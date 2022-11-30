Территория вокруг Северодонецка заминирована рашистами, возле домов лежат неразорвавшиеся снаряды, - мэр Стрюк
Во временно оккупированном Северодонецке захватчиками заминированы территории, в жилых кварталах разминирование не производилось.
Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк, информирует Цензор.НЕТ.
"У коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближения линии фронта. Ждем хороших новостей от ВСУ. Накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям", - говорится в сообщении.
По его словам, территория вокруг города заминирована оккупантами.
"В жилых кварталах систематического разминирования не проводили – возле домов месяцами лежат неразорвавшиеся снаряды", – цитирует Луганская ОВА Стрюка.
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