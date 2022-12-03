Макрон позвонит по телефону Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Перед этим французский лидер хочет связаться с гендиректором МАГАТЭ.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал в интервью телеканалам TF1 и LCI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что среди вопросов, вызывающих беспокойство - это ядерная "проблема с Запорожской АЭС, которая находится в центре боевых действий".
"После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси я снова поговорю с президентом Путиным, в частности, о гражданской атомной энергетике", - анонсировал Макрон.
По его словам, в этом диалоге с Москвой "необходимо сосредоточиться на конкретных темах".
"Что касается ближайших недель, то задача состоит в том, чтобы помочь Украине сопротивляться, продолжать помогать в военном плане, избежать эскалации и подготовить диалог до того дня, когда все вернутся за стол переговоров", - продолжил Макрон.
По словам французского лидера, во время поездки в США и переговоров с президентом Джо Байденом стороны "глубоко и долго дискутировали о ситуации в Украине".
"Париж и Вашингтон разделяют то же видение вещей продолжать помогать Украине сопротивляться перед лицом бомбардировок их гражданских инфраструктур и делать все, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к столу переговоров", - сказал Макрон.
В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление Макрона. Он заявил о том, что точная дата телефонного разговора пока неизвестна.
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упутину антихристу люциферовичу, сыну шлюхи немецкого солдатского борделя и выб@лядку сатаны
-не! вы не туда попали!
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