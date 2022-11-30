ОП прокомментировал заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Это чувствительная информация, официальные данные обнародуют, "когда придет подходящий момент"

В Офисе Президента прокомментировали заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей, что Украина потеряла в войне с Россией около 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Представитель президента Сергей Никифоров отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

Видеофрагмент выступления был опубликован на официальной странице главы ЕК в твиттере. Однако впоследствии этот фрагмент был удален, а на странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Суспільне обратилось в Еврокомиссию с просьбой прокомментировать озвученные данные.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Также читайте: Еврокомиссия предлагает создать фонд по замороженным российским активам для компенсации ущерба Украине, - фон дер Ляйен