Страны ЕС "чрезвычайно быстро" сделают следующие шаги по членству Украины, - евродепутат Паэт

Для европейской безопасности нужна сильная Украина, и страны ЕС намерены ускорить ее членство.

Об этом на брифинге в Офисе президента заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что атаки России по критической инфраструктуре Украины "являются абсолютно бесчеловечными, заставляют миллионы людей страдать и угрожают их жизни".

"Все это – вызовы для всех нас, для Европейского Союза. И все государства должны быть ответственными в том, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, потому что само собой разумеется, что единственное решение этого вопроса – это тогда, когда Украина снова будет свободной и восстановит свои границы", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что при таких обстоятельствах страны ЕС будут оперативно реагировать на прохождение украинской заявки.

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"Страны ЕС очень быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина", - добавил он.