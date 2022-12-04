Путин удивлен провалом в Украине и может изменить некоторые краткосрочные цели, - разведка США
Президент России Владимир Путин был удивлен провалом Вооруженных сил РФ в Украине и может сократить на время свои цели в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.
При этом она отметила, что глава Кремля не изменил долгосрочные планы по Украине.
"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.
Она сказала, что Россия "достаточно быстро" израсходовала свои военные запасы.
"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на нынешнем этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.
Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению.
"Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев подорвалась. При этом экономика Украины очень страдает", - отметила она.
Хейнс добавила, что США не считают вероятным изменение режима в России из-за войны и падения власти в Иране из-за протестов.
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Знищили танк і на його місце треба поставити п'ять танків але цього немає використовує танки застарілих зразків бо новітні знищені. А коли виготовлять ці танки в Росії для цього знадобиться час і лінія фронту звісно переміститься.
Чим більше Україна буде знищувати техніки тим більше Росія буде відчувати її нестачу і не встигати виготовляти.
Просто треба перемогти промисловість ВПК Росії
но впав на дyпy і oбoсpaвся..."
- ЇЗДИТИ ПО КОЛДОБИНАМ І ЯМАМ
ЧИ
- ГАРНИЙ АСФАЛЬТ І СМЕРТЬ БІЛЬШЕ 100 ТИСЯЧ УКРАЇІНЦІВ ЗА КІЛЬКА МІСЯЦІВ,
ДУМАЮ ВІДПОВІДЬ БУЛА Б НЕ НА КОРИСТЬ Зе КЛОУНСЬКОЇ ВЛАДИ.
Но если бы холуи ему сказки не рассказывали он бы не полез
План "Украина за 10 дней" это даже не авантюра а полный бред
З 1991 по 2014 ми втрачали армію.
З 2014 по 2019 укріплювали
И это к сожалению факт
Нужно было Договор требовать но видимо всех все устраивало
І з кожним рішенням путін одночасно промацує пасивну масу, оцінюючи наслідки - чи не зламається його фундамент і чи витримає його. У цьому контексті часткова мобілізація показала, що вона витримає.
Кремль приносить в Україну не «російськість», а тотальну деславонізацію укупі з комунізацією і кадириризацією. Де російських «кузьмичів» в пошарпаних штанях переслідують чеченці, оснащені "с иголочки" за субсидовані гроші з російських регіонів, де командира спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудьова призначають заступником начальника «народної міліції ЛНР»