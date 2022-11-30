С начала полномасштабной войны 1235 человек погибли и 2662 были ранены в Донецкой области

Российские военные постоянно обстреливают все населенные пункты вдоль линии фронта. Только за минувшие сутки три человека погибли и 14 человек получили ранения.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы также наносятся и по деоккупированным территориям. Фактически каждые сутки мы фиксируем жертвы и ранения среди местного населения. Подсчет ведется без учета Мариуполя и Волновахи – там, где количество жертв мы сможем считать уже после деоккупации. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины и, в том числе активизации боевых действий в Донецкой области, погибли 1235 человек, 2662 человека по состоянию на утро сегодняшних суток получили ранения", - рассказал Кириленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте. ФОТОрепортаж