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Новости Война
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В Еврокомиссии уточнили заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Речь шла как о погибших, так и о раненых

фон,дер,ляєн

В Еврокомиссии прокомментировали заявление президентки Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что Украина потеряла более 100 тыс. защитников.

Об этом сообщила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России", - отметила она.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина потеряла уже более 100 тыс. защитников.

Представитель Зеленского заявил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Читайте также: ОП прокомментировал заявление фон дер Ляйен о потерях Украины в войне: Это чувствительная информация, официальные данные обнародуют, "когда придет подходящий момент"

Еврокомиссия (1474) потери (4464) ВСУ (6736) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+21
25 тис. загиблих 75 тис. поранених. Десь так і є, на жаль...
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30.11.2022 13:07 Ответить
+15
Чому ми почали соромитися своїх втрат? Завжди кажемо, що ніхто не буде забутий, але потім хочемо вірити абсолютно ілюзорній статистиці від марафону. Краще гірка правда(якщо вже почали казати) ніж солодка брехня.
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30.11.2022 13:00 Ответить
+12
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30.11.2022 13:14 Ответить
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Приймається.
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30.11.2022 12:53 Ответить
Що приймається? Все рівно не в'яжеться на 1 загиблого 10 поранених.
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30.11.2022 12:57 Ответить
25 тис. загиблих 75 тис. поранених. Десь так і є, на жаль...
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30.11.2022 13:07 Ответить
Співвідношення загиблих до поранених 1:5.
Дай Бог щоб помилився....

Тобто, біля 20 тис. загиблих Воїнів...
А мирних? Лише по Маріку 20 тис. по самим оптимістичним прогнозам...
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30.11.2022 13:11 Ответить
якщо 1:5 то зі 100 тис. приблизно 16.667 тис загиблих ...
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30.11.2022 13:13 Ответить
Залужний у вересні говорив про 9 тис. загиблих у ЗСУ. А ще є Нацгвардія і ТРО.
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30.11.2022 13:22 Ответить
Так би й зразу, а то розігнала зрадоньку.
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30.11.2022 12:56 Ответить
А зараз що, попустило?👿
Із чотирьох моїх колег Воїнів всі четверо вже одержали поранення, хвалити Богу зостались живі

В кожній родині воює або родич, або друзі
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30.11.2022 13:14 Ответить
А что имеет значение сколько именно теряет ВСУ?
Раз Украина стала на путь защиты страны то потери имеют второстепенное значение.
Что изменилось бы с того что если бы урсула заявила, что погибло 200 тыс?
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30.11.2022 13:28 Ответить
много... Эффективность ведения боевых действий со стороны Украины, это же оценка деятельности Генштаба
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30.11.2022 13:34 Ответить
Ефективність дій ЗЕрховного ми бачили по "прой..обаних" териториях, а

ефективність дій Головнокомандувача бачимо по звільненій Україні

отака бо..ська "арифметика" з пропагандою 👿
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30.11.2022 13:44 Ответить
Розігнала не вона, а перекладачі, які переклали lost, як died/killed. Але і її прес-служба має мозок вмикати, це факт.
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30.11.2022 13:28 Ответить
скореговано по істериці в ОП
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30.11.2022 12:57 Ответить
навпаки, ОП респект, вони майже миттєво зреагували та змусили ЄП виправитись
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30.11.2022 13:02 Ответить
респект всім, хто реально працює
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30.11.2022 13:11 Ответить
питання лише на кого працює?
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30.11.2022 13:15 Ответить
Если постоянно показывают потери РФ то для паритета показывайте потери ВСУ, или как?
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30.11.2022 13:33 Ответить
Маємо люту війну на смерть чи життя українського народу

Навіть ніякого маріонеткового уряду ЗЕ-Віші буйло для України не передбачає, тільки буча-ірпінь.

То чого ми маємо боятись оприлюднення втрат?
"Хуже нє будєт" - це саме той випадок
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30.11.2022 13:49 Ответить
На,дивись:
https://www.youtube.com/watch?v=cf7uAC4xsAk https://youtu.be/cf7uAC4xsAk , это Саша Курара рассказал о петушиной жизни пригожина.
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30.11.2022 17:30 Ответить
А на кого працює ОП, як по вашому?
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30.11.2022 14:28 Ответить
А что, еслиб урсула сказала что убито 250 тыс, то что б? Киев капитулировал?
То чтоб тогда б былоб?
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30.11.2022 13:32 Ответить
Нічого не було б !
Нам все одно битись, із надією перемогти
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30.11.2022 13:50 Ответить
Все одно, багато не сходиться, зокрема по мирних мешканцях: 20 тис. цивільних явно применшена цифра !!! тільки в Маріуполі, за оцінками експертів, кацапи вбили приблизно 30 тис. цивільних ...
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30.11.2022 12:57 Ответить
20000 це те, що підтверджено та ідентифіковано.
Маріуполь буде рахуватись окремо після деокупації.
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30.11.2022 13:00 Ответить
тоді згоден !!! там не твілки Маріуполь, нажаль ....
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30.11.2022 13:01 Ответить
Спілкувався з одним захисником Маріуполя, якого недавно з полону звільнили, там все було усіяно трупами мешканців. Там більше за 20000.
Одне що, говорить хто був за Україну відразу виїхали в перші 3 дні, це пів міста, а інші пів міста, що залишились, чекали рашку та здавали позиції наших.
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30.11.2022 13:04 Ответить
ваш поділ доволі умовний !!! думаю що з тих хто залишився у місті, "чекати рашку" , певний %, нехай маленькій, була за Україну, просто з різних причин не могли виїхати - у когось, дуже хворі, лежачі члени родини, тощо ... як і ті що виїхали в Україну, певний невиликий % там любителів сруцького міра, спеціально посланих кацапами ...
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30.11.2022 13:09 Ответить
по двох знайомих людях, які залишились в Маріку, знаю що були українцями, але не змогли виїхати
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30.11.2022 13:18 Ответить
Той старий підар- робітник Азовсталі що розповідав кацапам про підземні комунікації, де ховалися наші теж надіюсь здох.
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30.11.2022 13:09 Ответить
сподіваюсь що живий і хлопці-азовці його "здохнуть" лютою смертю...
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30.11.2022 13:19 Ответить
все кинуть и свалить - рили? еще и за три дня? это если бы были ежегодные учения, к примеру, и каждый знал что делать, куда бечь, что эвакуировать. у каждого дома было оружие, конкуренция, честные суды, народ во власть шел не за получить бесплатно бабла (уже с убытков) а за построить крутую рабочую структуру чтобы было не стыдно оставить и т.п.
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30.11.2022 13:35 Ответить
Хлопці, трохи заспокою - 1.Є особливості перекладу - сленг морський(англ. з проходняка не поймеш), військовий так само...пробачте цивільним неточності перекладу та її подання особисте.
2. Загиблі герої, поранені герої, полонені герої, безвісти зниклі, цивільні так само - то загалом зворотні та незворотні втрати - так і може бути.
Просто треба офіційно, а це я так розумію не для загалу. А там не знаю....
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30.11.2022 13:02 Ответить
У тебя есть доступ в Мариуполь и другие окупированные, разрушенные города и села? Такие конторы исходят с подтвержденных данных. Да мы знаем что их в разы больше, но только знаем это без официальных подтверждений.
Так же и со свинорылыми, есть похороненная на свинособакии небольшая часть, они и входят в статистику, а те что в вагонах гниют и на полях, тех которых нехотят забирать, тех кого жгут на пепел - их как бы и не существует для сухой статистики.
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30.11.2022 13:05 Ответить
Чому ми почали соромитися своїх втрат? Завжди кажемо, що ніхто не буде забутий, але потім хочемо вірити абсолютно ілюзорній статистиці від марафону. Краще гірка правда(якщо вже почали казати) ніж солодка брехня.
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30.11.2022 13:00 Ответить
це не так.
психологічний аспект у війні вкрай важливий.
Втрат ніхто не оголошує до кінця війни - це абсолютно неправильно
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30.11.2022 13:03 Ответить
Тоді не потрібно казати взагалі. Якщо сказати брехню, то хто тоді потім повірить?
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30.11.2022 13:09 Ответить
так і не кажуть взагалі!!!
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30.11.2022 13:10 Ответить
ЗЄ сподівається що "цифри" втрат ми не почуємо серед вітань Перемога


дарма сподівається, бо це не "цифри", а наші рідні, друзі, дальні знайомі, ці "цифри" наші співвітчизники

значна частина втрат, наприклад по всій Таврії від Херсону до Маріка це чистий "пройоб" ЗЄ-рховного.
те ж саме по Київському Правобережжі...
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30.11.2022 13:36 Ответить
По перше, ніхто й не каже. А по друге, вірити у щось/комусь--суто ваша особиста справа.
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30.11.2022 14:41 Ответить
Якби казали так як є, кацапи використовували б у своїй інформаційній війні, адже у них там ледве не 2 тисячі загиблих за Міністерством Брехні рфії. Втрати приховують у кожному конфлікті
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30.11.2022 13:09 Ответить
Вгомонись. Танці на кістках скінчилися.
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30.11.2022 13:10 Ответить
Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала Джерело: \\\\\\\\\\\

Директорка не вказала шо вона Членкиня клубу любитильницесс рашки, просто спікерка їй не дала папір, написаний спічраєтесою за питань, якими завідує розвідниця замісниці прем.єрки президентки клубу любительниць досліджень журналісток, міскиня, тобто мадамкиня конгресвуменка місіскиня Дуртхаминя Нгукумбиня - депутатеса, замісникині депутатеси ерропарламентаркині - Марбутка-Дуплас-Родрігес.

а якщо чесно, то прочитавши новину від цієї ....(не сайту, а від людини), то у нас кожен перший сказав би:
******** на **** я тебе ****** ******* тупа.
Виправилась мля - серанула для солов.їних ублюдків, взяла бабло(а якщо не взяла то тупо ..... Ну тупаааая)
а потім типу - ой, не так сказала.... Уаааа, ціна не так сказання - 100000 євро(може брешу, бо я би на її місці просив пів.млн.)
і головне їй за це нічого не буде.
(!)
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30.11.2022 13:04 Ответить
слово президентка в укр. мові 100 років, а ви бідненькі все не вгамуєтесь
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30.11.2022 13:13 Ответить
Обережніше будь ласка.
Бо осадочек лишився ...
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30.11.2022 13:04 Ответить
Слава загиблим Героям!
Слава та видужання живим Героям!

Українському уряду не варто приховувати правду від народу.
І робити з війни дешевий балаган в стилі "єдиного кіздафона" із пиками лисого та пікалова теж не варто.
Йде люта війна на життя та смерть українського народу. Здаватись буйлу ніхто не збирається.

ЗЄлячка сподівається що втрати багатьох десятків тисяч українців ми не почуємо за громом барабанів та літавр Перемоги?
ЗЄлячка сподівається що "паБІдосиків нє судять" ?
Судять! По статті державна зрада!
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30.11.2022 13:07 Ответить
Оприлюднені Урсулою наші втрати громадян України недалекі від реальності; якщо в частині військових перебільшені, то не набагато; по цивільному населенню - явно применшені, чи не вдвіччі, ІМНО.
І за такі втрати ця ВСЯ зелена укрсучвлада має понести відповідальність, перш за все політичну. І навіть кримінальну, як особи, які своєю бездіяльність (чи діяльністю...) сприяли злочинцям ***** і касапам вчинити злочини, які призвели до стількох смертей та калітцтв громадян України. Є така стаття в Кримінальному Кодексі, юристи її напам'ять знають, підкажуть, якщо захочуть.
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30.11.2022 13:29 Ответить
Що вони взагалі знають чи бачили а робити припущення всі можуть
Раз так сказали в інший по другому скажуть про війну а ВІЙНА ЦЕ ЦИФРИ МАЛО ХТО З ЄС ЗНАЄ реальну картину подій адже деякі політики довіряють російським СМІ
Тож нехай продовжують працювати на ПУТЛЕРА і вигадувати не точну інформацію
А МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ ПУТЛЕР ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВТРАТИ ТОБТО ЧЕРЕЗ ЄС ЩОБ УКРАЇНА ЗАПЕРЕЧИЛА І НАЗВАЛА ТОЧНІ ЦИФРИ ОСЬ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ
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30.11.2022 13:07 Ответить
Что и было ясно любому внемяемому человеку и о чем сразу все адекватные и написали, это общие потери, включая раненных и санитарные.
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30.11.2022 13:14 Ответить
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30.11.2022 13:14 Ответить
А німці будуть прятатись у кукурудзі(((
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30.11.2022 14:33 Ответить
Нехай Патріоти дають і ховаються в кукурудзі Їм ще мільйони біженців годувати, якими їх нагородили МАКРЕЛЬ і ***** .
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30.11.2022 15:24 Ответить
А у вас у Словаччині на кордоні будуть брати 50 ойро за генератор. Заміть картинок, навели би ладу як на польському люди зробили.
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30.11.2022 15:17 Ответить
А вас , дивлюсь , зацепила це картинка 🤣🤣🤣


і ЕВРО ви в руках не держали , бо не знаете ЯК ПРАВІЛЬНО ПИСАТИ назву валюти.
Можливо і долара не бачили , а тількі кацапські рублі

ойро
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30.11.2022 15:22 Ответить
Грамотєйка, вчи мови безкоштовний лікнеп
Не держали(С) - це у вас, українською буде тримати.
Зацепила - зачепила.
Евро - євро.
знаете - знаєте тощо.
Ойро, неписьменна ти наша штатна дописувачка, було, є і буде. Де ж тобі знати як кажуть у справжній Європі.
То мабуть, той беззубий словак на кордоні, який збирає по 50 ойро( з генератора для наших хлопців), твій дружбан.
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30.11.2022 16:18 Ответить
Я не знаю українську на 100% тому що виросла в Одесі. Но вчу потроху , хоть у Словаччіни іі вчити тяжко.
Ваша кацапская наглость не имеет границ - потому перейдем к Википедии

Е́вро (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 знак валюты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE € , https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 банковский код : EUR) - официальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюта 19 стран «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 еврозоны » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F Бельгии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Ирландии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Кипра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литвы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембурга , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 Мальты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словении , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстонии ). Кроме того, евро используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногории и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Косове . Евро также является национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС. Однако, в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 340 миллионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B европейцев . На ноябрь 2013 года в наличном обращении был 951 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всём мире, опережая по этому показателю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 доллар США .

Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

Евро управляется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майне (Германия). В ЕСЦБ, кроме ЕЦБ, входят национальные центральные банки всех государств - членов ЕС, независимо от того, приняли ли они евро в качестве национальной валюты. ЕЦБ является независимым центральным банком. Ему принадлежит исключительное право определять денежно-кредитную политику в еврозоне. ЕСЦБ занимается печатанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE банкнот и чеканкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE монет , распределением наличных денег по странам еврозоны, а также обеспечивает функционирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 платёжных систем в еврозоне.
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30.11.2022 16:49 Ответить
А ще я ТОБІ, покажу як вони виглядають І ЩО НА НИХ ПИШУТЬ
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30.11.2022 16:57 Ответить
Євро (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинською Euro, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 грецькою Ευρώ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F кирилицею Евро) - офіційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюта 19 з 27 країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу , відомих як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Єврозона . Використовується також в 6 інших європейських державах, загалом є рідною для понад 345 мільйонів європейців. Євро був запроваджений у 1999 році на заміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%8E екю , в готівковому обігу перебуває з https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року. Символ валюти: €, літерний код: EUR. Поділяється на 100 євроцентів. В обігу перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0 монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 євроцентів та 1, 2 євро і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 банкноти в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Центральний банк - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Європейський центральний банк .
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30.11.2022 17:18 Ответить
Чуєш, "свіжозаряджена"!!! А ти сама хоч українською володієш? У тебе ж у твоїй "щирій" - помилка на помилці! Таким, як ти, я не раз казав: "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?
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30.11.2022 17:44 Ответить
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30.11.2022 18:42 Ответить
"Использованная оценка из внешних источников" - вот и объяснение. Перевожу: мой помощник/помощница, который готовил мой доклад - оказался ********, который в интернете загуглил и по ссылке перешел на один из ватных ресурсов, откуда и взял эту цифру)))
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30.11.2022 13:18 Ответить
По некоторым источникам у кацапов вообще полмиллиона потери (общие)

Поэтому ничего удивительного

Просто не все еще поняли масштабы этой войны
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30.11.2022 13:24 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:58 Ответить
Взрывы и пожары сегодня по всей рабZee... нефтебаза в Брянске,торговый центр в Красноярске,взрыв и пожар в Челябинске,пожар на Пермской ТЭЦ...
Кто то мочит мавзолейных крыс путлера нехило..🦍🦍☠️но патерь нет,все идёт по плану...хенерал Коздлашенков никада не звездит🤣
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30.11.2022 13:30 Ответить
На кінець літа я десь читав прорахунки аналітиків: 24 000 убитих, 70 000 поранених, з них 10 000 вже в стрій не стануть (важкі)
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30.11.2022 13:55 Ответить
Основні втрати були в перші місяці війни, коли зброї практично не було, а тільки автомати у багатьох. Тоді жах які втрати були, і вбитими і сильно пораненими. Як і серед цивільних. В одному Маріуполі від 50 до 100 тисяч буде загиблих.
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30.11.2022 14:01 Ответить
Ну вот а новореги боты уже визгами засрали все.....зраду разганяли.

Наших максимум 30-40 тыс погибло,что тоже много но не зря ....отвоевали много своей земли положили орков в 2-3 раза больше.
Но самое главное спасли Украину в феврале-апреле от уничтожения
Наших героев будет помнить вся Украина а руснявых ********* ни одна собака не вспомнит.!фразвешо та которая их трупы доедала)
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30.11.2022 14:19 Ответить
На России все равно больше. 80 000 убитых, и где-то получается 200 -250 тысяч раненых .У нас меньше потери.
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30.11.2022 14:20 Ответить
Хто схотів, той правду від європейців почув. Хто бачив ті поля могил з прапорами, у 9 тис від Резніка точно не повірить.
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30.11.2022 15:15 Ответить
По марафону таке не показують.
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30.11.2022 15:29 Ответить
 
 