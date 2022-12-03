На оккупированной территории Луганской области уничтожено управление важного для россиян участка железной дороги, - Гайдай
В Луганской области партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Осторожно, россияне. Работают луганские партизаны! "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск-Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", - говорится в сообщении.
По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения, и как следствие - исключит возможность своевременного доставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток).
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Питання: чому збройні сили України досі не знищили ці мости? HIMARS дістане, та й 155-мм теж.
І таким чином рашисти ще більше будуть зазнавати втрат бо логістика буде працювати погано
В усіх військових підручниках описано, що під час початку військових дій (війни) та нападу ворогом на суверенну державу з цілью захоплення земель держави з подальшою їх окупацією уся життєдіяльна інфроструктура має бути знищеною і виведеною з ладу у 100 кілометровій зоні на шляху наступаючих окупаційних військ, а це передбачає підрив та знищення усіх мостів, авто та ж/д доріг та колій разом з вузловими станціями та усією інфоструктурою, а також водо, газо, нафто, електро підстанцій та вузлів звязку, та обєктів науково-промислової галузі (інститути, заводи, фабрики, підприємства) з подальшим їх мінуванням та негайної евакуації та знищення усіх продовольчих запасів, архівних документів усіх органів влади, банків, інститутів, казначейств, та правохоронних органів, для ускладнення пересування ворога та повної його деморалізації...!!!
Евекуація усього населення у цих зонах, примусова та добровільна.
Видно "продвінуті" паркетні гімнерали порошенка, не вчилися у військових вишах та нечитали книгу Карла фон Клаузевіца "Про війну", "Природа війни", "Принципі війни", з усіма хитрощами та стратегією уміння ведення війни до переможного кінця....???!!!
А звідки це можуть знати ДИВАННІ ПРКЕТЧИКИ та красавчики з ДЕРЖ ОХОРОНИ...!!!
Тому кацапоморді підороси і завезли аж до ДЕБАЛЬЦЕВОГО ешелонами тисячі своїх орків та усе озброєння котре мали з танками, артилерією та ЗРК....!!!
Що хероїчні гімнерали пороха цього не передбачали...???!!! НЕДУМОВ...!!!
Вони розмірковували, як на цьому нажитися, усьо порішати та спекти коровай для зустрічі кацапомордих братьєв з любовью до конца...!!!
Та видно тим п*дарастам не судилося це зробити...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ кацапомордим підоросам...!!!
ПІДТРИМУЙТЕ ЗСУ хто, як і чим спроможний...!!!!