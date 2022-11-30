Предварительное условие рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО - ее победа над Россией, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Стотенберг считает, что сейчас важно обеспечить победу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом (НАТО. - Ред.), предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, чтобы Украина победила. И мы помогаем, чтобы это произошло в этот момент. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, горючим, всем, что нужно украинцам для самообороны. Это непосредственная важнейшая задача для союзников", - сказал Столтенберг.
Генсек Альянса подчеркнул, что для победы Украины союзники должны мобилизоваться, насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.
"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", - добавил он.
Столтенберг отметил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом, и самым важным и срочным шагом является обеспечение победы Украины.
"Мы должны развивать ближе партнерство – и политическое, и практическое – с Украиной. Это усилит их институты, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости. А также это поможет Украине приблизиться к членству", - подытожил генсек НАТО.
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Хотя... Может так кто-то всё-таки задастся вопросом: "А куда подевались сто тысяч сынов-мужей-идиотов? А почему вся страна наводнена калеками-инвалидами? А за что они воевали -- за полную изоляцию московии? А куда подевались все мои (их) деньги-сбережения?"
Ось тоді питання НАТО -а зараз вступити до НАТО неможливо.
Про це повідомляє із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна . Джерело:
ПІШИ ШО ХОЧЕШЬ 🤣🤣🤣
https://ua.interfax.com.ua/news/general/875484.html
а народ вже завівся ругати НАТО. Ось кому потрібен цей вкід ?
Нема€.
Ручка
У центрі дискусій Атлантичної ради - поставка Києву нових систем ППО. Послання Лукашенку: «Припиніть бути співучасником цієї війни»
«Ми сповнені рішучості підтримувати Україну, ми готові допомагати їй у довгостроковій перспективі і стільки, скільки буде потрібно». Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після прибуття на зустріч міністрів оборони країн Атлантичного альянсу в Брюсселі.
«За останні тижні ми стали свідками найбільшої ескалації з початку війни», коли «Росія мобілізувала десятки тисяч солдатів, вчиняючи невибіркові напади на громадян і погрожуючи використанням ядерної енергії. Це найсерйозніша ескалація з лютого» Він додав, оголосивши, що також відбудеться зустріч з українським міністром Резніковим, а також вечеря з міністрами НАТО, де «ми обговоримо, як збільшити цю першочергову підтримку для більшої протиповітряної оборони України».
«Ми розглянемо наше стримування та оборону , а також те, як поповнити наші запаси *********** і зброї, тому що союзники надали підтримку Україні, скоротивши запаси НАТО. Тому я очікую, що міністри погодяться переглянути керівні принципи щодо запасів, а також залучати більше з промисловістю», - сказав Столтенеберг, який звернувся до Лукашенка.
"Я очікую , що режим Лукашенка перестане бути співучасником цієї війни. Ми бачили, як Білорусь використовують як базу для запуску ракет і авіаударів по Україні, і президент Лукашенко повинен припинити підтримувати зусилля Росії у війні", - сказав він.
Щодо побоювань за ядерну енергетику він додав: «Ми бачили гіпотези щодо використання ядерної зброї малої дальності в Україні, і ми чітко повідомили Москві, що це матиме серйозні наслідки для Росії», яка усвідомлює, що «ядерна війна неможливо перемогти і ніколи не можна боротися». Звичайно, продовжив він, «ми також уважно стежимо за ядерною позицією Росії. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, але ми залишатимемося пильними та продовжуватимемо уважно стежити, тому що ядерні загрози, ядерна риторика та завуальовані загрози, що виходять з боку Росії, є реальними. небезпечний і необдуманий».
Вчора на прес-конференції Столтенберг заявив, що "для всіх нас важливо, щоб Україна виграла битву, війну проти російських військ вторгнення. Тому що якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це було б небезпечною поразкою для всіх нас, це зробило б світ небезпечнішим і зробило б нас більш уразливими для подальшої російської агресії».
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив сьогодні , цитує РІА Новини, що ці заяви можна вважати визнанням того факту, що НАТО воює на боці України.
https://www.rainews.it/tag?NATO%7CTag-fdc539fe-4d33-4873-80be-7f98ad6e7887 НАРОДЖЕНИЙ https://www.rainews.it/tag?Jens%20Stoltenberg%7CTag-f1d246d5-49b2-4f36-a7cc-8558dc112617 Єнс Столтенберг
https://www.rainews.it/storie/crisirussia-ucraina-20503cb8-2348-407a-8674-35a8559727c3.html Російсько-українська криза ІСТОРІЯ
https://www.rainews.it/maratona/2022/10/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-231-7ffb78fe-b831-43f0-9088-6a9dfb0822a5.html Жива війна в Україні, щохвилинна хроніка: день 231 https://www.rainews.it/articoli/2022/10/la-nato-terr-unesercitazione-di-deterrenza-nucleare-di-routine-53173b65-43e5-4e92-8a55-619e9ff4e376.html НАТО проведе планові навчання ядерного стримування https://www.rainews.it/articoli/2022/10/nato-stoltenberg-ci-saranno-conseguenze-serie-se-putin-usa-le-armi-nucleari-903c0dae-6c35-4187-b9fc-f5726594102f.html НАТО, Столтенберг: «Якщо Путін застосує ядерну зброю, будуть серйозні наслідки»
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я завше знав, що столтенберг наша людина, хоча й приджмелена)))
зараз Україна воює, але як кандидат, а якщо, Не Дай Бог, не зможе перемогти то вже не буде кандидатом.
відверто сказано.
зручно влаштувався столтенберг і іже з ним.
а я думав, що єдиною умовою, яка залишилася для прийому України в НАТО, це ще створити батальон LGBT.
Тобіш - нас візьмуть у НАТО тоді, коли ми зробим те, за-для чого створювалось НАТО?
Це мені нагадує отой анікдотичний "парашют", що відкривається від удару об землю...
Далі буде тільки краще!.
Там не може бути ніяких "Або"!
Сонце встає! Сади цвітуть! Пташки співають! Кацапи дохнуть!!!
*********...
Тепер то так, інших варіантів просто нема.
Але вони були і у 2008, і у 2014 роках (і, як дехто стверджує, навіть у 1994).
Можна забажати перемоги України у Світі, щоб переформатувати всю цю маячню!
в стлотеберга така ж логіка як в хворих москалів, які недавно голосували за проведення інтернету в село, де немає інтернету і голосування при цьому проводилось В ІНТЕРНЕТІ!!!
це як позвонити мєнтам зі скаргою, що готується вбивство, а мєнта сказали типу ну чого марно дзвоните? ось коли вб'ють, тоді і приходьте!