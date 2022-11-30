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Новости Война
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Военный дрон российской госкорпорации "Алмаз-Антей" оказался копией китайского бытового коптера, - СМИ

коптер,дрон

Созданный для российской армии дрон "Добрыня", представленный государственным концерном "Алмаз-Антей", вероятнее всего, является копией бытового китайского квадрокоптера. Стоимость китайского устройства в интернет-магазинах – около 560 долларов. Стоимость российского дрона – более 2 тысяч долларов за штуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

О новом продукте "Алмаз-Антея" подробно рассказывал телеканал НТВ. В сюжете говорится, что аппарат из российских комплектующих выпускают на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Разработка, как утверждается, заняла четыре месяца. Прокремлевские блоггеры обратили внимание, что российский дрон сильно напоминает китайскую разработку iFlight Nazgul5 Evoque, от которой отличается только привинченным сверху обтекаемым корпусом с логотипом "Добрыня".

В сюжете российского "Пятого канала" о разработке в кадре появляется конструктор из "Алмаз-Антея" и заявляет, что скорость аппарата в зависимости от нагрузки может достигать 150-180 км/ч. Это соответствует характеристикам китайского Nazgul5.

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Автор: 

беспилотник (3852) россия (96442) Алмаз-Антей (4)


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+36
Український часопис



В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
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30.11.2022 17:49 Ответить
+16
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30.11.2022 17:53 Ответить
+14
Добрыня оказался назгулом. рюззке зольдат-ААсвабадитель оказался орком.Гауляйтер ккупированного Крыма - гоблин. Курва, Толкиен рулит.
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30.11.2022 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нам не легше від цього
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30.11.2022 17:49 Ответить
...а ще важче...?
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30.11.2022 18:01 Ответить
так. Те що вони закуповують дрони в Китаї для нас гірше ніж вони робили б самі.
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30.11.2022 18:09 Ответить
ну може хоч тепер будуть посилати за сині рекі і холодні гори кожного, хто буде вихваляти китайську "боротьбу" з корупцією, і взагалі китайську модель держави. Бо це може і класно звучить, що всіх корупціонерів перестріляють, але насправді до влади прийдуть ті самі що й у рашц, а під виглядом боротьби з корупцією, там чим завгодно, хоч з чирієм на дупі, переб"ють всіх, хто міг би чинити спротив.
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30.11.2022 18:33 Ответить
Український часопис



В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
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30.11.2022 17:49 Ответить
В цей час Зеленський давав концерт " Балаган 95"
на сцені ДК " Стірол"(Горловка), а потім в Донецьку.
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30.11.2022 19:47 Ответить
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30.11.2022 17:53 Ответить
Добрыня оказался назгулом. рюззке зольдат-ААсвабадитель оказался орком.Гауляйтер ккупированного Крыма - гоблин. Курва, Толкиен рулит.
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30.11.2022 17:55 Ответить
Чьо нє понялі, нє смешно?

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30.11.2022 17:57 Ответить
Один з видів допомоги москві Китаєм.
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30.11.2022 17:58 Ответить
рассія - це навіть не країна-симулякр, це якесь ******** збочення з манією все чуже присвоювати собі
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30.11.2022 18:01 Ответить
китайську розробку iFlight Nazgul5 Evoque Джерело:

Назгул. Це тварюка без обличчя з "Володаря перстнів". Мордор є Мордор.

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30.11.2022 18:06 Ответить
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30.11.2022 18:16 Ответить
Ціна китайського мотлоху у кацапів зросла майже в чотири рази. Наші Притула з Арахамією піднімають "по божеські" - в два - три рази. Це трошки втішає...
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30.11.2022 18:20 Ответить
слідуючий ширпотреб попОвичем назвуть?
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30.11.2022 18:29 Ответить
попОвочем...з Ростова привезуть.
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30.11.2022 18:50 Ответить
А китайський теж чиясь копія
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30.11.2022 18:36 Ответить
Хто такий Добриня? Той, що на добрива іде?
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30.11.2022 18:47 Ответить
Врядли это копия и его "собирают" в рф
Просто китайский и есть
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30.11.2022 18:52 Ответить
аналагавнєта купують на алі експресі
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30.11.2022 19:02 Ответить
"Учитесь, ваше преосвященство, как надо работать без отмычек" (с) "Праздник святого Йоргена"
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30.11.2022 20:23 Ответить
На AliExpress такие дроны стоят от $4,34. 5G GPS Drone. 8K Professional 4K HD. Аэрофотосъемка. Огибание препятствий. Quadrotor Вертолет. Дистанционное управление. Расстояние 3000M
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30.11.2022 20:57 Ответить
Просто орки не как не могут пропеллеры к самовару прибацать.
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30.11.2022 21:46 Ответить
Это гоночный дрон с GPS. Таких сам делал на досуге. Интересно, сколько на этом деле украли?
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01.12.2022 03:09 Ответить
в якому сенсі "копія"? це і є китайський дрон з російською наліпкою
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01.12.2022 05:35 Ответить
Следите за названиями, названия просто так не даются. Антей, как известно, черпал силу от земли, а когда его подняли на воздух - тут ему и конец.
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01.12.2022 08:23 Ответить
в кацапів все крадене.
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01.12.2022 12:09 Ответить
 
 