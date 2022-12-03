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Новости Агрессия России против Украины Война
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Встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей, - Офис президента

шойгу

В Офисе президента Украины прокомментировали встречу российского министра Шойгу с белорусским узурпатором Александром Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник руководителя президентского офиса Михаил Подоляк.

"Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей. Однако явка с повинной и обличительные показания смягчат ответственность", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шойгу прилетел в Минск на переговоры по военно-техническому сотрудничеству

Автор: 

Беларусь (7887) Офис Президента (1795) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+15
Полковник запасу, відомий військовий аналітик Роман Світан впевнений, що на початку війни цивільний міністр оборони Рєзніков зрадив Україні,побіг підписувати капітуляцію до Білорусії, та й взагалі, якби не загальний ентузіазм українців до захисту батьківщини та мужність та професіоналізм ЗСУ, то України вже не існувало би... До речі,я звернув увагу,що на відео про зустріч двох делегацій у Білорусії цей Рєзніков та члени "укр"делегації.....дуже дружньо і тепло віталися з руснею(Слуцкій.Медінскій тощо),мене це ще тоді покоробило....
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03.12.2022 20:22
+15
но им навалял кучу дерьма какой то украинец Кривонос посмевший взять руководство брошенного Аэропорта Жуляны всей властью... под свою ответственность и поставить помехи на ВВП и залить все нахрен керосином топливом и маслом... представляете кто то двинулся кортежем в аэропорт улетать в Оман Оман... а тут ему говорят что ПАТРИОТЫ И УКРАИНЫ ПОСТАВИЛИ БЛОК ПОСТЫ и будут стрелять и есть из чего главное..и сурьезное во всех на поражение в 5 кварталах от аэропорта и пришлось кому то вспомнить что кто то Главный Гетман...
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03.12.2022 20:34
+13
"Ета другоє"
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03.12.2022 20:24
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Приїхало чмо усурійське покерувати.
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03.12.2022 20:12 Ответить
встретелись..... слабоумие и отвага......
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03.12.2022 20:15 Ответить
Полковник запасу, відомий військовий аналітик Роман Світан впевнений, що на початку війни цивільний міністр оборони Рєзніков зрадив Україні,побіг підписувати капітуляцію до Білорусії, та й взагалі, якби не загальний ентузіазм українців до захисту батьківщини та мужність та професіоналізм ЗСУ, то України вже не існувало би... До речі,я звернув увагу,що на відео про зустріч двох делегацій у Білорусії цей Рєзніков та члени "укр"делегації.....дуже дружньо і тепло віталися з руснею(Слуцкій.Медінскій тощо),мене це ще тоді покоробило....
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03.12.2022 20:22 Ответить
...можливо-можливо, гіркуватий присмак не тільки у Вас...та й взагалі...
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03.12.2022 20:24 Ответить
но им навалял кучу дерьма какой то украинец Кривонос посмевший взять руководство брошенного Аэропорта Жуляны всей властью... под свою ответственность и поставить помехи на ВВП и залить все нахрен керосином топливом и маслом... представляете кто то двинулся кортежем в аэропорт улетать в Оман Оман... а тут ему говорят что ПАТРИОТЫ И УКРАИНЫ ПОСТАВИЛИ БЛОК ПОСТЫ и будут стрелять и есть из чего главное..и сурьезное во всех на поражение в 5 кварталах от аэропорта и пришлось кому то вспомнить что кто то Главный Гетман...
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03.12.2022 20:34 Ответить
Так было?
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03.12.2022 20:47 Ответить
Теж згадую, мене аж пересмикнуло ...зустрілись як на бізнес-ланчі.
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03.12.2022 22:34 Ответить
"Ета другоє"
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03.12.2022 20:24 Ответить
Кацапскі нелюди:
Новость, которую вы вряд ли хотели прочитать: зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Радио Свобода.
https://pbs.twimg.com/card_img/1598633031861952513/lb0FrjUH?format=jpg&name=medium
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03.12.2022 20:24 Ответить
.

кацапо-ординськi орки? все це вони повiдправляли по українським амбасадам?

горiти рашистам вiчно в пеклi !
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03.12.2022 21:01 Ответить
Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они обсудили подготовку подразделений Беларуси и России, которые находятся в стране, а также поговорили о войне в Украине.

- Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию, - заявил Лукашенко. - От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно.

По словам Лукашенко, именно об этом он договорился с Владимиром Путиным.

- Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили по телефону, на прошлой встрече, - ответил Шойгу. https://4557wa-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/4557wa.c97.org/ru/news/2022/12/3/526763/
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03.12.2022 20:24 Ответить
А до найліпших побажань оленевод не надав ще й флакончик з отрутою?
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03.12.2022 20:35 Ответить
А "Офис Президента" войдёт в историю Украины как второе по величине (после администрации яныка!) в истории независимой Украины сборище кремлядских коллаборантов.
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03.12.2022 20:26 Ответить
ГЛАВНОЕ МАЛАНСКИХ УШЛЕБКОВ ПРИДУРКОВ ДЕГЕНГЕРАТОВ ПРИЧЕМ ДАЖЕ ХВАЛЯТСЯ ЭТИМ..и идиетов...
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03.12.2022 20:36 Ответить
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03.12.2022 20:27 Ответить
Хтось зробив припущення, що оті усі крики Лукашенко, що на Білорусь НАТО нападе, бульбамен робить, щоб виправдати невідправку білоруських військових на український фронт. Мол, нам тут самім треба захищатися від супостатів. Тож, може не треба так критикувати Сашка, хай притримує скільки може.
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03.12.2022 20:31 Ответить
Что то твари задумали. Стал бы он так резко срываться и на колене в аэропорту подписывать какую то срань. Дожали они картофана,
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03.12.2022 20:49 Ответить
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито хоче продовжувати війну, яку почала проти неї Росія, і лякає, що війна може тривати "до останнього чи то українця, чи то вже там поляка або ще найманців". Про це заявив Лукашенко на зустрічі з Шойгу, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України із посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Я не збираюся тут нікого лякати. Ви тим більше. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не озираючись на те, як на це дивляться з-за океану, і Росія, й Білорусь до цього готові.
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03.12.2022 21:03 Ответить
Зустрілдись два злочинці яким місце в гаазькому итрибукналі.
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04.12.2022 01:05 Ответить
 
 