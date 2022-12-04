Шойгу летал в Минск, чтобы оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины, - ISW

Американские аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В институте подчеркнули, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.

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