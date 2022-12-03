Решение ЕС ограничить цены на нефть значительно сократит доходы России, - фон дер Ляйен

Договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу развивающимся экономикам во всем мире", - говорится в сообщении фон дер Ляйен.

В обнародованном видеокомментарии она напомнила, что ЕС и другие партнеры вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5 декабря.

"Мы должны обеспечить, чтобы новые и развивающиеся страны в дальнейшем имели доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене", - сказала фон дер Ляйен.

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Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Решение должен утвердить Совет ЕС, ожидается, что это произойдет 3 декабря.