Решение ЕС ограничить цены на нефть значительно сократит доходы России, - фон дер Ляйен
Договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России.
Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу развивающимся экономикам во всем мире", - говорится в сообщении фон дер Ляйен.
В обнародованном видеокомментарии она напомнила, что ЕС и другие партнеры вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5 декабря.
"Мы должны обеспечить, чтобы новые и развивающиеся страны в дальнейшем имели доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене", - сказала фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Решение должен утвердить Совет ЕС, ожидается, что это произойдет 3 декабря.
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Значит по нефти минус
Еще перевозки от санкций дорожают
Нет...
70 это по итогам цен за 22 год.
Через Босфор не должны пускать, а по другому в Индию дорого.
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)
Продолжают финансировать агрессию России и помогают ей в уничтожении Украины.