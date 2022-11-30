В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей РФ. Среди них – один ракетоноситель. ІНФОГРАФІКА
По состоянию на 30 ноября в акватории Черного моря остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
По состоянию на 30 ноября:
- в Черном море остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр". Общий залп - 8 ракет;
- в Азовском море находится один русский военный корабль;
- В Средиземном море зафиксировано 9 военных кораблей РФ, среди которых 5 – ракетоносители с общим залпом на 76 ракет.
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