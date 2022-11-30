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Союзники НАТО объявили о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин, - Кулеба

м777

На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой встрече были объявлены новые взносы стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма. Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины – все это уже вскоре приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы. Но все должно происходить очень быстро, мы не можем ждать", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что попросил союзников быть с Украиной не только столько, сколько нужно, но и предоставлять Украине все, что ей нужно настолько быстро, насколько это необходимо.

Глава МИД сообщил, что призвал Альянс принять решение о передаче Украине западных танков натовского образца.

"Я привел очень простой пример, что с самого начала войны всегда были какие-то психологические барьеры относительно поставок оружия: то нам артиллерию не поставляли, то нам MLRS не поставляли, то еще что-то. А теперь все нам поставляют. Но эти решения они принимали после того, как происходила какая-то трагедия на фронте и у них уже не было другого выбора, как принять это решение. Так что я сказал: поменяйте логику, не ждите, пока произойдет что-то плохое, примите это решение сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того, чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий и украинских граждан", - рассказал Кулеба.

Читайте также: Лучший путь для достижения длительного мира – предоставить военную помощь для Украины, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10177) оружие (10287) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Дуже гарно! Респект. Європа збільшує поставки озброєння. Ще б ті Міг-и - що американці тормознули нібито за договорняк з Китаєм, що той нібито дав зрозуміти раші про недопустимість і загроз і використання ядерної зброї.
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30.11.2022 17:17 Ответить
+12
Так розумію. що не все і не завжди треба озвучувати. що і роблять. Зовсім не розуміюся по бойовому оснащенню. які там ракети на скільки дальності. Але чую. що нам дають тільки на дальність 60-70 км. Але....сьогодні прочитала на *Однокласніках* (вибачаюсь. але ще захожу почитати. що там виють *на болотах*. Так. от *портал Амвросіїка* це днр 17 км від кордону з рашкою пиши про прильоти на жд . також прильоти по станції Квашино (а це 7 км від рашї ) А від лінії фронту десь 150 км. знаю точно. що від Донецька -80 км. Чимсь же б*ють (дай Боже)!!! Слава Україні!!
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30.11.2022 18:00 Ответить
+7
Патріоти з тих гармат і будуть палити...
а залізяка Патріот? - буде залізяка і хлопці їі опанують до обіда.
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30.11.2022 17:23 Ответить
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Дуже гарно! Респект. Європа збільшує поставки озброєння. Ще б ті Міг-и - що американці тормознули нібито за договорняк з Китаєм, що той нібито дав зрозуміти раші про недопустимість і загроз і використання ядерної зброї.
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30.11.2022 17:17 Ответить
це вже діло.
на кацапню нищіти? - завжди велком...
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30.11.2022 17:19 Ответить
Patriot дє??
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30.11.2022 17:19 Ответить
поки що нажаль все там же де й раніше...
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30.11.2022 17:22 Ответить
Патріоти з тих гармат і будуть палити...
а залізяка Патріот? - буде залізяка і хлопці їі опанують до обіда.
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30.11.2022 17:23 Ответить
Це питання в швидкості доставки зброї.
Чим швидше поставлять ти краще і кількість також треба враховувати.
Бо якщо дадуть дві гармати це взагалі дуже мало для такої війни потрібні хоча б десятки гармат а не одиниці
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30.11.2022 17:35 Ответить
Так розумію. що не все і не завжди треба озвучувати. що і роблять. Зовсім не розуміюся по бойовому оснащенню. які там ракети на скільки дальності. Але чую. що нам дають тільки на дальність 60-70 км. Але....сьогодні прочитала на *Однокласніках* (вибачаюсь. але ще захожу почитати. що там виють *на болотах*. Так. от *портал Амвросіїка* це днр 17 км від кордону з рашкою пиши про прильоти на жд . також прильоти по станції Квашино (а це 7 км від рашї ) А від лінії фронту десь 150 км. знаю точно. що від Донецька -80 км. Чимсь же б*ють (дай Боже)!!! Слава Україні!!
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30.11.2022 18:00 Ответить
У нас ще є Точки У, які б'ють до 120 км, але дай Бог, щоб у нас була зброя від партнерів, яка лупить по більш дальніх цілях.
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30.11.2022 20:34 Ответить
В Украине нет ракет к Точкам У и добыть их не возможно.Только оркостан и белораша. Вопрос на сегодня, кто из европейских производителей сможет наладить их выпуск. Болгария к примеру могла бы помочь. Кажется, у них осталось оборудование нужное.
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02.12.2022 12:58 Ответить
Будут установки и как только станет достаточное кол-во , начнутся поставки ракет средней дальности.
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30.11.2022 18:03 Ответить
Установки залпового огня уже вроде есть. Ракеты средней дальности не передают по каким то, неизвестным нам, политическим причинам.
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30.11.2022 19:44 Ответить
Ребята, все будет . Просто к примеру сделать Насамс занимает др 2 лет. И про запас производитель их не выпускает, только под заказ.. Сейчас договариваются с Катаром и Оманом, чтобы в Украину перебросили их установки, а производитель обязуется заменить отданное как можно быстрее и даже с модификациями без дополнительной оплаты.
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02.12.2022 12:51 Ответить
які вона в дідька "союзники" - глядачі фільму жахів. курваматьїхнязасрана
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30.11.2022 18:05 Ответить
Давайте вже Арчери пошвидше.
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30.11.2022 19:00 Ответить
 
 