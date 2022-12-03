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Новости Война
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Макрон позвонит по телефону Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС

заес,аес,запорізька

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Перед этим французский лидер хочет связаться с гендиректором МАГАТЭ.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью телеканалам TF1 и LCI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что среди вопросов, вызывающих беспокойство - это ядерная "проблема с Запорожской АЭС, которая находится в центре боевых действий".

"После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси я снова поговорю с президентом Путиным, в частности, о гражданской атомной энергетике", - анонсировал Макрон.

По его словам, в этом диалоге с Москвой "необходимо сосредоточиться на конкретных темах".

"Что касается ближайших недель, то задача состоит в том, чтобы помочь Украине сопротивляться, продолжать помогать в военном плане, избежать эскалации и подготовить диалог до того дня, когда все вернутся за стол переговоров", - продолжил Макрон.

Читайте также: Украина должна сама определять время и условия проведения переговоров с РФ, - Макрон

По словам французского лидера, во время поездки в США и переговоров с президентом Джо Байденом стороны "глубоко и долго дискутировали о ситуации в Украине".

"Париж и Вашингтон разделяют то же видение вещей продолжать помогать Украине сопротивляться перед лицом бомбардировок их гражданских инфраструктур и делать все, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к столу переговоров", - сказал Макрон.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление Макрона. Он заявил о том, что точная дата телефонного разговора пока неизвестна.

Автор: 

путин владимир (31214) Макрон Эмманюэль (1298) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+11
Макарон телефонний маньяк...це якесь у нього сексуальне збочення..
Телефон -фетиш
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03.12.2022 15:40
+9
після телефонних розмов макарона з куйлом французьский завод "рено" в рабсії почав виробництво китайських кросоверів під рашистським брендом.Інтерес макарона з франції
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03.12.2022 15:33
+9
ломка макарона без звонков *****...
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03.12.2022 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Якщо собаці нема що робити, - вона яйці лиже🤔🧐😁 Макрон, звісно, не умовний рябко, - але в його ситуації телефонує, а може просто дістати не може 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.12.2022 15:29 Ответить
»Emmanuelle« это «классика» - старый (1974) французский порнографический фильм.

Девушка по вызову.

16 лет фрау Ребинтроп -Меркель обслуживала х$&ла, а теперь «Эмануиль». Осталась одна…
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03.12.2022 16:08 Ответить
після телефонних розмов макарона з куйлом французьский завод "рено" в рабсії почав виробництво китайських кросоверів під рашистським брендом.Інтерес макарона з франції
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03.12.2022 15:33 Ответить
Санкціі для галочки .
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03.12.2022 15:37 Ответить
Что то такое я в детстве у Чуковского читал. То олень позвонит, то кто-то ещё. И такая дребедень целый день
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03.12.2022 15:34 Ответить
То тюлень...
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03.12.2022 16:24 Ответить
Макарон телефонний маньяк...це якесь у нього сексуальне збочення..
Телефон -фетиш
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03.12.2022 15:40 Ответить
ломка макарона без звонков *****...
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03.12.2022 15:47 Ответить
Чим би, Макрон не тішився,- тільки б "цезарів" більше дав...
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03.12.2022 15:53 Ответить
Наоборот -- Цезарів -- і хаи тішиться .
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03.12.2022 16:00 Ответить
микрон! наркоманштоле? не может жабоед, что бы не позвонить сатанисту-террористу БЕСупутину антихристу люциферовичу, сыну шлюхи немецкого солдатского борделя и выб@лядку сатаны
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03.12.2022 15:58 Ответить
-микрон: алло! это секс по телефону!,
-не! вы не туда попали!
микрон: продолжайте!
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03.12.2022 16:00 Ответить
Це вже в нього манія якась. Нехай би вже до психолога звернувся би, може допоможе.
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03.12.2022 16:04 Ответить
***** навмисно створює проблеми,щоб отакі поци як Макрон йому дзвонили з понтом вони щось вирішують...
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03.12.2022 16:09 Ответить
Как же он уже ******!!!! Дайте ему одну огромную жабу пожевать что-бы не было времени на разговоры.
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03.12.2022 16:14 Ответить
Це вже навіть не смішно. Похоже Макрону подобається, коли йому на голову постійно виливають відро помиїв чи наівть гівна.
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03.12.2022 16:53 Ответить
ГАвАрілкА
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03.12.2022 19:21 Ответить
"Чинити тиск на расею, щоб вона повернулась за стіл переговорів"??? Макарон ти ******** на усю макитру! Та вони сплять та тільки той стіл і бачать.
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03.12.2022 19:31 Ответить
Може,йому таку роль дали,доброго поліцейського? Але після кожного дзвінка макрона пуйлу нас починали обстрілювати ракетами....Зрозуміло,що ситуація складна,що ми маємо справу з неадекватними вбивцями,що весь світ не може знайти вихід з даної ситуації...хоча,вихід би був при наявності у нас відповідних ракет.
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03.12.2022 20:15 Ответить
 
 