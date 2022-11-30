Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против "Слуги Народа" Аллахвердиевой, - ЦПК
Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что открыл дело в отношении народной депутатки от "Слуги Народа" Ирины Аллахвердиевой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Центра противодействия коррупции".
"Случилось это только после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП", - говорится в сообщении.
В ЦПК напоминают, что в октябре генпрокурор "испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК)".
"Таково вот продолжение "лучших практик" своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас. Господин Костин, ну можно ведь было все с самого начала сделать по-нормальному? Или это такая пагубная привычка – сначала все доводить до беспредела? Если все это, чтобы успокоить бывших коллег по Раде и показать, что их точно прикроют, то просто знайте – так больше не работает. И не будет работать после победы ВСУ", - отмечают в ЦПК.
Также подчеркивается, что в целом, такие дела должны начинаться не с давлением через суд, а в тишине. Чтобы не дать фигурантам бежать за границу, как это удалось тому же Шевченко.
"Сейчас же надеемся, что уже скоро швейцарские часы Аллахвердиевой за 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами будут среди доказательств по делу, а не на руке нардепа. Как и 14,4 млн грн, которые якобы подарил ей отец, официально не получавший миллионные доходы за последние годы. Этот случай рядом с последними делами САП – весомый аргумент за возобновление декларирования депутатов и чиновников. Это шанс для народных депутатов показать, что во время войны они не занимались коррупцией, а реально работали для страны", – резюмируют в ЦПК.
Как сообщалось, за генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы. Позже глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой.
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"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.
У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".
Джерело:
тіпа, нате, челядь, те що хотіли,
вона вже підготувалась і розписки на борги за подарунки вже написала
так що поцілуйте зелених в дупу, а вони в знак вдячності будуть далі строчити свої нікчемні, злочинні закони
кого зе взяв в Херсон???
катлету і того куя який відмив з Харкова 2,5 ярда через коханку
Ви, шановний, показуєте їм упк, закони.....
моня сам клав і всіх своїх навчив класти на закони як самі ж приймають,
чекаєм перемоги
а після розберемось на кого ця ******* працює
і як діє закон для всіх, але не для них??
Арахамия: Да.
Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.
Арахамия: Энергии много.
Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
Думала жіночка, що вже всім відсо... ой, віддячила...
А тепер що, знову все з початку!??
Ох цей несправедливий світ чоловіків...
1) Збочинці аналтабу
2) Секс служниці
3) Педофіли
4) Наркомани
5) Засуджені по важким статтям
6) Аферисти і фінансові кідали
Як можна було проголосувати за це у 2019 му після всього цього
хоча думаю під 10% йому приписали.
Це радянські люди старщі за 60 років які вірять серіалам про Голобородька і кварталу.
Не здивуюсь як що в "слузі народу" є і свої драг ділєри, сутенери нетрадіційні і збочені, свої кілєри і своя "поліція", все для того щоб інформація про збочення депутатів фракції не виходила за межи фракції "слуга народу".
Hasta la Vista, baby!
От який козел за неї голосував на виборах?...