбитих точно стільки немає.
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30.11.2022 12:19 Ответить
Тільки полонених військових України - понад сім тисяч, ця цифра проскакувала в офіційних ЗМІ. Не забувайте, що в лютому-березні в нас були страшнючі втрати...
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30.11.2022 12:22 Ответить
Не настількі страшнючі)
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30.11.2022 12:25 Ответить
У всяк випадку, навіть з ОП, навіть сам Zе заявляв, що тоді в нас щодня вмирало від ста до двохсот військових.
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30.11.2022 12:28 Ответить
ах сам Ze! ну тоді це точно... неправда
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30.11.2022 12:36 Ответить
Думаю, что это не тема для ухмылок.
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30.11.2022 12:38 Ответить
справді...
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30.11.2022 12:48 Ответить
Звідки у вас інфа про 7 тисяч військовополонених? Знову доїдаєте за рашистською пропагандою?
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30.11.2022 13:04 Ответить
Офіційна інфа, ще влітку, з урядового сайту:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526568-ponad-7000-ukrainskih-vijskovih-znikli-bezvisti-upovnovazenij.html Колцентр з розшуку зниклих безвісти зареєстрував 7 тисяч 200 зниклих українських військовослужбовців. Як передає Укрінформ , про це https://suspilne.media/259280-ponad-sim-tisac-ukrainskih-vijskovih-vvazautsa-zniklimi-bezvisti/ Суспільному повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
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30.11.2022 13:22 Ответить
Цікава у вас аріфметика. У вас усі 100 відсотків безвісти зниклих автоматично виживають? Так само рахуєте як рашисти з екіпажем крейсера мацква?
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30.11.2022 14:50 Ответить
Тільки з Маріуполя біля 7000. Тому рота прикрий, якщо не в темі. Зараз наших в полоні біля 15000, що ретельно приховує наша влада.
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30.11.2022 17:36 Ответить
Реєстрація аккаунту 30 листопада 2022
Ще одне рашистське ІПСО.
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30.11.2022 22:22 Ответить
А поранені це не втрати, відірвані руки-ноги, втрачений зір, контузії з втратою слуху та зору, можливостю розмовляти, втрати пам'яті. Чи це так у носі покулупатись і знову в бій.
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30.11.2022 12:25 Ответить
Она не говорила про погибших. Дословно "цифра потерь" это погибшие и раненые. То есть погибшие и те, которые в данный момент не воюют по причине ранения. Хотя уже многие из раненых снова в строю.
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30.11.2022 13:48 Ответить
пля как вы ******* счетоводы диванные - кацапы недобитые
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30.11.2022 12:48 Ответить
Скоріше навпаки.
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30.11.2022 12:18 Ответить
Цівільних загинуло більше ,а військових менше. Вона переплутала ціфри)
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30.11.2022 12:27 Ответить
Президент зеленский и все его команды -- люди, которые буквально за руку привели войну в Украину. Они делали всё возможное, чтобы сделать Украину слабой в военном и экономическом плане.
Какой правды от них можно ждать сейчас и после победы?
Лично я от них не жду ничего хорошего. И реальность меня всё больше убеждает меня в моей правоте.
PS. Не путайте ЗСУ и команды зеленского.
имхо.
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30.11.2022 12:27 Ответить
Дані, озвучені у первинному повідомленні ЄК - невірні.
Можна й самим порахувати втрати ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення рашистської пітьми в Україну і до 01.07.2022 року, тобто в період , як видається, нвйбільших наших втрат через відсутність снарядів, західного озброєння тощо.
Так, цифру кількісного складу ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня https://www.bbc.com/ukrainian/features-62099292 зазначив міністр оборони Резніков.
В кінці серпня нардеп Костенко пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+5000а00*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.
Якщо слудувати пропорції загиблих до поранених українських воїнів, про що заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих український бійців за період з 24.02 по 01.07.2022 року було 22 тисячі.
Таким чином, не може бути такого, що за перших 4 місяці війни - 22 тис. загиблих воїнів, а за останні 5, коли перевага була вже на стороні ЗСУ - ще 78 тисяч.
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30.11.2022 12:27 Ответить
Дай Бог!
Хотілось би вірити
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30.11.2022 12:51 Ответить
красиво нарисовал но бред и наброс кацапский - твои подсчет говно так как у тебя нет реальных цифр
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30.11.2022 12:52 Ответить
тут слід додати: дебіли сидять не лише на Банковій, ота недороблена аристократка явно не уявляє, про що говорить - бо їй усе однаково...
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30.11.2022 12:59 Ответить
Нізя ні європейцям, на журналістам, ні військовим говорити про кількість загиблих. Це має сказати тільки Боневтік, бо він приватизував все телебачення і навіть висвітлення інформації про кількість загиблих. Це було б зрозуміло, якби він відвоював декілька років в АТО, відслужив у війську, а так відкосив 4 рази, обзивав армію, довів її до жалюгідного стану, а зараз робить те, що робить. А це не наслідки його дій перед нападом?
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30.11.2022 12:28 Ответить
може попросиш ***** спочатку оголосити його втрати в війні?

навіть рашисти не називають втрат
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30.11.2022 12:31 Ответить
Да... Одразу видно тих хто дивиться телемарафон і ходить в рожевих окулярах. На правду реагують неадекватно. Ви хоть би своєю головою подумали, а не те що вам в телевізорі кажуть. Кожен день, у кожному місті ховають загиблих воїнів. У нас у селах не раз були історії що загинули в батько і син. Нарешті хтось звернув нам увагу на наші втрати, а то в телемарафоні все втрати русні озвучують примарні, а про наші мовчать...
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30.11.2022 12:29 Ответить
І що ж ти подумав своєю головою? Що фон дер ляєн красуня,а всі інші тобі брешуть. А в тебе точно є голова?
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30.11.2022 12:39 Ответить
даун ватный те кто на цензоре зомбо марфон не смотрят
просто включай логику - хотя у вас кацапов ее нет и никогда не будет
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30.11.2022 12:53 Ответить
ОП не заперечив...
Зараз вже це нічого не поміняє, бо війна йде на знищення, всі розуміють, якщо до них прийдуть кацапи, вони знищать всіх українців, люди готові вбивати кацапів і помирати за свою країну, лиш би було чим їх вбивати...
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30.11.2022 12:29 Ответить
дура дурой ця фройлян
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30.11.2022 12:32 Ответить
Да, оглашать во время активных военных действий потери обороняющейся стороны -- это больше чем глупость. Это предательство.
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30.11.2022 12:37 Ответить
ты то откуда знаешь с дивана?
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30.11.2022 12:54 Ответить
тебе-то откуда знать эту правду, эксперд?
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30.11.2022 12:38 Ответить
По поводу заявления Главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о том, что ВСУ потеряли 100 тыс военнослужащих.

Здесь два момента.

1. Это большая политика и политики часто говорят не правду с определенной целью. В данном случае это заявление - для западного налогоплательщика. Чтобы избежать дальнейших огромных жертв Украины (а они уже огромны), - нужно поддерживать выделение большей помощи Украине. Оружие - чтобы скорее Украина победила, макрофинанс, гуманитарная помощь и тд.

2. Уверен, что сегодня-завтра мы увидим разъяснение-опровержение со стороны ЕС и\или Украины.
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30.11.2022 12:38 Ответить
Я суджу по справах.

Україна отримала найбільшу ,з часів другої світової війни , допомогу

Виправте , якщо я помиляюся
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30.11.2022 13:37 Ответить
Подумайте про те, чому речник президента з'являється раз на два місяці для чого .
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30.11.2022 12:40 Ответить
от речника нет никакого смысла его никто не слушает
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30.11.2022 12:56 Ответить
100 тыс. погибших - это фантастическая цифра. Полагаю, там и 300-тые и гражданские. Скорее всего в секретариате у Урсылы работают агенты фсб московии, подсовывая ей такие материалы для пресс-конференции и выступлений. Думаю, нужно делить на 4. Цифра в 25 000 погибших (именно военных) более менее адекватна.
Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
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30.11.2022 12:42 Ответить
Можливо то разом з пораненими.
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30.11.2022 12:47 Ответить
100к с 300мы(1к3м считается?) и пропавшими безвести, но без гражданских, значит погибших ~33k
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30.11.2022 13:56 Ответить
Станом на 01.11. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 36009 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 72418 в\с

3. Потрапили в полон 2255 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с

‎*Пункт 4 фактично можна додати до п.1

Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 27906 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 64 102 в\с

3. Потрапили в полон 3789 в\с

4. Зниклі безвісти 1114 в\с

Взято з https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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30.11.2022 12:46 Ответить
бред кацапский - ваших сейчас горы трупов под Бахмутом
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30.11.2022 12:57 Ответить
Можно говорить только после новых выборов. А так зрада, Вовчик что ты делал до войны? Дороги строил.... И что тебе говорили. Зеар гуд Вальдемар, зеар гуд. Царство небесное нашим воинам
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30.11.2022 12:50 Ответить
даун ватный так что теперь не воевать? не убивать кацапов окупантов?
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30.11.2022 12:59 Ответить
зелені брешуть.Завжди брешуть
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30.11.2022 13:01 Ответить
баба запорола дубль
100 тис вбитих цивільних і 20 тис вбитих і покалічених військових (т.н безповоротні втрати)
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30.11.2022 14:00 Ответить
Хто вони такі, щоб вирішувати за народ на часі чи не на часі щось озвучувати про втарати , тим паче про таку болючу тему -як втрати військових , які загиблих або взятих у полон. Цифри замовчуються не для турботи про народ, коли бутерброд з ікрою їси, а з метою приховати свої помилки та пройоби. Отже в перші місяці війни, можливо цю цифру озвучувати не було потрібно, по перше щоб не було негативної реакції, по друге щоб забезпечити мобілізацію. Але зараз вже наже 9 місяці ця інформація необхідна як повітря. Далі, щодо втрат. Ви знаєте скільки зараз визнані непридатними в бойових умовах, і яких по негласному наказу з верху тримають в армії? Є такі що не те що зброю тримати не можуть і щось робити, навіть ходити не можуть і потребують термінового подальшого та довгого лікування. Тому ця срсровська риторика влади це просто якийсь треш. Пора їм виходити зі сцени та партійних зборів "КПРС", та ставати відповідальними політиками, як Президенту так і депутатам Верховної Ради, і тим паче виконавчої влади, як командувачу ГШ та Міністрам.
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30.11.2022 17:54 Ответить
З приводу цифри українських втрат в 100 тисяч, які нещодавно озвучував керівник американського Генштабу Маркус Міллі та сьогодні - Урсула фон де Ляйен. Твіт якої, правда, вже видалений.

1. Урсула явно цю цифру взяла з слів Міллі. То що - у нас дійсно вже 100 тисяч загиблих військових?

2. Абсолютно ні. Як показують підрахунки міжнародних організацій, співвідношення втрат ЗСУ є таким: один вбитий на 5-6 поранених. Тобто, поранених по цій логіці у нас має бути вже півмільйона. Тобто, у нас має бути тоді кожна друга людина у пікселі поранена. Це очевидна маячня. Натомість, у рашистів - Друга Світова. Тобто, на одного вбитого - 3 поранених. Через жахливий стан медицини та ставлення до солдатів.

3. Ці нехитрі розрахунки дають нам розуміння, звідки взялася сама цифра в 100 тисяч втрат. Це не тільки вбиті. Це вбиті + важко поранені + полон (не менше 5 тисяч) + пропалі безвісти (7-8 тисяч щонайменше). Тому кількість наших втрат, звичайно, давно обраховується десятками тисяч - це очевидний факт. Але 100 тисяч - це повна сума всього. А вбитих у нас - в кілька разів менше, ніж у ворога. Це математика, а не пропаганда.

4. Натомість, оті 86 з гаком тисяч втрат росіян - це дуже консервативна версія нашого Генштабу. Це ми говоримо тільки про підтверджені втрати. А скільки непідтверджених валяється по полях? А скільки пропалих безвісти, дезертирів, знищених у мобільних крематоріях тощо? Нагадаю - той же Міллі говорив про росіян, оцінюючи їх втрати, про ті самі понад 100 тисяч. Тільки у випадку РФ мова йде саме і передовсім про вбитих та дуже важко, до каліцтва, поранених. Тому диявол завжди ховається в деталях. Не розносьте цифру, не подумавши.

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 #Буткевичкаже
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30.11.2022 19:03 Ответить
 
 