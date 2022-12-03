Детализировал наши запросы в вооружении и технике - Залужный провел разговор с Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного общения с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в Фейсбуке.
"Провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии. Поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары россии", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Он также отметил, что детализировал запросы Украины по вооружению и технике, системам противовоздушной и противоракетной обороны. "Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы", - добавил Залужный.
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Гарно було б, якби їх відповіді були швидко і повними.
Такими ж конкретними як доповідь Головнокомандувача Залужного.
Головнокомандувач Залужний видатний полководець!
Але, хвалити Богу, не він один.
Наш весь Генеральський корпус дорого коштує: Генерали Сирський, Забродський, Марченко, Павловський, генштабісти, командири бригад...
Є ким пишатися і, головне, кому довіряти у скрутну годину.
Слава Генералам, Офіцерам та Воїнам ЗСУ!
Слава нашим Героям!
******, славетний Генерал має бути президентом? Чому не головою Нацбанку?
Чи міністром екології?
Кожен має робити свою роботу - військові - воювати, пекарі - хліб випікати, вчителі - виховувати діточок і т.д.
Перестаньте вибирати за "приколом"!!!
Вже одні понавибирали паскуд, що вся Україна кров'ю плаче.
каже правильні речі, але що нам до речей коли в нас гинуть люди і в полоні до 10 000 вояків.
Хто проти аргументів Швеця, тот одразу трампіст і кремлівський агент.
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
І хто виявився клоуном?
Не треба думати, що неадеквати здатні у когось виграти! Вони здатні тільки програти, що Петя і довів.
Дівно, що людину, яка виявилася нездатною оцінити реальний стан речей перед виборами, хто вважає нормальним кандидатом в Президенти! Хоча... Вважайте. В Україні таке можливе.
PS Для особливо обдарованих: цілі олігарха Пе приципово не відрізняються від цілей олігарха Бе чи будь-якого іншого олігарха.
ОЦЕ СПРАВЖНІЙ РЕАЛЬНИЙ ЛЕНД ЛІЗ, США ТАМ НЕМАЄ БЛИЗЬКО
Іди на фіг.
НАТО в ХАТУ любі друзі,це наш ТАТО...,нові види озброєння від Британії Німеччини та Франції... відосік вгорі🖕
Швець буде розказувати що це норм, але ж з мотивацієй наших людей ми можем освоїти любу
зброю за місяць, звісно окрім літаків і гелікоптерів. НАТО усунулись від цієї війни, бо в реалі
це більше бюрократична організація ніж військовй блок.
Зе казав Термос...на гастролях на Кіпрі...або в Греції...не пам'ятаю точно