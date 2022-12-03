В Изюме переименуют 22 улицы, названия которых связаны с РФ и СССР

Топонимическая комиссия Изюма (Харьковская обл.) приняла решение о переименовании 22 топонимов, связанных с РФ и СССР.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.

"Улица Московская теперь улица Ивана Мазепы. Улица Пушкинская – улица Степана Бандеры. Площадь Революции – площадь Героев Крут. Улица Ломоносова – улица Романа Ратушного. Улица Пролетарская – улица Лондонская. Улица Горького – улица Виталия Смолярова. Улица Тургенева – улица Джохара Дудаева. Улица Суворова – улица Симона Петлюры. Улица Волоха – улица Гетьмана Полуботка. Улица Камчатская – улица Аляски", - говорится в сообщении.

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