Шойгу летал в Минск, чтобы оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины, - ISW
Американские аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
В институте подчеркнули, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.
Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.
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