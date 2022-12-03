Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны, - Нуланд

Виктория Нуланд убеждена, что жесткие предупреждения со стороны других государств убедили Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет невиданной и тяжелой для России, и это заставило РФ прибегнуть к нынешней, также неприемлемой тактике войны.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заместитель госсекретаря США отметила, что после путинских угроз о применении ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир прибегнул к попыткам убедить РФ не делать необратимого шага. "Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.

"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказала она.

Виктория Нуланд подчеркнула, что тактика, выбранная Россией вместо ядерной эскалации, также является абсолютно неприемлемой. "Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", - заявила она, подчеркнув, что Запад применяет санкции против РФ. Однако, исходя из ее объяснений, сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России.

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"После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - констатировала она.

Виктория Нулаунд подчеркнула, что несмотря на это, Запад должен "оставаться бдительным" относительно всех угроз со стороны РФ.

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