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Россия будет в первую очередь финансировать фильмы о деградации Европы, Малороссии как исторической области России и "противодействии нацизму"

кінопропаганда,міхалков

Министерство культуры России опубликовало темы фильмов, на съемку которых в первую очередь выделят бюджетные деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое "повышало бы их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, которое предоставляет возможности для развития и самореализации".

Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и "Малороссию как историческую область России".

Смотрите также: В российской Твери запретили съемки пропагандистского фильма с использованием военной техники под флагами Украины. ВИДЕО

Финансово поддержат также фильмы о "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма" и "героизме и самоотверженности российских военных во время специальной военной операции" в Украине.

Всего в списке 17 тем.

Автор: 

кино (1537) пропаганда (3703) россия (96442)


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Топ комментарии
+34
1924 рік, Львів і Москва
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30.11.2022 17:30 Ответить
+23
тобто научно-фантастичний жанр
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30.11.2022 17:27 Ответить
+18
Там зараз в російських фільмах жінки-військові з силіконовими губами грають.

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30.11.2022 17:46 Ответить
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тобто научно-фантастичний жанр
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30.11.2022 17:27 Ответить
Нема там жанру, не ображайте наукову фантастику. Там просто помиї для мозку.
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30.11.2022 17:32 Ответить
то ви мабуть мало фантастики передивилися, є таке блювотіння, як раз під стать москальському кинолайну
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30.11.2022 17:52 Ответить
поправлю - это фэнтези...\к фантастике не имеет никакого отношения...!\
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30.11.2022 18:18 Ответить
фентезі - це піджанр фантастики, взагалі то
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30.11.2022 22:23 Ответить
точно - где-то ниже дна...!
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30.11.2022 22:36 Ответить
І що? Все, як гебельс робив. Нічого нового.
гебельсу воно сильно помогло? Оркам теж не поможе.
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30.11.2022 17:30 Ответить
Тупая рожа на фото .
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30.11.2022 17:30 Ответить
Рожа рожою....Мене цікавить де салдафон з пілоткою на голові взяв китайську рацію.
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30.11.2022 17:36 Ответить
Там же, де й москвіч-3, напевно

На нафту обміняв.
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30.11.2022 17:44 Ответить
Русоп..ар міхалков , коли сам себе знімав у черговому кіносмітті про дєдиваєвалє...
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30.11.2022 17:48 Ответить
То припиз.ений Михалков. Але цікаво, що з рацією. Мабуть знімає, як на Донбасі воює. Йому вже давно пора запасатися памперсами та вуткою, а воно туда же.
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30.11.2022 19:56 Ответить
1924 рік, Львів і Москва
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30.11.2022 17:30 Ответить
Лучше привести архивы фото маршей с КП общества Долой стыд. Во главе с Собельзоном-Радеком
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30.11.2022 18:21 Ответить
Колись,за совітів ми вже так наслухались оповідань про "загнівающій запад" що стали загнивати самі,розпались нахєр і ледве потім вичухались...Ми тоді вже відчували явну брехню,яка сама по собі і мети ніякої не мала,лишень шоб якийсь партійний хєр відчитався шо "провєлі мєропріятіє"...А зараз то саме в рашці,єдино що москальня вже встигла поїздити по світу і знає,"шо почьом"...Такі фільми це хороша новина для нас,це початок розпаду.Бо коли пропаганда переходить за певну грань вона стає антипропагандою,а рашка ту грань перейшла,на старі граблі наступила...
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30.11.2022 17:39 Ответить
Правильно. Одними "Сватами" та "Лігою сміху" кацапів не нагодуєш. Треба ще якесь замовлення "Грінфілмс"
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30.11.2022 17:42 Ответить
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30.11.2022 18:47 Ответить
Росія живе в якому столітті?
А Польща була три рази поділена і деякі частини входили до складу Росії
І Польща отримала повну незалежніть 1918 році після першої світової війни.
І в Росії вже пропав інтерес до Польщі? Бо знають що вони її втратили назавжди бо для цього повністю окупувати Україну аж до Львова Луцька і втримувати ці території.
Але цього немає тому за Польщу забули.
А те що знімають фільми це мабуть для того щоб в громадяни Росії набували свідомо військово-патріотичного духу і вірили в те що їм зверху скаже ПУТЛЕР
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30.11.2022 17:46 Ответить
Русня фактично окуповувала Польщу з 1945 по кінець 1980-х також...
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30.11.2022 17:52 Ответить
Там зараз в російських фільмах жінки-військові з силіконовими губами грають.

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30.11.2022 17:46 Ответить
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30.11.2022 17:47 Ответить
Хомікус дебілікус.
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30.11.2022 18:09 Ответить
Головне, що пЄлотка є і справна ) .
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30.11.2022 17:58 Ответить
А які ж вони мають бути тільки но після відсосу?
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30.11.2022 19:58 Ответить
Та то мелочь. Там дюжев длинный конь, и летчик, и генерал, и мент позорный уже 20 лет блистает---алень бзделон местного разлива!
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30.11.2022 21:15 Ответить
Першочергово треба страчувати пропагандистів та тих хто залучений до сфери пропаганди.

Масові отруєння, чума, сифіліс і все що можна щоб вони всі здихали в страшних муках.

Бо ні що так не є небезпечним як пропаганда противника інакше через пару років отримаємо під боком ІДІЛ№2 в якому діти із ножами готові всім не рюске голови відрізати.
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30.11.2022 17:50 Ответить
1) Пропагандистів насамперед потрібно висміювати і жорстко критикувати аналізуючи їх тези на основі незаперечних фактів. Вбивати посіховисько? Та ну! ...

2) "Масові отруєння, чума, сифіліс", додайте ще й Віч-спід, ковід і т.п. успішно спустошують цілі країни. То Ви ладні за якусь курви симоньян або беніної мосейчучки отруїти мільйони?

3) Пропаганда діє в жорстко контрольованому просторі (всередині країни) там де немає свободи слова і контрпропаганди. Якщо кацапи почнуть "всім не руське" різати голови, то їм доведеться винищити решту 189 народностей та етнічних груп на території **********. Це призведе до громадянської війни, міжетнічних конфліктів і розпаду **********. Тож нехай починають з бурятів, дагів, "чуркобєсов", і т.п..
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30.11.2022 18:14 Ответить
1. Висміювати можна у мирний час. У час війни це працювати не буде. Ідіть посмійтесь із пропагандистів ІДІЛ з їх пропаганди віри в єдинорогів, джинів та гаремів на сотні незайманок що отримуватимуть після смерті шахіди, які до того ж будуть мати незайманих служанок.

2. Нічого ніщо вже не спустошує сотні років. Майже вся росія хвора спідом (подивіться на звіти оон) і нічого живуть та досі не вимерли. Чи готовий? Якщо ці мільйони хочуть моєї смерті та смерті дітей лиш за те що ми українці не такі як вони та не захотіли бути рабами як вони то я не бачу причин чого б не покласти всіх цих моїх ворогів в могилу навіть якщо їх буде мільярди. Кількість не важлива. Абсолютна війна вона така. І нам є за що їх ненавидіти (це не перший їх злочин, щоб не повторюватись дивіться там мій коментар з фото):



Якщо не кінчити їх зараз то потім все повториться.

3. "решту 189 народностей" - невже ви не бачили їх соціальну рекламу типу "Я бюрят, я тувинець, я татарин - Ми руские". Не буде так як ви надієтесь. Вони раби! Їм дали спільного зовнішнього ворога і це перекриє все. Самі вони один одного гризти не будуть. В це треба неміряно багато вкладатись нам щоб змогти знайти та розбудити в представників тих окупованих народів самосвідомість.
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30.11.2022 18:29 Ответить
Ненависть осліплює і звужує світогляд настільки що "коефіцієнт корисної дії" неймовірно падає. Ті кого переповнює ненависть на війні гинуть швидко бо діють спонтанно і необдумано. Сміх розширює свідомість і перетворює страшне на кумедне.

Демографічна криза в ********** очевидна. Реальна кількість населення цієї помийки за рівнем споживання товарів та послуг не 146 мільйонів, а лише 89-92 млн.. Вони вимирають. І саме тому депортують і намагаються переселити в до себе "біженців" з України. Іншими словами, вкрасти населення. Щорічно населення ********** офіційно зменшується на 1,2 млн.. Вони хворі алкодегенерати не здатні давати здорове потомство. Вони самі себе "кінчають" надзвичайно успішно, а в результаті міжнародної ізоляції цей процес стрімко прискорився. Плюс знищення військових, плюс еміграція, плюс зубожіння і зменшення народжуваності, плюс погана медицина та умови існування, плюс внутрішні репресії, наркоманія, кримінал, техногенні аварії... у них лише 15% молоді готові до "стройової" без обмежень - решта непридатні... То ж їм пипець. ******** ********* вже має таку кількість санкцій яких не мав СРСР навіть близько і чим більшою буде ізоляція тим швидше ці тварюки самі себе знищать. Ми ж "відповідаємо" лише за знищення окупантів та "виробництво" інвалідів війни для **********.
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30.11.2022 19:12 Ответить
Завжди треба готуватись до найгіршого та розглядати найгірший для нас сценарій. Я проти того щоб надіятись що вони самі загнуться.

Якщо ж я помилюсь то я нічого не втрачу, якщо противник буде слабшим чим я собі його уявив то це лиш принесе більше задоволення, але якщо виявитись правим в думці що все дуже погано то готування до найгіршого це те що спасе.
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30.11.2022 19:44 Ответить
Не треба дискутувати стосовно методів боротьби з москолотою, москалі-не люди, а звірські, зовні людиноподібні істоти. Тому й методи боротьби з ними у цивілізованих країн повинні бути єдині-найжорстокіші. В іншому разі їх дуже важко буде здолати
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30.11.2022 22:10 Ответить
Щодо 3). Я два роки служив в **********. Ви навіть уявити не можете як вони один одного ненавидять! Заздрість і ненависть до сусіда це ... фундамент на якому виростає і виховується кацап. Ізоляція всю цю енергію зла спрямує всередину **********.
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30.11.2022 19:26 Ответить
Ви повинні були чути заяви радника pooteena про експорт ентропії із рф.

Ось саме це вони зараз роблять. Так ви праві про фундамент та виховання. Але рф не в ізоляції. РФ зараз повним ходом експортує всі свої проблеми з себе створивши собі зовнішнього ворога та війну. Ізоляція можлива в мирний час коли вони варились у власному соці, але не зараз коли вони йдуть на війну.
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30.11.2022 19:47 Ответить
Між "хотіти" і "досягати" велика різниця. Ви ж не станете відрізати ногу (ізолювати від здорових частин тіла) доки її газова гангрена не вразила! А пропаганда, початок і ведення агресивної війни це якраз коли отруєна частка (політична партія) намагається отруїти все тіло. (країну, світ). Тому кацапів потрібно видалити з людства - ізолювати і хай гниють.
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30.11.2022 20:07 Ответить
Скоро. "Человек-ватник. Нет пути домой"
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30.11.2022 17:53 Ответить
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30.11.2022 17:53 Ответить
Шось вони нє витасківаємиє.
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30.11.2022 18:11 Ответить
До речі так.
Перші комуналки з'явилися у Росії у 1918 році. Як "тимчасове явище".
І існують вже 105 років, тим самим підтверджуючи стару істину, що "немає нічого більш постійного, ніж тимчасове".
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30.11.2022 18:23 Ответить
Ангсоц і новояз - по кацапськи. Режим чучхе не такий вже й варварський в порівнянні
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30.11.2022 17:54 Ответить
Думаю нєєєєє.......там є виїхавші незгодні, ось почекаємо - вони створять свої мосфільми за кордоном - так як пономарьов, Фейгін, Гудков, і ще безліч... мельпомене воно таке
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30.11.2022 18:07 Ответить
Північна Корея буде заздрити.
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30.11.2022 18:02 Ответить
Нам пофіг що рашисти будуть знімати ,нам треба викинути весь культурний хлам що повязує з цією імперією зла (фільми ,серіали ,музику ітп) і ще припинити тягнути в наш інформаційний простір "хороших русских " які не вилазят з ютуб каналів.
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30.11.2022 18:12 Ответить
Какая разніца какіє фільми снімать, главнає чтоб прастому народу нравілась....
Нагадаю, що за часів Петра в Україні робили нормальні фільми на противагу цій гидоті....
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30.11.2022 18:23 Ответить
То біда, коли політруки країною керують, самі бачите... А в нас замість політруків- квартал...
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30.11.2022 18:32 Ответить
"Квартал" це за своєю суттю "жидобільшовицький комісар".
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30.11.2022 19:18 Ответить
Тобто, срань кацапська, ще досі дрочить на Малоросію. Як потрібно дати їм п*зди, щоб ці тварюки навіть згадувати боялися Україну?
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30.11.2022 18:44 Ответить
возвращение культуры совка о котором так стонет ***********..............тьфу ***** ********.................
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30.11.2022 19:29 Ответить
Класний фільм знімуть за наслідками Міжнародного трибуналу, коли кремлівське херло і його ********* привселюдно повісять.
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30.11.2022 19:43 Ответить
Украина должна выделить 30 проц. дотацию русским фильмам на тему Путин - х@ло
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30.11.2022 20:37 Ответить
а чого в орка морда не зелена?
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01.12.2022 05:36 Ответить
 
 