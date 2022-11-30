Военный дрон российской госкорпорации "Алмаз-Антей" оказался копией китайского бытового коптера, - СМИ
Созданный для российской армии дрон "Добрыня", представленный государственным концерном "Алмаз-Антей", вероятнее всего, является копией бытового китайского квадрокоптера. Стоимость китайского устройства в интернет-магазинах – около 560 долларов. Стоимость российского дрона – более 2 тысяч долларов за штуку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
О новом продукте "Алмаз-Антея" подробно рассказывал телеканал НТВ. В сюжете говорится, что аппарат из российских комплектующих выпускают на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Разработка, как утверждается, заняла четыре месяца. Прокремлевские блоггеры обратили внимание, что российский дрон сильно напоминает китайскую разработку iFlight Nazgul5 Evoque, от которой отличается только привинченным сверху обтекаемым корпусом с логотипом "Добрыня".
В сюжете российского "Пятого канала" о разработке в кадре появляется конструктор из "Алмаз-Антея" и заявляет, что скорость аппарата в зависимости от нагрузки может достигать 150-180 км/ч. Это соответствует характеристикам китайского Nazgul5.
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В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
на сцені ДК " Стірол"(Горловка), а потім в Донецьку.
Назгул. Це тварюка без обличчя з "Володаря перстнів". Мордор є Мордор.
Просто китайский и есть