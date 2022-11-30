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Новости Агрессия России против Украины
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В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей РФ. Среди них – один ракетоноситель. ІНФОГРАФІКА

ракетоносій

По состоянию на 30 ноября в акватории Черного моря остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 30 ноября:

  • в Черном море остаются 9 российских кораблей, среди которых один носитель ракет "Калибр". Общий залп - 8 ракет;
  • в Азовском море находится один русский военный корабль;
  • В Средиземном море зафиксировано 9 военных кораблей РФ, среди которых 5 – ракетоносители с общим залпом на 76 ракет.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей РФ. Среди них – один ракетоноситель 01

Азовское море (1605) корабль (2047) Черноморский флот РФ (1562) Черное море (1489) Средиземное море (86)


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Когда уже следующее театральное представление с морскими дронами? Вместо ёлочек...
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30.11.2022 12:48 Ответить
Спитай у тих, хто на це гроші збирав, а сам на "експлуатацію доріг" півтори мільярди тільки у Дніпропетровській області вклав!!!
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30.11.2022 14:42 Ответить
це багато, там їх зовсім не повинно бути...
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30.11.2022 12:48 Ответить
Там це ДЕ?! Рашистських вояк НЕ ПОВИННО бути жодного в Україні виходячи з норм міжнародного права та звичайної логіки цивілізованої людини, а вони є! Будь яка людина не повинна спричиняти злочинів, але злочинність є! А все внаслідок того, що відповідальність у світі, і Україні у т.ч., не настає безповоротно. То треба усім щось робити, та не заплющувати очі на злочини інших, та не творити їх сами, безповоротно караючи злочинців, як чужих, так і своїх, та не йти на поводу у популістів, які обіцяють одне, а роблять протилежне вереща про чийсь "приговор" та шукаючи "миру" у очах злочинця, включаючи мозок!!!
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30.11.2022 14:40 Ответить
Було 0 - стало 8.
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30.11.2022 13:42 Ответить
Скоро будет 7. Руст заводит свою Сесну.
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30.11.2022 14:15 Ответить
Вчера СМИ ляпнули, что к этому кораблю который МОЖЕТ нести 8 ракет присоединился такой же, не озвучивая названия кораблей, сегодня опять один. То ли поменялись, то ли не было никакого второго, не сообщают. Честно говоря подустал от вбросов непроверенной информации, что провоцирует недоверие к тому, что читаешь в изданиях. Все спешат быть первыми не удосужившись проверять информацию, лишь бы была она "погорячее"!!!
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30.11.2022 14:30 Ответить
Почему бы не долбануть по ракетоносителю?? В профилактических целях.
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30.11.2022 19:36 Ответить
 
 