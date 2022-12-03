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Взрыв в Одессе произошел из-за боеприпаса, который волонтер перевозил в качестве сувенира, - СМИ

вибух,одеса

Взрыв в автомобиле волонтера, которого вечером 2 декабря остановили для проверки одесские правоохранители, вызвал один из взрывоопасных предметов, перевозимых владельцем транспортного средства как сувенир.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Одесской области открыла производство относительно волонтера соседней области, который перевозил в автомобиле "в качестве сувенира" боеприпас. При проверке правоохранителями транспортного средства на ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения разной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским", - отметил собеседник агентства.

Пострадавшие в результате взрыва получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывные травмы, переломы и рваные раны.

Уголовное производство открыто по признакам ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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В отделе коммуникации ГУ НП в области подробности происшествия не комментируют.

"Могу лишь сказать, что продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами, никаких комментариев на этот счет пока не предоставляем", - сказала руководитель отдела Любовь Гордиевская.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 2 декабря в Одессе произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек  - двое гражданских и пятеро полицейских.

Автор: 

боеприпасы (2330) взрыв (6727) Одесса (7868) волонтеры (2629)


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Топ комментарии
+9
А чего он сдетонировал-то? Они этот сувенир из рук друг у друга вырывали или как?
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03.12.2022 14:39
+8
Ничему не учатся, идиоты
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03.12.2022 14:16
+8
Никерасе сувенир. Мозги у него сувенир.
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03.12.2022 14:21
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Правила форума Совет форумчан
які волонтер перевозив в якості сувенірами
Йа.
Український мова йє дуже важке!
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03.12.2022 13:23 Ответить
Ничему не учатся, идиоты
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03.12.2022 14:16 Ответить
до речі,син Андрюшки Портнова....теж крутий волонтер! Зараз волонтерить за кордоном....
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03.12.2022 14:21 Ответить
Никерасе сувенир. Мозги у него сувенир.
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03.12.2022 14:21 Ответить
Ой дурень, треба було Йорика брати.
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03.12.2022 14:27 Ответить
хто йому дав цей сувенір?
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03.12.2022 14:29 Ответить
А чего он сдетонировал-то? Они этот сувенир из рук друг у друга вырывали или как?
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03.12.2022 14:39 Ответить
Розповзаєця --- а потім якась п"янка - гранату на стіл -- три трупи чи каліки .
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03.12.2022 14:43 Ответить
А нєхєр ручками лазити, там де не треба....
Карма за волонтерів.....
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03.12.2022 15:08 Ответить
Особо одарённому:

Примерно в 2016 подобный "волонтёр" привез в смт. Репки, Черниговской области три "мухи", по одной отдал в школу и в гимназию упомянутого смт. Типа "для музея". Хорошо что дети не пострадали, помню что вроде библиотекарь - труп. Гуглите детали, включайте мозг, при наличии.

Вас же просили:

-Думайте!(с)
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04.12.2022 00:23 Ответить
Спаси, отведи и сохрани от такого, бо любой пересiчний мог оказаться рядом возле такой машины.
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03.12.2022 15:22 Ответить
Намалювали відмазу. Для лохів, короче!
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03.12.2022 20:29 Ответить
Может мусорня пыталась подкинуть боеприпас, но шото пошло не так. Щас такие действия в тренде... (предположение)
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03.12.2022 23:24 Ответить
 
 