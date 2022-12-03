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Россия собирает "теневой флот" со старых танкеров - хочет обойти нефтяные санкции, - FT

танкер

Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным аналитиков Braemar, в реестрах в последнее время увеличилось количество неизвестных покупателей танкеров, которым уже по 12-15 лет. В основном такие суда планировали "списывать" через несколько лет.

"Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России", - сказал один из экспертов.

В Braemar считают, что для России напрямую или через посредников в этом году закупили 109 разных танкеров. По предварительной информации, РФ получила 29 супертанкеров (VLCC), способных транспортировать более 2 млн баррелей нефти. Брокеры уверяют, что Россия купила 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн барр.) и 49 танкеров Aframax (около 700 тысяч барр.).

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Эти данные также подтверждают эксперты из Гарвардского центра Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди отмечает, что после приобретения в течение нескольких недель эти танкеры появляются в России. По его словам, такой "теневой флот" РФ может снизить влияние санкции, но не решит проблему.

Кеннеди считает, что дефицит российской нефти увеличится уже в 2023 году, когда санкции охватят все нефтепродукты из РФ. Москве понадобится больше танкеров, чтобы закрывать все потребности покупателей. Вероятно, дефицит будет составлять от 700 до 1,5 млн баррелей в день. Некоторые аналитики полагают, что РФ понадобится 240 танкеров, чтобы поддерживать экспортные потоки.

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Напомним, что с понедельника, 5 декабря, вступят в силу санкции ЕС по импорту российской нефти по морю.

Автор: 

нефть (1917) россия (95372) санкции (11257) танкер (143)


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Топ комментарии
+11
Якщо світ на це "подивиться скрізь пальці", Рашка, на додачу до всього іншого, ще створить цім металобрухтом екологічну катастрофу у всесвітньому океані.
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03.12.2022 12:47
+6
отлично. списки танкеров в студию. И топить беспилотниками к хренам
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03.12.2022 13:23
+4
Ну вот и все, заминировать один танкер, обгадить нефтью территорию третьей страны и дальше будет бойкот всех этих танкерных перевозок, никто их страховать не будет, никто кацапскую страховую не пустит, так как кацапы все равно не заплатят. Простейшая работа, запустил 2 дрона с моторки с подвешенным выстрелом от РПГ Вампир тандемным без двигателя, прилетел в упор к танкеру, взорвал двойную стенку в двух местах и потекла нефть наружу. Все равно виноваты будут кацапы, никто ничего не узнает, малазийский боинг уже показал, что такое международное право (ничто) и какие оно может нести последствия для виновных (никаких, жалкие, не реализуемые наказания для исполнителей).
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03.12.2022 12:48
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Якщо світ на це "подивиться скрізь пальці", Рашка, на додачу до всього іншого, ще створить цім металобрухтом екологічну катастрофу у всесвітньому океані.
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03.12.2022 12:47 Ответить
Ну вот и все, заминировать один танкер, обгадить нефтью территорию третьей страны и дальше будет бойкот всех этих танкерных перевозок, никто их страховать не будет, никто кацапскую страховую не пустит, так как кацапы все равно не заплатят. Простейшая работа, запустил 2 дрона с моторки с подвешенным выстрелом от РПГ Вампир тандемным без двигателя, прилетел в упор к танкеру, взорвал двойную стенку в двух местах и потекла нефть наружу. Все равно виноваты будут кацапы, никто ничего не узнает, малазийский боинг уже показал, что такое международное право (ничто) и какие оно может нести последствия для виновных (никаких, жалкие, не реализуемые наказания для исполнителей).
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03.12.2022 12:48 Ответить
Сам хотел такое написать. Удивительно, тебе не накидали негодований за предложение бороться с кацапской заразой не совсем джентельменскими методами. А то здесь на сайте туева хуча чистоплюев пасется.
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03.12.2022 15:20 Ответить
"Да ,незря я назвал сваю яхту "паБєда"))))
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03.12.2022 12:56 Ответить
Ну ось що то за такі санції, по мільярду в день за вуглеводні заробляє, ракети клепає, та ще й має гроші на купівлю танкерів?!!!
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03.12.2022 12:59 Ответить
Якщо таке вже знають то можуть знаходити шляхи запобігання обходу санкцій.
А взагалі щоб ці санкції не обходили просто заборонити транспортування нафти не тільки морем але і нафтопроводом ось тоді серйозно вдарить по Росії.
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03.12.2022 13:00 Ответить
Старым танкерам - новые торпеды. И пусть потом разбираются - что везут, куда, кто страховал и чьё оно.
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03.12.2022 13:01 Ответить
отлично. списки танкеров в студию. И топить беспилотниками к хренам
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03.12.2022 13:23 Ответить
Рашки еще танкерной войны не нюхали ))
Кстати с какого хрена газопровод в турцию пашет? Долбануть его к едреням. Да и партизаны могут спокойно взорвать на территории Рашки газо и нефте проводы в китай. Врага нужно лупить по болевым точкам. Без экспорта нефти и газа Рашка просто какашка.
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03.12.2022 13:26 Ответить
Китай закрыл свои морские порты грузам из мавзолея..без страховки ты никто...
Индия сделает тоже самое...😆
Дефолта все равно не будет...у мавзолейных Шизофреников есть план Б... Гаага это не Шпага Дартаньяна...😆😆😆💀☠️💀
Як казав мій покійний Батько...СССР сдох от Дебилизма,РабZeя сдохне от Идиотизма...
Слава Україні 🇺🇦Слава ЗСУ ❤️🖤 та Генералу Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко ✊✊✊🔱💯💯🔱🔱🔱
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03.12.2022 13:47 Ответить
І хто ці старі танкери буде страхувати?
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03.12.2022 13:48 Ответить
Срочно продам лодку. Из дуба. В подарок 2 весла. По желанию клиента могу установить бочку 50 л
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03.12.2022 14:21 Ответить
Тіньовий, тобто нічий. Агов, є де ще пірати в світі? Тут халява попре морями-океанами, даю підказку, не дякуйте
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03.12.2022 14:45 Ответить
Приватна митна організація "Роджерс унд Кою" оголосила прийом на роботу сомалійцев з досвідом роботи з танкерами. Зарплатня акордна. Можливі надбавки.
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03.12.2022 16:31 Ответить
 
 