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Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против "Слуги Народа" Аллахвердиевой, - ЦПК

аллахвердієва

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что открыл дело в отношении народной депутатки от "Слуги Народа" Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Центра противодействия коррупции".

"Случилось это только после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В ЦПК напоминают, что в октябре генпрокурор "испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК)".

"Таково вот продолжение "лучших практик" своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас. Господин Костин, ну можно ведь было все с самого начала сделать по-нормальному? Или это такая пагубная привычка – сначала все доводить до беспредела? Если все это, чтобы успокоить бывших коллег по Раде и показать, что их точно прикроют, то просто знайте – так больше не работает. И не будет работать после победы ВСУ", - отмечают в ЦПК.

Также подчеркивается, что в целом, такие дела должны начинаться не с давлением через суд, а в тишине. Чтобы не дать фигурантам бежать за границу, как это удалось тому же Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК

"Сейчас же надеемся, что уже скоро швейцарские часы Аллахвердиевой за 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами будут среди доказательств по делу, а не на руке нардепа. Как и 14,4 млн грн, которые якобы подарил ей отец, официально не получавший миллионные доходы за последние годы. Этот случай рядом с последними делами САП – весомый аргумент за возобновление декларирования депутатов и чиновников. Это шанс для народных депутатов показать, что во время войны они не занимались коррупцией, а реально работали для страны", – резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось, за генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы. Позже глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что суд обязал генпрокурора Костина открыть дело против депутата Аллахвердиевой.

Генпрокурор Костин сообщил, что открыл дело против Слуги Народа Аллахвердиевой, - ЦПК 01

Центр противодействия коррупции (250) Аллахвердиева Кормышкина (30) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+59
Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
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30.11.2022 14:33 Ответить
+43
Де ж вони скільки г*вна понаходили для однієї партії? Нехай вже старі партії з бувших комсомолят, а то вже ті що народилися і жили при незалежній Україні. Де ж той асинізотор, що їх назгрібав ?
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30.11.2022 14:37 Ответить
+36
Відкрив, але значно пізніше, ніж мав це зробити по закону.

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

Джерело:
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30.11.2022 14:26 Ответить
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Відкрив, але значно пізніше, ніж мав це зробити по закону.

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

Джерело:
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30.11.2022 14:26 Ответить
Ось ці порушення процедури, адвокати соски і застосують для щакриття впровадження. Влада зеленського у всій красі. Бурні авації з боку 73.
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30.11.2022 16:15 Ответить
він вже мав би бути звільненим к куям собачим, а замість цого так і показує місце, куда його поцілувати
тіпа, нате, челядь, те що хотіли,
вона вже підготувалась і розписки на борги за подарунки вже написала
так що поцілуйте зелених в дупу, а вони в знак вдячності будуть далі строчити свої нікчемні, злочинні закони
кого зе взяв в Херсон???
катлету і того куя який відмив з Харкова 2,5 ярда через коханку
Ви, шановний, показуєте їм упк, закони.....
моня сам клав і всіх своїх навчив класти на закони як самі ж приймають,
чекаєм перемоги
а після розберемось на кого ця ******* працює
і як діє закон для всіх, але не для них??
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30.11.2022 22:52 Ответить
Сеанс минета-и закроет. Алупесдячевой не привыкать)
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30.11.2022 14:27 Ответить
А что случилось?
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30.11.2022 14:29 Ответить
Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
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30.11.2022 14:33 Ответить
Де ж вони скільки г*вна понаходили для однієї партії? Нехай вже старі партії з бувших комсомолят, а то вже ті що народилися і жили при незалежній Україні. Де ж той асинізотор, що їх назгрібав ?
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30.11.2022 14:37 Ответить
Там,на Банковой сидит,его 73 процента ********* выбрали.
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30.11.2022 16:48 Ответить
це гівно сидить не тільки на Банковій, і обрали це гівно олігархи, і да, вони довбо..би, мало не проср..ли цілу країну русскім, і як би не українці, як би не ЗСУ могли би й самі накласти головою, хто зна, вже багато тих, хто так хотів тут русскій мір відд нього і скопитилося.
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01.12.2022 01:01 Ответить
Баба -- бои .
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30.11.2022 14:40 Ответить
наверно у сосны дупло мхом заросло, и к нему потерян интерес....
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30.11.2022 14:40 Ответить
це та сосна, яку особисто аргамія і ще якийсь зелений поц відбирав ?
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30.11.2022 14:44 Ответить
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30.11.2022 18:00 Ответить
Да, а особенно губы, ну уж рабочие!!!
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30.11.2022 23:23 Ответить
Як відкрили так і закриють! Не перший раз - "Ворон ворону око не виклює"!
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30.11.2022 14:45 Ответить
та ні, оскільки- це замах на вимах цнотливо-вродливої зебізяни... Вангую: Буде відпрацьовувати прокурватору у неприродній спосіб.
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30.11.2022 14:53 Ответить
От лихо!!!
Думала жіночка, що вже всім відсо... ой, віддячила...
А тепер що, знову все з початку!??
Ох цей несправедливий світ чоловіків...
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30.11.2022 15:00 Ответить
Да ей не в тягость.
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01.12.2022 01:06 Ответить
У країні, що готується вступати до ЄС, такий генпрокурор має бути відсторонений як мінімум за недбалість і непрофесіоналізм із подальшим розслідуванням його мотивів.
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30.11.2022 15:03 Ответить
В тому і справа що ніхто не готується, тільки відосики записують для дурнів які в цю підготовку вірять.
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30.11.2022 17:16 Ответить
Да, видно корабельна сосна вже і не сосна. Так, пеньок з дуплом.
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30.11.2022 15:06 Ответить
гаспада! ви жє звєрі
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30.11.2022 15:17 Ответить
не пройшло й 40 днів..., як померло в Україні правосуддя, бо якби був прокурор не із при*Слуг, то генпрокурор зобов'язаний відкрити справу, як тільки воно (ЗЕЛЕНЕ ЧМО) отримало ХАБАРЯ!
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30.11.2022 15:24 Ответить
Це саме правосуддя в Україні ще навіть не народжувалося. Ви пам'ятаєто хоча би одного справді незалежного генпрокурора?
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30.11.2022 17:19 Ответить
Члены партии слуги народа каждый день в ленте новостей , они то тихо в лес хотят уйти и предлагают полиции взятки то вечеринки устраивают не смотря на карантинные ограничения, то у их родственников находят яхты и виллы в Италии и попять квартир в Киеве а они берут в казне деньги для семного жилья, но ни один не прославился хорошими делами, шобло жуликов, банда которую крышует главный слуг Украины из Банковой
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30.11.2022 15:42 Ответить
Більш доцільно було би сказати що ще й очолює.
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30.11.2022 17:21 Ответить
от тобі і сосна корабельна, дала тріщину, не вчиться на помилках мера атрощенко, якому батько робітник радіозаводу, передав в спадок мільйон долярів
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30.11.2022 15:54 Ответить
На панелі стояла.
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30.11.2022 16:09 Ответить
Нічого, накладуть на неї штраф у розмірі 5 прожиткових мінімумів. А вона ще насосе.
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30.11.2022 16:29 Ответить
Хоть новую серию "Иллюзии обмана" под названием "Иллюзия неприкосновенности" снимай. Шифер - автор сценария, зеленский и генпрокурор в главных ролях, на задних - виляющие задом(не путать с тазиком) тищенко, качественная тётка без матраца, торгующий должностями и убитый на фронтах брат ермака, и лизка. Эта четверка всадников коломойского покажет всем, как должно сниматься настоящее кино.
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30.11.2022 16:43 Ответить
Лицо ( сосальник ) партии зеуродов. Хотя так и так все ********** *****,вне зависимости от пола. Квартал 95 во всей красе.
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30.11.2022 16:44 Ответить
Надеюсь придёт время и зелёных будут делать голубыми по полного посинения....
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30.11.2022 16:57 Ответить
Состав партії "Слуга народа"

1) Збочинці аналтабу
2) Секс служниці
3) Педофіли
4) Наркомани
5) Засуджені по важким статтям
6) Аферисти і фінансові кідали

Як можна було проголосувати за це у 2019 му після всього цього
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30.11.2022 17:02 Ответить
як? а нагадайте будь ласка в чиїх руках змі, суди, прокуратура, на чиї замовлення робляться соцопитування і рейтинги і такий дроб"язок - хто має вплив на всі держінститути в країні, на економіку і політику і на цвк теж, чиї там люди? ось вони і обрали, наші дорогі олігархи, дуууже дорогі олігархи, вони нам мало не коштували країни.
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01.12.2022 01:06 Ответить
Та ні, стойкіє Зе фанати ще залишились, парочку знаю сам, тому за Зе і було 30%,
хоча думаю під 10% йому приписали.
Це радянські люди старщі за 60 років які вірять серіалам про Голобородька і кварталу.
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01.12.2022 03:15 Ответить
Зустрічаються навіть молодщі фанати Зе влади, то вже клініка.
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01.12.2022 03:16 Ответить
Може хтось не знає, що "корабельна сосна" це на морському жаргоні шлюха на круїзних суднах, яка обслуговує туристів специфічним сервісом.
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30.11.2022 17:08 Ответить
А як інакше - бородатий пацан зі фракції піде у публічний дом і завтра вже прославиться на всю Україну(аналтабу всі памятають), а так всередині фракції є своя "жріца любві" яка не сдасть, бо состоїть в той же фракції і повязана партійними клятвами і інтересами.
Не здивуюсь як що в "слузі народу" є і свої драг ділєри, сутенери нетрадіційні і збочені, свої кілєри і своя "поліція", все для того щоб інформація про збочення депутатів фракції не виходила за межи фракції "слуга народу".
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01.12.2022 03:23 Ответить
Виталик нагнетает! А ваабще, Агрохимия уже давал Ковалеву деньжат, тот купил канал, но потом пришлось пристрелить. Хоть канал успели забрать. И тут опять какая то мутка. И шо нам скажет Виталик - откуда деньги то ? А ....?
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30.11.2022 17:10 Ответить
Люди добрі ! Маємо Наглядно--показовий приклад отого велетенського провалля : З одного боку-- це вкрай безсовісна. .аполітична. швидше антиукраїнська . безсоромно-- споживацька.. збайдужіло-- брехлива. за суттю чужинська . так звана еліта... Їй байдуже. що діється на війні і хто там . щоднини. гине захищаючи/ віддаючи найдорожче--власне життя.../ всих нас ... Головне : вчасно всигнути відзняти відосік із роздутитми щічками на щойно відгремівших полях битви... Вони бездумно під хіхоньки -95 кв--так безтурботно розважаються.../ ніби і ніякої війни і не гинуть тисчячі .найкращих наших воїнів.../ І як епогей цієї підлоти : народні обранці.ВР України.які б мали взяти увесь тягар загально--української біди--війни---бісяться . понтово засипаючи коханок --20млн. киселою...А Генпрокуратура --"меч соціальної справедливості"---виляє .круте. зволікає. .---- Це у них називається: СПУСТИТЬ НА ТОРМОЗАХ ... З іншого ж боку --- Найтерплячиший народ у Світі приречено --спкійно споглядає на весь цей бидлам марнославства. марнотратства і тягерує свою лямку. далі. молячись з надією: що випущена виродком--ординцем куля омене і цього разу єдиного синочка...доньку...
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30.11.2022 17:31 Ответить
ну не приречено, не треба вже аж так.
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01.12.2022 01:07 Ответить
...і як таких красівих в раду обирають?
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30.11.2022 17:33 Ответить
ага, саме так. Корабельна сосна. И ****.
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30.11.2022 19:12 Ответить
Не вірю. Рука руку миє. Поділиться і зроблять вигляд, що все відкрили. Нам в очі сцикотня як завжди.
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30.11.2022 18:13 Ответить
Цей генпрокурвор теж хоче,як бенядиктова,стати " видатним" дипломатом десь у цивілізованій країні!(((((
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30.11.2022 18:31 Ответить
Аллахвердієвій прислали алаверды?

Hasta la Vista, baby!
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30.11.2022 18:31 Ответить
Треба прийняти закон який надає можливість нашим західним партнерам звільняти та призначати будь якого суддю та прокурора і це зламає кругову корупційну поруку яка панує в Україні. Кожен президент ставить генпрокурором та членами Вищої Ради Правосуддя виключно особисто відданих людей, щоб ці люди закривали очі на корупційні схеми оточення президента. Саме англійські судді подолали корупцію в Сінгапурі та зацікавили прийти туди інвесторів
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30.11.2022 18:51 Ответить
Ето нє то, что ви подумалі...Ето, совсєм другоє.
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30.11.2022 18:52 Ответить
Ну не пилоткой же своей она эти бабки заработала и не насосала! Сказали папа подарил или аллах дал.
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30.11.2022 19:14 Ответить
баба переработала

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30.11.2022 19:17 Ответить
Губи, наче мавп'яча жопа. Гузно під носом.
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30.11.2022 21:08 Ответить
Ну и рожа, на такую даже и не встанет, а чтоб встал - сколько же надо выпить???
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30.11.2022 23:52 Ответить
Ну какая же ты страшная и накрашенная страшная, и не накрашенная - страшная...
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30.11.2022 23:58 Ответить
порапобабам . порапобабам ********* ждут клиентов
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30.11.2022 19:23 Ответить
Нарешті, змусили генпрокурора виконувати свої обов'язки! Це тепер так з кожною підозрою буде так, чи з порошенківцями та волонтерами будуть швиденько розбиратись?
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30.11.2022 19:31 Ответить
даже знаю, какую роль играли губы при взлете карьеры
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30.11.2022 20:06 Ответить
Ну що всі так за ті коштовні подарунки переймаються??? Вона ж може сповна їх відпрацювала? як колись звучало від одного актора, однієї студії про ефимерну йому батьківщину...
От який козел за неї голосував на виборах?...
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30.11.2022 20:53 Ответить
Якжеж це усе п*дарастичне бл*дство заї*ало...
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30.11.2022 21:06 Ответить
А що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжській області, Резніченком? Теж треба змушувати справи відкривати?
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30.11.2022 21:55 Ответить
Ви бачили губи тієї розкрадачки? Тенденція?
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01.12.2022 05:33 Ответить
А, може, дєвушка просто насосала??!
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01.12.2022 05:37 Ответить
Тобто вони в тупу відкупились від покарання, вкрали десять два віддали, норм вигода.Плказали цирк для "наріду" і норм. Це просто найганебніша влада за всю історію України
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21.03.2025 21:16 Ответить
 
 