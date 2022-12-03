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Новости Агрессия России против Украины Война
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Детализировал наши запросы в вооружении и технике - Залужный провел разговор с Милли

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного общения с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в Фейсбуке.

"Провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии. Поделился оценками ситуации на фронте и рисков по безопасности, которые несут массированные ракетные удары россии", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Он также отметил, что детализировал запросы Украины по вооружению и технике, системам противовоздушной и противоракетной обороны. "Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы", - добавил Залужный.

Читайте также: За 9 месяцев радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается, - Залужный

Автор: 

помощь (7764) Залужный Валерий (656) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+12
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03.12.2022 22:01
+12
Залужний велика Людина, орел! Респект, земний уклін. Слава ЗСУ!
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03.12.2022 22:20
+8
Генерал Залужний абсолютно гідний та спроможний бути Президентом України!
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
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03.12.2022 22:45
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"деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони"
Гарно було б, якби їх відповіді були швидко і повними.
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03.12.2022 21:50 Ответить
Бюрократія.
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03.12.2022 21:54 Ответить
+ 100!

Такими ж конкретними як доповідь Головнокомандувача Залужного.
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03.12.2022 22:24 Ответить
Для повних та швидких видповидей треба миняти скорише дидуся
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03.12.2022 23:55 Ответить
Маккейна и Черчиля к величайшему сожалению нет ! Спасибо Борису Джонсону
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04.12.2022 06:41 Ответить
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03.12.2022 22:01 Ответить
Залужний велика Людина, орел! Респект, земний уклін. Слава ЗСУ!
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03.12.2022 22:20 Ответить
Безумовно!
Головнокомандувач Залужний видатний полководець!
Але, хвалити Богу, не він один.
Наш весь Генеральський корпус дорого коштує: Генерали Сирський, Забродський, Марченко, Павловський, генштабісти, командири бригад...
Є ким пишатися і, головне, кому довіряти у скрутну годину.

Слава Генералам, Офіцерам та Воїнам ЗСУ!
Слава нашим Героям!
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03.12.2022 22:38 Ответить
Ну звичайно! Просто новина про Залужного, а я від нього в захваті, от і написала
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03.12.2022 22:56 Ответить
А генерал Кривонос , спасший Жуляны⁉️За ,что и преследуется выродками циркачами
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04.12.2022 06:43 Ответить
Должен быть следующим президентом
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03.12.2022 22:32 Ответить
Ще один!
******, славетний Генерал має бути президентом? Чому не головою Нацбанку?
Чи міністром екології?

Кожен має робити свою роботу - військові - воювати, пекарі - хліб випікати, вчителі - виховувати діточок і т.д.

Перестаньте вибирати за "приколом"!!!

Вже одні понавибирали паскуд, що вся Україна кров'ю плаче.
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03.12.2022 22:48 Ответить
Тут є ще один аспект, наступний кандидат в президенти повинен бути проєвропейський і мати високий рейтинг, інакше зебарани оберуть знову як не зелену шмарклю, так клоунашахрая притулу, або якогось зажопінця. От і підкажіть хто б це міг бути? Майте на увазі час спливає швидко. А Залужний має і політичну позицію і рейтинг. Моя така думка, може і помилкова.
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03.12.2022 23:04 Ответить
Сравнил совкодрочеров 🤢🤡повязанных бизнесом с кацапами , ставленника ОЛИГАРХАТА и ЧЕЛОВЕКА ДОСТОЙНОГО во всех отношениях! Без хунты Украине не выжить т.как режим выродков УЖЕ ДЕЛЯТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ РАСПИЛ МИЛЛИАРДОВ ПОМОЩИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ,посмотри на этих ублюдков -посмели украсть авто у ЗСУ Тимошенко , Резниченко ,старух ГУММАНИТАРКУ
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04.12.2022 06:54 Ответить
зе-шваль и весь шапито 95, костьми лягут, но не допустят Залужного в президенты. одна история как полицаи ищут того, кто сообщил на какой машине ездит зе-шваль тимошенко, чего стоит. наверно все силы бросили на розыск.
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04.12.2022 00:03 Ответить
Эти мерзавцы хитрее , циничнееи изощреннее банды януковича , не гнушаются кадрами Азарова - янушевич и вся мразь ОПЗЖопы Бойко Шуфрич ………
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04.12.2022 06:57 Ответить
Игорь Смешко - Вот кого вам надо, нюх нюх с топ американцами, боролся против кремлёвских в Украине, профессионал своего дела. Швец рекомендует, Швецу я верю.
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04.12.2022 00:15 Ответить
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04.12.2022 05:04 Ответить
Швец не владеет ситуацией внутри Украины
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04.12.2022 07:01 Ответить
Ще Швець відмазує повільні поставки зброї в Україну, на то і поставлений. Мужик він нормальний і
каже правильні речі, але що нам до речей коли в нас гинуть люди і в полоні до 10 000 вояків.
Хто проти аргументів Швеця, тот одразу трампіст і кремлівський агент.
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04.12.2022 12:37 Ответить
Да, скорее всего не владеет, поэтому он и советует человека, который там был и боролся против путинцев, кого там траваниули, Ющенко? И на Игоря перевели стрелки, мол на кгб работает. Короче, я в Латвии родился и мне жалко будет если в Украине после победы ничего не измениться и будут нас называть хохлами.
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04.12.2022 16:50 Ответить
Так як там щодо бомбардировщика B-21 Raider?
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03.12.2022 22:44 Ответить
Генерал Залужний абсолютно гідний та спроможний бути Президентом України!
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
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03.12.2022 22:45 Ответить
Порох звичайно ідеальний варіант, у нього все готове, і досвід, і зв'язки, і дипломатичний талант, і працьовитість безмежна. Але ж кремль глибоко в баранячі бошки забив гасло: тільки не Порох.
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03.12.2022 23:09 Ответить
Порох виявився нездатним виграти у клоуна. Міністр у Яника з Петі був класний. Товариш Медведчука з Петі був(?) класний. "Бізнесмен" при владі (олігарх) з Петі був(?) класний. А от президент з Петі виявився ніякий, бо навіть у клоуна виграти вибори нездатний.

І хто виявився клоуном?

Не треба думати, що неадеквати здатні у когось виграти! Вони здатні тільки програти, що Петя і довів.

Дівно, що людину, яка виявилася нездатною оцінити реальний стан речей перед виборами, хто вважає нормальним кандидатом в Президенти! Хоча... Вважайте. В Україні таке можливе.

PS Для особливо обдарованих: цілі олігарха Пе приципово не відрізняються від цілей олігарха Бе чи будь-якого іншого олігарха.
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03.12.2022 23:55 Ответить
Мілі Ванілі, танки давай. І літаки
ОЦЕ СПРАВЖНІЙ РЕАЛЬНИЙ ЛЕНД ЛІЗ, США ТАМ НЕМАЄ БЛИЗЬКО
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03.12.2022 22:48 Ответить
ПО ТАНКАМ
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03.12.2022 22:49 Ответить
Открой глаза и вытащи затычки из ушей, идиот.
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04.12.2022 06:13 Ответить
Перднув ?
Іди на фіг.
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04.12.2022 12:28 Ответить
Залужный достоин быть президентом Украины. Даже если чего то не знает - где то у советника спросит, где то сам подучится. А в премьеры очень неплохо был бы Борис Джонсон. Можно ведь на контракт скажем 4 года, взять иностранного специалиста. Хуже чем при шапито-95 и боневтике, точно не будет.
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04.12.2022 00:13 Ответить
Добрый доктор отрезает хвост собаке не сразу, а по частям...
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04.12.2022 05:31 Ответить
https://youtu.be/xLZ64u8f5z8 ...

НАТО в ХАТУ любі друзі,це наш ТАТО...,нові види озброєння від Британії Німеччини та Франції... відосік вгорі🖕
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04.12.2022 05:49 Ответить
По каплям нажаль.
Швець буде розказувати що це норм, але ж з мотивацієй наших людей ми можем освоїти любу
зброю за місяць, звісно окрім літаків і гелікоптерів. НАТО усунулись від цієї війни, бо в реалі
це більше бюрократична організація ніж військовй блок.
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04.12.2022 12:33 Ответить
Як казав Петро Олексійович ТОМОС-НАТО-ЄС...
Зе казав Термос...на гастролях на Кіпрі...або в Греції...не пам'ятаю точно
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04.12.2022 05:56 Ответить
Даже слепому видно, что при святом Байдене и демократах эта война не закончится.
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04.12.2022 07:40 Ответить
а если закончится сьешь свою шапку? ))
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04.12.2022 08:54 Ответить
Даже две - и твою тоже
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04.12.2022 10:30 Ответить
 
 