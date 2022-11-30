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Минобороны назначило новым руководителем "Мотор Сичи" заместителя мэра Запорожья Никифорова

мотор,олексій,січ,нікіфоров

Генеральным директором предприятия ПАО "Мотор Сич" назначен заместитель городского головы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Никифоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Приказом министра внесли соответствующие изменения в устав предприятия. Также избран новый состав наблюдательного совета и его глава – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Прекращены полномочия и освобожден от должности предыдущий президент акционерного общества – Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в незаконных поставках товаров военного назначения для российской авиации, а также в оправдывании вторжения России в Украину.

Смотрите также: Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

Согласно данным сайта Запорожского городского совета, 41-летний Алексей Никифоров – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, работал на "Запорожстали" и в "Метинвесте".

Напомним, 22 октября председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Богуслаева с РФ.

Смотрите также: СБУ предотвратила вывоз из Украины элитного автопарка, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту "Мотор Січі" Богуслаеву. ФОТОрепортаж

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (74) Минобороны (9452) Мотор Січ (127) назначение (2185)


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Топ комментарии
+20
Чому гендиректором стратегічного авіаційного підприємства призначають кур'єра-секретутку без освіти? Невже вУкраїні закінчилися кінологи?!
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30.11.2022 18:56 Ответить
+19
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30.11.2022 18:40 Ответить
+14
Он к гуманитарке имел...отношение
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30.11.2022 18:52 Ответить
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Що богуслаєва звільнили то добре-але з цоьго директор як з гівна куля...
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30.11.2022 18:39 Ответить
Обгрунтуй
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30.11.2022 18:40 Ответить
рожа на фото не сподобалася. Підозрительно білобрисий.
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30.11.2022 18:43 Ответить
прийде час і все побачите...
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30.11.2022 18:50 Ответить
виявиться що на кремль працював. Сепар та зрадник.
Вгадав?
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30.11.2022 18:55 Ответить
То може й так, а ти провидець? Тоді скажи коли путя здохне
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30.11.2022 19:06 Ответить
замість пути прийде ще гірше, точно знаю.
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30.11.2022 19:16 Ответить
Час, не поиходить, він тільки уходить, вже називалися, де держава рученькі колориті приклала, там і 3.14дець +100500 відсотковий
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30.11.2022 21:52 Ответить
А ви знаєте хоча б одного ефективного менеджера зі СН?
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30.11.2022 21:10 Ответить
Я бачу що він з "Метінвеста". А де сказано що він зі СГ ?
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30.11.2022 23:19 Ответить
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30.11.2022 18:40 Ответить
Видно по физии, что смышлёный мальчонка.
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30.11.2022 18:41 Ответить
Це сарказм? Бо щось дуже красива фізія - нє обезображенная інтілєктом
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30.11.2022 18:58 Ответить
И шустрый
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30.11.2022 18:58 Ответить
Интересно он к авиа моторостроению имел какое нибудь отношение или эФФективный менеджер?
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30.11.2022 18:41 Ответить
Он к гуманитарке имел...отношение
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30.11.2022 18:52 Ответить
Скоріше, іффіктівний. А взагалі-то, по#уй - після зеленої плісняви усе відшкребемо
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30.11.2022 19:00 Ответить
А шо не видно, чито своими ручонками ни один мотор перебрал?
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30.11.2022 19:12 Ответить
В дитинстві він ходив в авіамодельний гурток, прі ,,мотор січи".
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30.11.2022 18:50 Ответить
Ну и что?!КАК ГОВОРИТСЯ!!!ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ!!!ВСЁРАВНО ПОЛУЧИШ ***!!!
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30.11.2022 18:50 Ответить
Е ні, кацапчєг, це на расєї так, тому ми і не брати
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30.11.2022 19:01 Ответить
Чому гендиректором стратегічного авіаційного підприємства призначають кур'єра-секретутку без освіти? Невже вУкраїні закінчилися кінологи?!
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30.11.2022 18:56 Ответить
Зате гадалок до#уя
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30.11.2022 19:02 Ответить
Так його справи виконувати накази Єрмак більше нічого.
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30.11.2022 20:47 Ответить
Який склад Наглядової ради та як її обирали? Знову всі "свої"?
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30.11.2022 18:56 Ответить
Про цього поки що не сказали.Але скажуть, впевнена що й цей буде знаближення Єрмака, попередні 5 посад у владних структурах від керівника Нафтогазу, усі його люди.
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30.11.2022 18:59 Ответить
Морда не краща, кацапська. Нічого доброго поки в Україні не буде.
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30.11.2022 19:04 Ответить
Видимо на даче у дерьмака за пивом бегал.
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30.11.2022 19:15 Ответить
Модный хлопчик...По каким критериям ставят сейчас??? Наверное чертежи хорошо знает??? Или схемы???
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30.11.2022 19:23 Ответить
Скорее всего схемы, только несколько другого исполнения.
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30.11.2022 19:37 Ответить
Іще один, що досі був голим, стане "голіком".
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30.11.2022 20:30 Ответить
лиса в курятнике
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01.12.2022 09:20 Ответить
 
 