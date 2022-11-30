Минобороны назначило новым руководителем "Мотор Сичи" заместителя мэра Запорожья Никифорова

Генеральным директором предприятия ПАО "Мотор Сич" назначен заместитель городского головы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Никифоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Приказом министра внесли соответствующие изменения в устав предприятия. Также избран новый состав наблюдательного совета и его глава – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Прекращены полномочия и освобожден от должности предыдущий президент акционерного общества – Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в незаконных поставках товаров военного назначения для российской авиации, а также в оправдывании вторжения России в Украину.

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Согласно данным сайта Запорожского городского совета, 41-летний Алексей Никифоров – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, работал на "Запорожстали" и в "Метинвесте".

Напомним, 22 октября председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Богуслаева с РФ.

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По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.