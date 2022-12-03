Взрыв в Одессе произошел из-за боеприпаса, который волонтер перевозил в качестве сувенира, - СМИ

Взрыв в автомобиле волонтера, которого вечером 2 декабря остановили для проверки одесские правоохранители, вызвал один из взрывоопасных предметов, перевозимых владельцем транспортного средства как сувенир.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Одесской области открыла производство относительно волонтера соседней области, который перевозил в автомобиле "в качестве сувенира" боеприпас. При проверке правоохранителями транспортного средства на ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения разной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским", - отметил собеседник агентства.

Пострадавшие в результате взрыва получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывные травмы, переломы и рваные раны.

Уголовное производство открыто по признакам ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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В отделе коммуникации ГУ НП в области подробности происшествия не комментируют.

"Могу лишь сказать, что продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами, никаких комментариев на этот счет пока не предоставляем", - сказала руководитель отдела Любовь Гордиевская.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 2 декабря в Одессе произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек - двое гражданских и пятеро полицейских.