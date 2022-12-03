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Новости Война
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Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны, - Нуланд

нуланд

Виктория Нуланд убеждена, что жесткие предупреждения со стороны других государств убедили Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет невиданной и тяжелой для России, и это заставило РФ прибегнуть к нынешней, также неприемлемой тактике войны.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заместитель госсекретаря США отметила, что после путинских угроз о применении ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир прибегнул к попыткам убедить РФ не делать необратимого шага. "Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.

"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказала она.

Виктория Нуланд подчеркнула, что тактика, выбранная Россией вместо ядерной эскалации, также является абсолютно неприемлемой. "Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", - заявила она, подчеркнув, что Запад применяет санкции против РФ. Однако, исходя из ее объяснений, сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России.

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"После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - констатировала она.

Виктория Нулаунд подчеркнула, что несмотря на это, Запад должен "оставаться бдительным" относительно всех угроз со стороны РФ.

Читайте также: "Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод", - Нуланд на КБФ

Автор: 

путин владимир (31214) ядерное оружие (1327) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+3
американський тиск на куйла був такий міцний,що він вирішив зруйнувати енергосистему України,Ми Тебе будемо словами тиснути,а знищуй енергосистему України,Тиск плять
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03.12.2022 20:31
+3
Зашибісь. Нуланд дуже переконливо пояснила, що таке неприйцятна тактика війни. Цікаво, яка для неї прийнятна? Дати агресору адекватну відповідь це прийнятно чи ні, пані Нуланд? Ми звісно цінуємо допомогу і підтримку США. Але. Чи прийнятно, пані Нуланд, коли гарант не зміг, а точніше міг, але скажемо полінувався виконати свої зобов'язання з безпеки для України по Будапештському меморандуму і в час, коли від безпеки вже нічого не залишилось, продовжує дозувати озброєння, яке не достатнє не тільки для відновлення територіальної цілосності, а й для рівнозначної відповіді агресору?
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03.12.2022 21:07
+2
Неприйнятна тактика війни. А є прийнятна? Довбана дипломатія
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03.12.2022 20:17
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Неприйнятна тактика війни. А є прийнятна? Довбана дипломатія
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03.12.2022 20:17 Ответить
Хрін редьки не солодшии --- хоче нас заморозити .
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03.12.2022 20:19 Ответить
американський тиск на куйла був такий міцний,що він вирішив зруйнувати енергосистему України,Ми Тебе будемо словами тиснути,а знищуй енергосистему України,Тиск плять
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03.12.2022 20:31 Ответить
тиск, кажете, а що ж тоді вакуум? )))

тая балістична ракета з кацапсько-білоруського С-300В, що вбила 2-х польських трактористів, несла імітацію ядерної боєголовки, що вона звісно й не вибухнула (в зв'язку з відсутністю того, що мало вибухати), просто шмякнула наче залізо-бетонним блоком...

жодні "тискуни" на неї не відреагували

зате по тому взялися вигадувати щось "страшне" за своєю безглуздістю
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03.12.2022 20:53 Ответить
Украине после успешного референдума за выход из СССР нужно было взять курс в НАТО и по примеру Польши ещё в 2004 стать членом НАТО. Тогда можно было бы всерьёз ожидать готовность НАТО начать Третью мировую ради защиты Украины.

Альтернативой могла бы стать украинская ракетная программа с многочисленными ОТРК дальностью более 200 км, но её успешно уничтожил Офис Президента, который, кажется, был старательно отобран именно для этого. А НАТО балансирует между желанием помочь Украине и нежеланием вступить в Третью мировую, потому перспективы получить западные истребители, танки и ATACMS - призрачны.
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03.12.2022 20:33 Ответить
після референдуму треба було виховувати власного "маска", будувати ракети й чимчикувати прожогом на Марс

чи Ви не бачите, яке лайно шумує в світі (не лише в кацапії)?
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03.12.2022 20:55 Ответить
Серед тих, хто може нам нашкодити, лайна не настільки багато, щоб тікати аж на іншу планету. А от стати сильними, щоб не залежати від допомоги інших - потрібно. Щоб ми почали жити не за рахунок допомоги, а за рахунок співпраці - розвивати виробництво того, що можна вигідно продавати країнам ЄС, НАТО й іншим, які не несуть загрози Україні, зробити інвестування в Україну привабливим для Заходу, Японії і подібних країн. І, звісно, виробляти власне озброєння, у нас був проєкт ракет на 280 км (Грім-2, який нажаль нам не належить за словами Жданова, але ж можна було його дещо переробити і виробляти вже для себе), на 202 км (одна з версій Вільхи). Якщо не продають танки і винищувачі - зробити диво й побудувати власні заводи для цього, з танками це не настільки вже й складно.
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04.12.2022 10:45 Ответить
Треба було своє озброєння нікому не віддавати,хоча б частину
І президентів нормальних вибирати.Першим президентом повинен був стати Чорновіл.
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03.12.2022 21:05 Ответить
Ні. Треба було справжню декомунізацію зробити. Тобто покаятись в гріхах минулого. А так у нас радянських людей не менше ніж за поребриком
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04.12.2022 06:07 Ответить
У нас навіть у 2014 було безліч колаборантів у міноборони та СБУ, а станом на 1991 колаборантами там могли стати майже всі. За таких обставин неможливо різко зробити декомунізацію, тому що забагато ватників були б проти, московія організувала б протести, а ті, хто мали цьому протистояти - силовики, розвідка - допомогли б їм, в результаті "новоросію" створили б ще у першій половині 90-х.

Тому потрібно було вичищати силовий блок та розвідку від промосковської наволочі і заміняти її на патріотів України, після цього наявність ядерної зброї дозволила б Україні ніколи не отримати військову агресію проти себе, і вже на цьому фоні можна було проводити декомунізацію. Але Україна пішла протилежним шляхом - роззброїлась, постійно обирала собі злодіїв до влади, в результаті чого оборонятись стало нічим - все розікрали і розпродали.

Сама по собі декомунізація - дуже складний процес, коли половина населення мастурбує на срср і вважає росію братами, щоб зробити це різко, потрібна авторитарна влада з ядерною зброєю і повною підтримкою силовиків і СБУ.
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04.12.2022 11:06 Ответить
кацапи не використали ядерну зброю по одній причині - функціональної не має
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03.12.2022 20:33 Ответить
Тогда бы США с ними по другому разговаривали
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03.12.2022 21:30 Ответить
Що, перестали погрожувати? Китайці обломали? А українці доб'ють простою зброєю рештки агресії і терора в світі. Після знищення імперії зла і ІДІЛ і ХАМАС і інші терористичні групіровки пропадуть, бо зникне джерело підготовки і фінансування - московія.
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03.12.2022 20:57 Ответить
Зашибісь. Нуланд дуже переконливо пояснила, що таке неприйцятна тактика війни. Цікаво, яка для неї прийнятна? Дати агресору адекватну відповідь це прийнятно чи ні, пані Нуланд? Ми звісно цінуємо допомогу і підтримку США. Але. Чи прийнятно, пані Нуланд, коли гарант не зміг, а точніше міг, але скажемо полінувався виконати свої зобов'язання з безпеки для України по Будапештському меморандуму і в час, коли від безпеки вже нічого не залишилось, продовжує дозувати озброєння, яке не достатнє не тільки для відновлення територіальної цілосності, а й для рівнозначної відповіді агресору?
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03.12.2022 21:07 Ответить
Я вообще не понимаю политиков Запада , зарывание головы в песок . В место того , что бы быстро принудить расию миру военным и экономическим путем , чтобы расия вывела войска со всей территории Украины включая Крым . Они размазывают кашу по тарелке . Время господа работает против вас . Ну предположим ЯО не будет , но надвигается другая беда . Продовольственный и Экологический кризисы . И тоже умрут миллионы . А потом все равно расия попытается применить ЯО . Так может быть нужно уже сейчас начинать действовать жестко , а не ждать шо само рассосется
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03.12.2022 22:22 Ответить
Не удивлюсь, если это именно США подсказали ***** бить ракетами по энергетике. В обмен на временный отказ от применения ЯО. Типа - это ты всегда успеешь...

А ***** в ответ потребовал не давать Украине авиацию и дальнобойное оружие. Сделку верифицировал Китай.
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04.12.2022 04:56 Ответить
 
 