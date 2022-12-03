Встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей, - Офис президента

В Офисе президента Украины прокомментировали встречу российского министра Шойгу с белорусским узурпатором Александром Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник руководителя президентского офиса Михаил Подоляк.

"Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей. Однако явка с повинной и обличительные показания смягчат ответственность", - отметил он.

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