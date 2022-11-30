В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей РФ. Среди них – один ракетоноситель. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на 30 ноября в акватории Черного моря остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 30 ноября:

в Черном море остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр". Общий залп - 8 ракет;

в Азовском море находится один русский военный корабль;

В Средиземном море зафиксировано 9 военных кораблей РФ, среди которых 5 – ракетоносители с общим залпом на 76 ракет.

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