Пентагон призвал Конгресс утвердить бюджет. В противном случае могут быть проблемы с помощью Украине, - Politico

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. Иначе дальнейше временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остин предупредил, что вместо бюджета конгрессмены могут, как это бывало и раньше, принять "резолюцию о продолжении финансирования", причем сразу на год, а не на месяцы.

Это заморозит расходы Пентагона на текущем уровне. Вооруженным силам придется полагаться на устаревающие технику и оборудование, в то время как разработка перспективных военных технологий в значительной степени сократится.

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Президент Джо Байден в октябре подписал закон о продолжении финансирования правительства до 16 декабря 2022 года. Он включает поддержку Украины на дополнительные 12,4 млрд долларов.

До этого срока Конгресс должен принять оборонный бюджет. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее допустила вероятность принятия временного финансирования на весь год.

Если Конгрессу придется принять документ, то Пентагон получит на 29 млрд долларов меньше нужной суммы.

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Замминистра обороны Майкл Маккорд заявил Politico, что ему не верится, что Пентагон сможет работать в условиях принятия временного финансирования на весь год. Источники издания утверждают, что это может привести к кризисной ситуации.

Politico отмечает, что военная помощь Украине идет по линии Пентагона, включая отправку боеприпасов.

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