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Страны ЕС "чрезвычайно быстро" сделают следующие шаги по членству Украины, - евродепутат Паэт

урмас,пает

Для европейской безопасности нужна сильная Украина, и страны ЕС намерены ускорить ее членство.

Об этом на брифинге в Офисе президента заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что атаки России по критической инфраструктуре Украины "являются абсолютно бесчеловечными, заставляют миллионы людей страдать и угрожают их жизни".

"Все это – вызовы для всех нас, для Европейского Союза. И все государства должны быть ответственными в том, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, потому что само собой разумеется, что единственное решение этого вопроса – это тогда, когда Украина снова будет свободной и восстановит свои границы", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что при таких обстоятельствах страны ЕС будут оперативно реагировать на прохождение украинской заявки.

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"Страны ЕС очень быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина", - добавил он.

Автор: 

Европарламент (1795) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+8
Вони і свої і нашу армію озброїли, а "ніяких" ми на виборах обираєм.
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03.12.2022 13:09
+7
Міняти потрібно виборців які бігли голосити за аххх какова чувака на лісапеті.
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03.12.2022 13:19
+6
Я б із заплющеними очима поміняв би нашу владу на владу будь якої країни Балтії. Небо і земля.
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03.12.2022 13:05
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Єссєссна, бо ваші армії ніякі.
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03.12.2022 13:05 Ответить
Вони і свої і нашу армію озброїли, а "ніяких" ми на виборах обираєм.
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03.12.2022 13:09 Ответить
В 14 році добробати давали люлєй кацапам в кросовках зі зброєю яка була..
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03.12.2022 13:16 Ответить
...та ще й відбирали у кацарилих
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03.12.2022 13:21 Ответить
Попри героїзм добробатів тоді ми, на жаль, здавали території. Зараз, попри зрадливу владу, але завдяки допомозі союзників, починаєм повертати.
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03.12.2022 13:51 Ответить
Я б із заплющеними очима поміняв би нашу владу на владу будь якої країни Балтії. Небо і земля.
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03.12.2022 13:05 Ответить
Міняти потрібно виборців які бігли голосити за аххх какова чувака на лісапеті.
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03.12.2022 13:19 Ответить
...слово чоловіка - я не голосував за цих покидьків. Але виборців нікуди не дінеш, то утопія
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03.12.2022 13:24 Ответить
А в вас є на що міняти?
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03.12.2022 13:29 Ответить
Сподіваюсь що війна довела що клоунів не можна допускати до влади на гарматний постріл.
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03.12.2022 13:33 Ответить
Тобто міняти таки доведеться владу, а не виборця.
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03.12.2022 13:56 Ответить
Отлично, и венграм заткните рот
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03.12.2022 13:05 Ответить
Дермак швидко не дозволить !
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03.12.2022 13:21 Ответить
Напичкали Украину всякими HIMARSами и прочими Javelinami...Stingeraми...,что от армии рабZeи остались одни сгоревшие Лапти и балалайка Таманской и Кантемировской дивизий...остались одни ЧМОбики петуха Пригожина🐓🐓🐓
Астанавитесь...🤣🤣🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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03.12.2022 13:27 Ответить
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03.12.2022 13:33 Ответить
Вагнергейт наше все... телемарафон по имени Лохотрон тоже...😆Лукашеску подтвердит..Зеля мне звонил...
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03.12.2022 13:37 Ответить
А им просто деваться некуда. Они сюда столько бабла ввалили, что если мы не будем в ЕС, они его назад хрен получат
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03.12.2022 14:13 Ответить
 
 