Россия будет в первую очередь финансировать фильмы о деградации Европы, Малороссии как исторической области России и "противодействии нацизму"

Министерство культуры России опубликовало темы фильмов, на съемку которых в первую очередь выделят бюджетные деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое "повышало бы их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, которое предоставляет возможности для развития и самореализации".

Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и "Малороссию как историческую область России".

Смотрите также: В российской Твери запретили съемки пропагандистского фильма с использованием военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

Финансово поддержат также фильмы о "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма" и "героизме и самоотверженности российских военных во время специальной военной операции" в Украине.

Всего в списке 17 тем.