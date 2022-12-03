Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны, - Нуланд
Виктория Нуланд убеждена, что жесткие предупреждения со стороны других государств убедили Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет невиданной и тяжелой для России, и это заставило РФ прибегнуть к нынешней, также неприемлемой тактике войны.
Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Заместитель госсекретаря США отметила, что после путинских угроз о применении ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир прибегнул к попыткам убедить РФ не делать необратимого шага. "Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)", - заявила Нуланд.
"Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказала она.
Виктория Нуланд подчеркнула, что тактика, выбранная Россией вместо ядерной эскалации, также является абсолютно неприемлемой. "Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией", - заявила она, подчеркнув, что Запад применяет санкции против РФ. Однако, исходя из ее объяснений, сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов России.
"После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", - констатировала она.
Виктория Нулаунд подчеркнула, что несмотря на это, Запад должен "оставаться бдительным" относительно всех угроз со стороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тая балістична ракета з кацапсько-білоруського С-300В, що вбила 2-х польських трактористів, несла імітацію ядерної боєголовки, що вона звісно й не вибухнула (в зв'язку з відсутністю того, що мало вибухати), просто шмякнула наче залізо-бетонним блоком...
жодні "тискуни" на неї не відреагували
зате по тому взялися вигадувати щось "страшне" за своєю безглуздістю
Альтернативой могла бы стать украинская ракетная программа с многочисленными ОТРК дальностью более 200 км, но её успешно уничтожил Офис Президента, который, кажется, был старательно отобран именно для этого. А НАТО балансирует между желанием помочь Украине и нежеланием вступить в Третью мировую, потому перспективы получить западные истребители, танки и ATACMS - призрачны.
чи Ви не бачите, яке лайно шумує в світі (не лише в кацапії)?
І президентів нормальних вибирати.Першим президентом повинен був стати Чорновіл.
Тому потрібно було вичищати силовий блок та розвідку від промосковської наволочі і заміняти її на патріотів України, після цього наявність ядерної зброї дозволила б Україні ніколи не отримати військову агресію проти себе, і вже на цьому фоні можна було проводити декомунізацію. Але Україна пішла протилежним шляхом - роззброїлась, постійно обирала собі злодіїв до влади, в результаті чого оборонятись стало нічим - все розікрали і розпродали.
Сама по собі декомунізація - дуже складний процес, коли половина населення мастурбує на срср і вважає росію братами, щоб зробити це різко, потрібна авторитарна влада з ядерною зброєю і повною підтримкою силовиків і СБУ.
А ***** в ответ потребовал не давать Украине авиацию и дальнобойное оружие. Сделку верифицировал Китай.