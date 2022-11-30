Россия будет в первую очередь финансировать фильмы о деградации Европы, Малороссии как исторической области России и "противодействии нацизму"
Министерство культуры России опубликовало темы фильмов, на съемку которых в первую очередь выделят бюджетные деньги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое "повышало бы их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, которое предоставляет возможности для развития и самореализации".
Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и "Малороссию как историческую область России".
Финансово поддержат также фильмы о "противодействии современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма" и "героизме и самоотверженности российских военных во время специальной военной операции" в Украине.
Всего в списке 17 тем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гебельсу воно сильно помогло? Оркам теж не поможе.
На нафту обміняв.
А Польща була три рази поділена і деякі частини входили до складу Росії
І Польща отримала повну незалежніть 1918 році після першої світової війни.
І в Росії вже пропав інтерес до Польщі? Бо знають що вони її втратили назавжди бо для цього повністю окупувати Україну аж до Львова Луцька і втримувати ці території.
Але цього немає тому за Польщу забули.
А те що знімають фільми це мабуть для того щоб в громадяни Росії набували свідомо військово-патріотичного духу і вірили в те що їм зверху скаже ПУТЛЕР
Масові отруєння, чума, сифіліс і все що можна щоб вони всі здихали в страшних муках.
Бо ні що так не є небезпечним як пропаганда противника інакше через пару років отримаємо під боком ІДІЛ№2 в якому діти із ножами готові всім не рюске голови відрізати.
2) "Масові отруєння, чума, сифіліс", додайте ще й Віч-спід, ковід і т.п. успішно спустошують цілі країни. То Ви ладні за якусь курви симоньян або беніної мосейчучки отруїти мільйони?
3) Пропаганда діє в жорстко контрольованому просторі (всередині країни) там де немає свободи слова і контрпропаганди. Якщо кацапи почнуть "всім не руське" різати голови, то їм доведеться винищити решту 189 народностей та етнічних груп на території **********. Це призведе до громадянської війни, міжетнічних конфліктів і розпаду **********. Тож нехай починають з бурятів, дагів, "чуркобєсов", і т.п..
2. Нічого ніщо вже не спустошує сотні років. Майже вся росія хвора спідом (подивіться на звіти оон) і нічого живуть та досі не вимерли. Чи готовий? Якщо ці мільйони хочуть моєї смерті та смерті дітей лиш за те що ми українці не такі як вони та не захотіли бути рабами як вони то я не бачу причин чого б не покласти всіх цих моїх ворогів в могилу навіть якщо їх буде мільярди. Кількість не важлива. Абсолютна війна вона така. І нам є за що їх ненавидіти (це не перший їх злочин, щоб не повторюватись дивіться там мій коментар з фото):
Якщо не кінчити їх зараз то потім все повториться.
3. "решту 189 народностей" - невже ви не бачили їх соціальну рекламу типу "Я бюрят, я тувинець, я татарин - Ми руские". Не буде так як ви надієтесь. Вони раби! Їм дали спільного зовнішнього ворога і це перекриє все. Самі вони один одного гризти не будуть. В це треба неміряно багато вкладатись нам щоб змогти знайти та розбудити в представників тих окупованих народів самосвідомість.
Демографічна криза в ********** очевидна. Реальна кількість населення цієї помийки за рівнем споживання товарів та послуг не 146 мільйонів, а лише 89-92 млн.. Вони вимирають. І саме тому депортують і намагаються переселити в до себе "біженців" з України. Іншими словами, вкрасти населення. Щорічно населення ********** офіційно зменшується на 1,2 млн.. Вони хворі алкодегенерати не здатні давати здорове потомство. Вони самі себе "кінчають" надзвичайно успішно, а в результаті міжнародної ізоляції цей процес стрімко прискорився. Плюс знищення військових, плюс еміграція, плюс зубожіння і зменшення народжуваності, плюс погана медицина та умови існування, плюс внутрішні репресії, наркоманія, кримінал, техногенні аварії... у них лише 15% молоді готові до "стройової" без обмежень - решта непридатні... То ж їм пипець. ******** ********* вже має таку кількість санкцій яких не мав СРСР навіть близько і чим більшою буде ізоляція тим швидше ці тварюки самі себе знищать. Ми ж "відповідаємо" лише за знищення окупантів та "виробництво" інвалідів війни для **********.
Якщо ж я помилюсь то я нічого не втрачу, якщо противник буде слабшим чим я собі його уявив то це лиш принесе більше задоволення, але якщо виявитись правим в думці що все дуже погано то готування до найгіршого це те що спасе.
Ось саме це вони зараз роблять. Так ви праві про фундамент та виховання. Але рф не в ізоляції. РФ зараз повним ходом експортує всі свої проблеми з себе створивши собі зовнішнього ворога та війну. Ізоляція можлива в мирний час коли вони варились у власному соці, але не зараз коли вони йдуть на війну.
Перші комуналки з'явилися у Росії у 1918 році. Як "тимчасове явище".
І існують вже 105 років, тим самим підтверджуючи стару істину, що "немає нічого більш постійного, ніж тимчасове".
Нагадаю, що за часів Петра в Україні робили нормальні фільми на противагу цій гидоті....