На оккупированной территории Луганской области уничтожено управление важного для россиян участка железной дороги, - Гайдай

В Луганской области партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Осторожно, россияне. Работают луганские партизаны! "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск-Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", - говорится в сообщении.

По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения, и как следствие - исключит возможность своевременного доставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток).

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