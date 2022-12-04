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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин удивлен провалом в Украине и может изменить некоторые краткосрочные цели, - разведка США

путін

Президент России Владимир Путин был удивлен провалом Вооруженных сил РФ в Украине и может сократить на время свои цели в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

При этом она отметила, что глава Кремля не изменил долгосрочные планы по Украине.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.

Она сказала, что Россия "достаточно быстро" израсходовала свои военные запасы.

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"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на нынешнем этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.

Отвечая на вопрос о последствиях атак России на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель Москвы отчасти заключалась в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению.

"Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев подорвалась. При этом экономика Украины очень страдает", - отметила она.

Хейнс добавила, что США не считают вероятным изменение режима в России из-за войны и падения власти в Иране из-за протестов.

Автор: 

путин владимир (31214) разведка (4170) США (26422)


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Топ комментарии
+31
ситуация на фронтах диктует свои движения и темпы, и никакими звонками макронов войну не остановить. Так что про перемирие можно забыть. На войну больше погода влияет, чем звонки макаронов в рельсуросию.
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04.12.2022 07:32
+31
Не "кумедніший" тебе! Ти вважаєш доцільним писать на українському сайті англійською мовою? Прислів"я російське чув: "В чужой монастырь со своим уставом не лезь!"? Про те, що дозволяється використання англійської вмови на сайті - я знаю Однак не вважай, що форумчани ЗОБОВ"ЯЗАНІ її знать! Чи ти цим та своїм американським прапорцем хочеш заявить про свою "зверхність" над ними? Нагадуєш карикатуру Херлуфа Бідструпа : Датчанин знімає капелюха шанобливо перед здорованем у ковбойському капелюсі та з сигарою в зубах: "Пан - іноземець? "Я не іноземець! Я - американець!"
Так от - доводжу до твого відома : ти цього не добився! На твій коментар (в кращому випадку) звернуть увагу ОДИНИЦІ В гіршому - просто проігнорують! Це - психологія людини Вона старається уникнуть зайвої напруги (в тому числі і мозкової) Тоді питання: "На хрєна писать те, що читать ніхто не буде?"
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04.12.2022 07:59
+26
Щоб вiдновити ресурс втрачений пiсля 2022 лютого ,потрiбно багато часу, але ви правi, вiн розконсервуе технiку, зробить висновки над помилками, пiдготуе армiю мобiкiв й тому подiбне,а Украiна й так ослаблена.... Не можна нам зупинятись...
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04.12.2022 07:08
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Страница 2 из 2
Але це не зовсім так . Адже мобілізація в Росії проводиться в чому провал ПУТИЛЕРА в тому що він не може встигати виготовляти зброю.
Знищили танк і на його місце треба поставити п'ять танків але цього немає використовує танки застарілих зразків бо новітні знищені. А коли виготовлять ці танки в Росії для цього знадобиться час і лінія фронту звісно переміститься.
Чим більше Україна буде знищувати техніки тим більше Росія буде відчувати її нестачу і не встигати виготовляти.
Просто треба перемогти промисловість ВПК Росії
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04.12.2022 11:49 Ответить
...повесить всю шайку кремлевии
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04.12.2022 12:24 Ответить
"на п'єдестал Путін піднявся,
но впав на дyпy і oбoсpaвся..."
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04.12.2022 12:47 Ответить
Навряд чи пуйло зможе скоротити свою пуцьку, бо вже нема куди.
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04.12.2022 13:18 Ответить
ЯК ЩОБ ЗАРАЗ У ВОДІЇВ УКРАЇНИ СПИТАЛИ : ЩО ВИ ОБИРАЄТЕ
- ЇЗДИТИ ПО КОЛДОБИНАМ І ЯМАМ
 ЧИ
- ГАРНИЙ АСФАЛЬТ І СМЕРТЬ БІЛЬШЕ 100 ТИСЯЧ УКРАЇІНЦІВ ЗА КІЛЬКА МІСЯЦІВ,

ДУМАЮ ВІДПОВІДЬ БУЛА Б НЕ НА КОРИСТЬ Зе КЛОУНСЬКОЇ ВЛАДИ.
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04.12.2022 13:27 Ответить
Ви будете здивовані, але багато, дуже багато народу, у тому числі і військових, вважають дороги геніальним винаходом, а відведення військових на півдні - важливим стратегічним рішенням вована.
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04.12.2022 18:52 Ответить
Військові Кацапії так і рахують, бо гарно і приємно по ровним шляхам їхати на військовій техниці.
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04.12.2022 18:57 Ответить
"Не всіх дурних війна забрала" - говорить народна приказка ...
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09.12.2022 07:40 Ответить
Путин не в состоянии современными гаджетами пользоваться. Путин подполковник КГБ КГБ, согласно советской доктрине - боевой отряд Коммунистической партии Советского Союза.
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04.12.2022 13:45 Ответить
Все ще попереду-здивування скоро перейде в істерику, можливо з летальним фіналом
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04.12.2022 13:46 Ответить
Х-ло идиот это понятно
Но если бы холуи ему сказки не рассказывали он бы не полез

План "Украина за 10 дней" это даже не авантюра а полный бред
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04.12.2022 14:36 Ответить
Україна готувалася до війни всього п'ять років. Чи Ви вважаєте тотальне роззброєння до чотирнадцятого року, харківський угоди, а після останніх виборів влади - скорочення оборонного замовлення, арешти генералів і лідерів спротиву, і відмова від фінансування армії за місяць до вторгнення - підготовкою?
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04.12.2022 18:59 Ответить
Методичку поміняй, які 30 лєт?
З 1991 по 2014 ми втрачали армію.
З 2014 по 2019 укріплювали
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05.12.2022 07:37 Ответить
З середини 2019 і до 24.02.2022 знову розвал армії... а я яй, а хто це зробив ?
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09.12.2022 07:43 Ответить
Це вже якийся сюр, чорт побери, росія - заморилася.., а світ "втомився" чекати розв'язки в цій війні !? А як же ш Будапештський Меморандум??? Ні. Не чули!?.
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04.12.2022 21:37 Ответить
Будапештский меморандум был просто "развод" на ЯО

И это к сожалению факт

Нужно было Договор требовать но видимо всех все устраивало
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04.12.2022 21:58 Ответить
Путінізм базується на найбільш пасивному, байдужому, безiдейному, безiдейнi - головне. Які не мають ні політичних уподобань, ні власної думки. У піраміді почуттів, потреб, згоди і заперечення їх особисті почуття завжди будуть перебувати нижче наказу Начальника.

І з кожним рішенням путін одночасно промацує пасивну масу, оцінюючи наслідки - чи не зламається його фундамент і чи витримає його. У цьому контексті часткова мобілізація показала, що вона витримає.

Кремль приносить в Україну не «російськість», а тотальну деславонізацію укупі з комунізацією і кадириризацією. Де російських «кузьмичів» в пошарпаних штанях переслідують чеченці, оснащені "с иголочки" за субсидовані гроші з російських регіонів, де командира спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудьова призначають заступником начальника «народної міліції ЛНР»
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04.12.2022 22:12 Ответить
Весною ця мадам протестувала проти надання Хаймарсів Україні, вважала, що путін "метне" і зараз "чисто по женскі" коментує бредові мислі Путіна. Сама вона з почту Обами-Керрі так що будь яка об'єктивність там відсутня. А такі звороти -Путін здивований... лише зараз він отримує належну інформацію " характерні для виховательки з дитячого садка а не очільниці розвідки
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04.12.2022 22:50 Ответить
Володька Ульянов теж керував особисто Польським походом (так вони його назвали) підписував телеграми Каменев, а Тухачевський винуватим зробив Сталіна з Ворошиловим. Правда, коли 1 кінну таки повернули на Замостє ( 20 серпня) Західний фронт Тухачевського вже розпався.
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04.12.2022 22:54 Ответить
Слава Героям України та Польщі які разом вибили цю бошевицьку орду ...
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09.12.2022 07:46 Ответить
обережні висловлювання дами
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05.12.2022 07:17 Ответить
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