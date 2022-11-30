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Новости Агрессия России против Украины
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С начала полномасштабной войны 1235 человек погибли и 2662 были ранены в Донецкой области

донеччина

Российские военные постоянно обстреливают все населенные пункты вдоль линии фронта. Только за минувшие сутки три человека погибли и 14 человек получили ранения.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы также наносятся и по деоккупированным территориям. Фактически каждые сутки мы фиксируем жертвы и ранения среди местного населения. Подсчет ведется без учета Мариуполя и Волновахи – там, где количество жертв мы сможем считать уже после деоккупации. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины и, в том числе активизации боевых действий в Донецкой области, погибли 1235 человек, 2662 человека по состоянию на утро сегодняшних суток получили ранения", - рассказал Кириленко.

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ранение (3405) смерть (9260) Донецкая область (10126) Кириленко Павел (640)


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Царствіє небесне загиблим і як найшвидше одужати пораненим.
Праві українські мольфари,
Згорить і кремель і мааасква,
А на березі край дороги,
Знайдуть повішеним х.....уйла.
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30.11.2022 13:50 Ответить
 
 