Детализировал наши запросы в вооружении и технике - Залужный провел разговор с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного общения с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в Фейсбуке.

"Провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии. Поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары россии", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Он также отметил, что детализировал запросы Украины по вооружению и технике, системам противовоздушной и противоракетной обороны. "Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы", - добавил Залужный.

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