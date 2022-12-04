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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шойгу летал в Минск, чтобы оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины, - ISW

шойгу

Американские аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы предположительно оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В институте подчеркнули, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Аналитики института отметили, что на встрече Шойгу и Хренина были подписаны поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

ISW ранее оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, ограничивающих готовность Лукашенко сделать это.

Читайте также: Шойгу прилетел в Минск на переговоры по военно-техническому сотрудничеству

Автор: 

Беларусь (7887) Шойгу Сергей (712) Минск (1562) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Лука хитрить, юлить, а лізти в Гаагську петлю не хоче.
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04.12.2022 07:54
+5
Ездил з тыском, бо в симбирских епенях ааленям уже не вистачае ягельку.
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04.12.2022 07:53
+2
Після несподіваної смерті свого міністра закордонних справ гнила картоплина посилила охорону самого себе та своєї сім'ї, боїться тварюка що буде наступним. Цілком ймовірно, що путін його такі додавить, лукашенко вже обосрався на 90% перед усім світом, так що горить сарай-гори і хата, цілком можливо лукашенко і нападе.
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04.12.2022 08:11
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Ездил з тыском, бо в симбирских епенях ааленям уже не вистачае ягельку.
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04.12.2022 07:53 Ответить
Лука хитрить, юлить, а лізти в Гаагську петлю не хоче.
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04.12.2022 07:54 Ответить
Гаазька петля вже йому світить. Він не хоче залишитись без охорони від беларусів.
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04.12.2022 11:48 Ответить
"Новічка" привозив? Чекаємо, хто в білорусів наступний на той світ піде...
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04.12.2022 07:54 Ответить
Не, это быстрее всего беловежский договорнячок-2, бо кремлядь уже проиграла пыню, отправляет на лугандонию, мол перевести стрелки на нас, по случаю официальной пыниной даты...АМИНЬ.
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04.12.2022 08:03 Ответить
олень. шаман.сиивол розгрома русні.
твой дом - тюрьма.
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04.12.2022 07:54 Ответить
Після несподіваної смерті свого міністра закордонних справ гнила картоплина посилила охорону самого себе та своєї сім'ї, боїться тварюка що буде наступним. Цілком ймовірно, що путін його такі додавить, лукашенко вже обосрався на 90% перед усім світом, так що горить сарай-гори і хата, цілком можливо лукашенко і нападе.
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04.12.2022 08:11 Ответить
Скоріш повірю, що застрелиться через безвихідь. Бульбафюрер явно розумніший за *****, ситуацію прораховує. Ну нападе, ну примусить ЗСУ тимчасово трохи відтягти сили (або відійдемо від Бахмута, або призупинимо свій наступ), але ж він через 1-2 тижні залишиться без армії і з позором.
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04.12.2022 08:17 Ответить
https://youtu.be/E0OlqbDVMfI Самолет шойгу приземлился в Беларуси...
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04.12.2022 08:11 Ответить
А коменти до цього відео від совкодрочерів читали?
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04.12.2022 08:40 Ответить
не, ща посмотрю...
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04.12.2022 08:41 Ответить
Первый отзыв: Это топовая песня!!! И певец мощный Слава Якутии и Северным регионам!!... ТЬФУ... далеьше не буду читать... КАЦАПАМ - ТРЫНДА.
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04.12.2022 08:43 Ответить
Ой пора вже Конотопським Відьмам впритул зацікавитись цими періфірійними аматорами з дикого краю
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04.12.2022 08:51 Ответить
Лукашеску боится Джавелинов и Стингеров...получить от генерала Залужного 🤣🤣🔱❤️🖤🔱💪✌️🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇺🇦💙💛 Слава ЗСУ
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04.12.2022 09:31 Ответить
дурниці пишете.якщо він не отримав по зубах від України коли русня була вже в Києві,зеленьтим більше зараз не буде бити по своєму бітумно-вагнеровському дружбану
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04.12.2022 10:03 Ответить
Лукаш прекрасно знает куда испарились танковые армады путлера..типа Кантемировская и Таманская дивизии...были и стали ИХТАМНЕТ..💀☠️🦍🦍🦍
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04.12.2022 09:35 Ответить
треба було Шойгу привезти з собою у Менск шаманів щоб вони з бубнами провели ритуал вселення у Сашу-агрофюрера Духа Воїна....
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04.12.2022 10:00 Ответить
В Украине на сегодня воюет против хмырей путлера 5 бригад белорусов...А это почти 15 тысяч...вопрос простой... сколько Шариковых у Лукаша?🤣
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04.12.2022 10:20 Ответить
 
 