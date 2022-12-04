31 137 147
Трамп-младший вступился за УПЦ МП и поставил под вопрос продолжение помощи Украине
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший достаточно резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского и украинского правительства из-за санкций против пророссийских деятелей УПЦ МП.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также отбирает храмы Украинской православной церкви и арестовывает священников (возможно поэтому для демократов он - суперзвезда). Он - это вполне о свободе, ребята. Давайте отправим ему еще 100 миллиардов долларов безо всякой отчетности", – написал Трамп-младший.
Топ комментарии
+88 MrStepanovM
показать весь комментарий03.12.2022 23:10
+60 Garry Dron #477536
показать весь комментарий03.12.2022 23:11
+42 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий03.12.2022 23:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трохи історії. В Хрущова був в зятях Адьошка Аджубей, сам за фахом літератор. Хвацький пронира, він якось проліз до Хрущова і той почав йому доручати делікатні міжнародні справи. І Альошка зарвався. Був і Римі і вів бесіду з папою Римським, польські партійці отримали запис розмови і передали в ЦК КПРС, там послухали як він членів Політбюро обзиває, навіть почули, що він скаже папі і всіх розгонять. Його хотіли притягнути до відповідальності, але тут зняли Хрущова і а зятька через 20 років реабілітував уже Мішка Горбачов. Так і ця сімейка - що син, що зять.
він висказався як типовий консерватор що захищає свободу віри
звичайно ліпше промовчав би, бо не знає що рпц та фсб це одна і та сама організація
Что папаша писал кипятком о Путине, что сынишка.
Оба поцы.
ПОРА ЦРУ та ФБР вже в притул зайнятися цією сімейкою шахраїв-шпигунів-зрадників-заколотників.
Все зрозуміло з цим рижим тараканом,сімейка ще та....
россия реализовывает свою имперскую политику через упц мп.
Рекламирование упц мп, навязывание русского языка, финансирование пророссийской партии регионов - это инструменты, которыми россия проводила свою имперскую политику в нашей стране.
Чому б їй не перепідпорядкуватися київському патріархату і ходити під ним?
Син Трампа - нiхто в Америцi та й сам пiд слiдством.
не вiд цього поца залежить допомога та пiдтримка.
чи он такой и есть?