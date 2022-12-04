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Пентагон призвал Конгресс утвердить бюджет. В противном случае могут быть проблемы с помощью Украине, - Politico

остін

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. Иначе дальнейше временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остин предупредил, что вместо бюджета конгрессмены могут, как это бывало и раньше, принять "резолюцию о продолжении финансирования", причем сразу на год, а не на месяцы.

Это заморозит расходы Пентагона на текущем уровне. Вооруженным силам придется полагаться на устаревающие технику и оборудование, в то время как разработка перспективных военных технологий в значительной степени сократится.

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Президент Джо Байден в октябре подписал закон о продолжении финансирования правительства до 16 декабря 2022 года. Он включает поддержку Украины на дополнительные 12,4 млрд долларов.

До этого срока Конгресс должен принять оборонный бюджет. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее допустила вероятность принятия временного финансирования на весь год.

Если Конгрессу придется принять документ, то Пентагон получит на 29 млрд долларов меньше нужной суммы.

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Замминистра обороны Майкл Маккорд заявил Politico, что ему не верится, что Пентагон сможет работать в условиях принятия временного финансирования на весь год. Источники издания утверждают, что это может привести к кризисной ситуации.

Politico отмечает, что военная помощь Украине идет по линии Пентагона, включая отправку боеприпасов.

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Автор: 

Конгресс США (1229) Пентагон (1447) помощь (7764) США (26422) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+6
Так у вас же ж є цілий закон про лендліз. Чи ви вже про нього взагалі забули?
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04.12.2022 09:21
+3
А це як Будапештський меморандум. Ніби він є, а начебто й ні.
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04.12.2022 10:48
+3
Ну, с таким же успехом Вас можно обвинить в том, что Вы иллюминат и рептилоид. И что? Из-за этого лендлиз заработает? А факт остается фактом - лендлиз как бесплатный инструмент предоставления помощи Украине так и не заработал. Оружия Украине поставляется ничтожно мало. Каждый раз приходится унизительно вымаливать новую порцию.

Ну а Илларионов, конечно же, штирлиц путлера...
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04.12.2022 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Так у вас же ж є цілий закон про лендліз. Чи ви вже про нього взагалі забули?
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04.12.2022 09:21 Ответить
А це як Будапештський меморандум. Ніби він є, а начебто й ні.
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04.12.2022 10:48 Ответить
https://youtu.be/Omyszuek-qk Как диктатор Путин проводил референдумы на оккупированных областях Украины?
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04.12.2022 09:36 Ответить
Лэнд Лиз..это бери и плати....Британия расплатилась за Лэнд Лиз только в 2006 году...почему там долго Мощная и нищая Британия оплатила американцам за помощь в 1941 году,спросите Вы?
Девальвация фунта стерлингов произошла...типа денег нет но вы держитесь 😝
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04.12.2022 09:53 Ответить
Закон про допомогу Україні має дві суттєві поправки:

https://youtu.be/ThAAwHhA-HM?t=4876
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04.12.2022 10:04 Ответить
ленд-ліз - це обладнання (зброя і т.і.) в лізинг. тобто що було використано (знищено) - за те платиться протягом 50-100 років, що залишилося цілим - необхідно віддати або викупити (якщо є бажання таке) за залишковою ціною.
Тому не потрібно нас лякати (точніше маніпулювати, тобто говорити не всю правду і перекручувати фактаж) сумами виплати по ленд-лізу. UK так довго платила, бо малими сумами платила, а не через вказані в дописі реальні, однак ефемерні з точки зору впливу на розмір плати, фактори.
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04.12.2022 12:24 Ответить
Илларионов и Салливан это Трамписты Штирлицы путлера... сказочные персонажи...😝🤣
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04.12.2022 10:26 Ответить
Смешались в кучу кони, люди... Салливан трампист? Все таки правда побеждает.
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04.12.2022 10:51 Ответить
Ну, с таким же успехом Вас можно обвинить в том, что Вы иллюминат и рептилоид. И что? Из-за этого лендлиз заработает? А факт остается фактом - лендлиз как бесплатный инструмент предоставления помощи Украине так и не заработал. Оружия Украине поставляется ничтожно мало. Каждый раз приходится унизительно вымаливать новую порцию.

Ну а Илларионов, конечно же, штирлиц путлера...
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04.12.2022 11:23 Ответить
НАТО наш ТАТО 💪Все Буде Україна 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦🇨🇦
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04.12.2022 10:36 Ответить
Почався щорічний цирк. До Різдва з великою помпою приймуть чергове "історичне" рішення і роз'їдуться бухати по хатам.
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04.12.2022 14:42 Ответить
 
 