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Новости Агрессия России против Украины Война
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По уточненным данным, в течение 2 декабря было ранено около 300 российских оккупантов, - Генштаб

рф,втрати,русня

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях оккупантов 2 декабря в Запорожской и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области, потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6198) Запорожская область (3047) потери (4370) Луганская область (6492)


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А дохлих скільки? Щось останнім часом не те коїться в нашому житті.
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04.12.2022 00:48 Ответить
Це коригування в меншу, чи в більшу сторону?
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04.12.2022 01:02 Ответить
Тай х*й їхньої мами на них...
Хай їх побутовий сифіліс доб'є...
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04.12.2022 01:07 Ответить
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04.12.2022 01:16 Ответить
Всі поранені теж здохнуть 😠
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04.12.2022 01:32 Ответить
Невдовзі поранені будуть битися за місця у переходах рашки ...
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04.12.2022 01:40 Ответить
Санітарна очистка планети йде по плану...
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04.12.2022 04:25 Ответить
Генерал мороз превратит 3оо в 2оо. Вот не сиделось на русской печке
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04.12.2022 05:43 Ответить
 
 