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Решение ЕС ограничить цены на нефть значительно сократит доходы России, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу развивающимся экономикам во всем мире", - говорится в сообщении фон дер Ляйен.

В обнародованном видеокомментарии она напомнила, что ЕС и другие партнеры вводят полный запрет на морской импорт российской нефти с 5 декабря.

"Мы должны обеспечить, чтобы новые и развивающиеся страны в дальнейшем имели доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене", - сказала фон дер Ляйен.

Читайте также: G7 установила предельную цену на российскую нефть вслед за ЕС

Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Решение должен утвердить Совет ЕС, ожидается, что это произойдет 3 декабря.

Автор: 

нефть (1917) россия (95372) цены (2290) Евросоюз (17063) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+8
Ви просто імпотенти…
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03.12.2022 13:26
+5
У раши в бюджете $70 нефть заложена на 2023
Значит по нефти минус

Еще перевозки от санкций дорожают
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03.12.2022 13:39
+3
Кацапы будут меньше есть
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03.12.2022 14:02
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Ви просто імпотенти…
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03.12.2022 13:26 Ответить
ця тітка вже ляпнула про втрати ЗСУ, зараз про нафту мелет . Поживемо-побачимо, але вірити на слово ей не варто.
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03.12.2022 13:29 Ответить
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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03.12.2022 13:36 Ответить
*Бабками* бомбити не будеш. так само і їх їсти. Головне. щоб не було де за ці *бабки* закупляти зброю. бо. мабуть що в самих нема можливості виробляти. багато чого че
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03.12.2022 14:36 Ответить
У раши в бюджете $70 нефть заложена на 2023
Значит по нефти минус

Еще перевозки от санкций дорожают
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03.12.2022 13:39 Ответить
Папа будет меньше пить?
Нет...
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03.12.2022 13:58 Ответить
Кацапы будут меньше есть
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03.12.2022 14:02 Ответить
цену то они закладывали в бюджет. интересно, а планируемое для продаж количество нефти тоже заложили?
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03.12.2022 14:10 Ответить
на 23 еще не заложили, на 22 была 43$
70 это по итогам цен за 22 год.
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03.12.2022 14:16 Ответить
Для преодоления инфляции США заложили в бюджет дополнительно 430 ярдов доляров...,экономика ЕС тоже в переходном периоде..., отсюда вывод этот потолок в 60 баксов приемлемый вариант для всех стран ЕС...,капиталисты не дураки...✊👍✌️🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮
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03.12.2022 13:54 Ответить
Русні пи... Ну Ви зрозуміли .
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03.12.2022 13:59 Ответить
Фрахтувати наливні танкери кацапам стало не вигідно і занадто дорого, залишився лише один нафтопровід Дружба, який іде через всю Україну. Але мабуть перекривати його не на часі, бо тоді у кацапів зовсім грошей на війну не залишиться.
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03.12.2022 14:00 Ответить
Если Заэс оставят значит не перекроют
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03.12.2022 14:02 Ответить
как и прежде будут отплывать от порта и в море переливать в другие.
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03.12.2022 14:17 Ответить
террористы против ограничений, есть вариант что прекратят поставки
Через Босфор не должны пускать, а по другому в Индию дорого.
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03.12.2022 14:05 Ответить
Каци масово скупають старі списані танкери по всьому світу, щоб возити власну нафту без страховки. Із цим треба щось робити, поки вони не засрали всі океани планети через аварійний стан старих танкерів.
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03.12.2022 14:10 Ответить
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03.12.2022 14:16 Ответить
пишут, что русня в этом году чуть ли не 100 танкеров закупила для своего нефтяного флота. танкеров старых, которые через 3-5 лет должны быть списанные. откуда ж они тогда этими танкерами будут отправлять нефть по миру? Эрдоган же сказал, что без страховок танкеры через Босфор пропускать не будет. на а эти 100 старых танкеров явно будут без страховок. То есть русня только с Владивостока сможет этими старыми танкерами отправлять свою нефть.
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03.12.2022 14:16 Ответить
- Куме, а колорадські жуки від того "Децісу" повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)
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03.12.2022 14:17 Ответить
Nie.mogę patrzyć na tę szwabską hitlerowską mordę tej baby. Uważajcie na niemca
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03.12.2022 14:22 Ответить
І яким чином це рішення скоротить доходи?Вони свою ,,каламучу" urals по 55 продають,і добре себе почувають.А тут обмеження аж в 60. Маю надію що я не все добре розумію в цьому питанні,і це насправді буде мати сенс.
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03.12.2022 14:30 Ответить
не, ну *******, зараз світовим опустити ціну до 35 і хай ***** в своїй багнюці втопиться 😁
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03.12.2022 14:39 Ответить
для значного скорочення доходів рашистів від продажі нафти ,не шановні прорашистські європейські лицеміри ,брехуни,аферисти , шулєри і торгаші Україною і життям українського народу потрібно було встановлювати не 60 доларів за барель,а 30% вартості нафти на світовому ринку ,на кожний день продажі .Оце б було значне скорочення
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03.12.2022 15:25 Ответить
Что значит их не обмбят
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03.12.2022 15:39 Ответить
ЕС должен не цены ограничивать, а полностью перекрыть России любые возможности торговли нефтью. Хотя бы.

Продолжают финансировать агрессию России и помогают ей в уничтожении Украины.
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03.12.2022 22:59 Ответить
 
 