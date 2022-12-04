В РФ значительно уменьшилась поддержка "специальной военной операции" среди населения, - британская разведка
В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продление.
Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и лишь 25% поддерживают продолжение конфликта.
Она добавляет, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022 года, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.
"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", – отмечают в разведке Британии.
"Поскольку Россия вряд ли добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", - констатируют там.
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А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
Лучше Х-ла сразу спросить и то точнее
Але з такими темпами утилізації їх біомаси, через декілька місяців їм не до "СВО" буде
О репарациях и выводе войск вполне
Но отношение уже долго не изменится
На Западе также что важно
Лише демонтаж федерації, суд, показова страта злочинців, заборона комуністичної ідеології, відновлення московії.
або, взагалі, талон на водку, щоб бояру не пили на поминках....
хороший кацап - дохлий кацап!
Но если будут протесты - псы режима их без проблем подавят, вспомните протесты после объявления могилизации. У протестующих глубоко засела демонизация "майданов" в Грузии и Украине, потому большинство из них не будет делать то, что эффективно, а протесты без успешного силового противостояния с псами режима - бесполезны.
Потому процент поддержки войны против Украины среди гражданских - бесполезная статистика.