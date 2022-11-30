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Взрыв прогремел в польстве Украины в Мадриде, пострадал один сотрудник: Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств за границей (обновлено)

посольство,іспанія

Испанская полиция сообщила, что сотрудник украинского посольства в Мадриде получил ранения в результате взрыва.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел, когда работник посольства взял письмо. Он получил легкие травмы, его госпитализировали.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook рассказал, что во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали. Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом.

Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - говорится в сообщении.

взрыв (6823) Испания (882) посольство (1087) посольство Украины (334)


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Топ комментарии
+34
Рашкин терорізм расползается по світу - треба кацапів давати як тарганів і дустом дустом
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30.11.2022 15:35 Ответить
+7
..правоохоронцы, начните с малого - возьмите под стражу дермака, без залогов и прочей пещерной лабуды, и держите в одиночке пока этот альфонс не расскажет всё, многие знают что именно это "всё", пусть просто подтвердит факты своим признанием..
а то наши зебилы от всех требуют (как сейчас от испанцев) эффективного расследования, в то время, когда кроты на печерских пагорбах роют свои норы в любых направлениях, как хотят, подрывают само государство Украина
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30.11.2022 16:47 Ответить
+6
Що це таке Польство редактор спит
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30.11.2022 15:36 Ответить
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Рашкин терорізм расползается по світу - треба кацапів давати як тарганів і дустом дустом
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30.11.2022 15:35 Ответить
Соррі - ДАВИТИ І ДАВИТИ ‼️‼️‼️ І ще раз ДАВИТИ
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30.11.2022 15:39 Ответить
Де була вибухівка невідомо 🙁
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30.11.2022 15:36 Ответить
вибух стався тоді, коли працівник посольства взяв листа Джерело:
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30.11.2022 15:47 Ответить
Що це таке Польство редактор спит
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30.11.2022 15:36 Ответить
рускімір прийшов, пані Летиція, будь уважна!
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30.11.2022 15:40 Ответить
А чого іще очікувати від терористів
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30.11.2022 15:53 Ответить
Може до Европі дойде що таке московія.
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30.11.2022 16:02 Ответить
..правоохоронцы, начните с малого - возьмите под стражу дермака, без залогов и прочей пещерной лабуды, и держите в одиночке пока этот альфонс не расскажет всё, многие знают что именно это "всё", пусть просто подтвердит факты своим признанием..
а то наши зебилы от всех требуют (как сейчас от испанцев) эффективного расследования, в то время, когда кроты на печерских пагорбах роют свои норы в любых направлениях, как хотят, подрывают само государство Украина
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30.11.2022 16:47 Ответить
Давно пора кацапам закрыть въезд в Европу.
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30.11.2022 16:50 Ответить
..."привид тероризму бродить по Європі"
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30.11.2022 16:51 Ответить
у кого ещё остались сомнения по поводу того что рашка террорист?!
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30.11.2022 17:31 Ответить
До того часу , як не буде зруйнована Московитська орда, таке буде траплятися. До речі- хтось помітив, що під час війни з москалями десь зник з інформ простіру- ІГІЛ? Чи гроші в москалів кінчилися, чи пріоритети помінялися?
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30.11.2022 17:37 Ответить
Да, да и не только ИГИЛ. Хезболлы и Хамаса не слышно, мученики аль Аксы тоже видимо закончились.
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30.11.2022 21:21 Ответить
Подарок від росіян. І це ще слабко бо вони могли застосувати хімічну чи біологічну зброю.

Очікую на симетричні дії мінімум, а краще бити на декілька порядків сильніше. В рф не повинно бути живих агентів за кордоном в тому числі посольств. В ІДІЛ посольств немає і в РФ не повинно бути.
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30.11.2022 17:55 Ответить
Шарій підклав? Його ж, по-моєму, так і не депортували з Іспанії - живе в своє задоволення на проплаченій ФСБ віллі.
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30.11.2022 18:25 Ответить
В первую очередь повесить Шария! А потом уже разбираться кто прислал конверт.
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30.11.2022 22:49 Ответить
 
 