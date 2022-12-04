Путин удивлен провалом в Украине и может изменить некоторые краткосрочные цели, - разведка США

Президент России Владимир Путин был удивлен провалом Вооруженных сил РФ в Украине и может сократить на время свои цели в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

При этом она отметила, что глава Кремля не изменил долгосрочные планы по Украине.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.

Она сказала, что Россия "достаточно быстро" израсходовала свои военные запасы.

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"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на нынешнем этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.

Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению.

"Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев подорвалась. При этом экономика Украины очень страдает", - отметила она.

Хейнс добавила, что США не считают вероятным изменение режима в России из-за войны и падения власти в Иране из-за протестов.