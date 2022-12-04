По уточненным данным, в течение 2 декабря было ранено около 300 российских оккупантов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях оккупантов 2 декабря в Запорожской и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области, потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется", - отмечается в сообщении.

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