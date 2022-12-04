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Новости Агрессия России против Украины Война
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В РФ значительно уменьшилась поддержка "специальной военной операции" среди населения, - британская разведка

москва,бюджетники,росія,мітинг,псевдореферендум

В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продление.

Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и лишь 25% поддерживают продолжение конфликта.

Она добавляет, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022 года, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", – отмечают в разведке Британии.

"Поскольку Россия вряд ли добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения", - констатируют там.

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Автор: 

Великобритания (4927) разведка (4170)


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Топ комментарии
+17
Подождите до следующего урожая репы. Тогда цифры поддержки еще интереснее будут.
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04.12.2022 09:38
+15
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04.12.2022 09:48
+12
74% россиян высказались «за» продолжение войны рф против Украины.
А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
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04.12.2022 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Подождите до следующего урожая репы. Тогда цифры поддержки еще интереснее будут.
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04.12.2022 09:38 Ответить
Пізно пити Боржомі .
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04.12.2022 09:39 Ответить
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04.12.2022 09:48 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:27 Ответить
кацапов спрашивают постфактум. если завтра им всем отрезать по правой руке, то там процентов 30-50 тоже будут "за".
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04.12.2022 09:40 Ответить
74% россиян высказались «за» продолжение войны рф против Украины.
А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
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04.12.2022 09:41 Ответить
Цікаво,що в цьому графіку,на думку британської розвідки,свідчить про "значне зменшення" підтримки?
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04.12.2022 09:47 Ответить
А Ви реально думаєте, що в їхніх "опитуваннях" справжні цифри? ))) Я, "чомусь", більше довіряю британцям, ніж "кацапоопитувачам" - серед молоді з великих міст Московії мало хто підтримував війну з самого початку.
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04.12.2022 17:49 Ответить
Левада? Несерьезно
Лучше Х-ла сразу спросить и то точнее
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04.12.2022 09:56 Ответить
ледвада в росии запрщен как иноагент это не риа новости вы с чем путаете
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04.12.2022 10:07 Ответить
При всій повазі до британської розвідки, з умовних 95 відсотків підтримки до 90 - це не зменшилася (значно).
Але з такими темпами утилізації їх біомаси, через декілька місяців їм не до "СВО" буде
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04.12.2022 09:41 Ответить
Кремлю наср@ти на бажання своїх рабів. Як скажуть, так і буде.
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04.12.2022 09:45 Ответить
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04.12.2022 09:49 Ответить
Насєлєніє у парашиї - це звичайні раби. А владі абсолютно насрати на думку рабів. Нажаль, Захід це не розуміє
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04.12.2022 09:50 Ответить
Васстал праклятьєм заклєймьонний Русскій Міръ галодних і рабов?
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04.12.2022 10:00 Ответить
прокинулись кацапи... переговорами оцю всю хрінь, що ви накоїли, вже не залікувати!
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04.12.2022 09:51 Ответить
Смотря какими переговорами

О репарациях и выводе войск вполне

Но отношение уже долго не изменится

На Западе также что важно
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04.12.2022 10:02 Ответить
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04.12.2022 09:53 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:28 Ответить
Ця картина натякає на "пріємствєнность поколєній", коли вбите мєясо заміняється новим.
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04.12.2022 12:08 Ответить
Гарна картинка ))) Більше б таких!
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04.12.2022 17:52 Ответить
часи домінування руснявьіх гопників та насолоди від безкарності пройшли, а по іншому ху@лостан ніколи не вмів, тому це тупик.
Лише демонтаж федерації, суд, показова страта злочинців, заборона комуністичної ідеології, відновлення московії.
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04.12.2022 10:03 Ответить
Які іще опитування в тоталітарній в'язниці народів
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04.12.2022 10:04 Ответить
Намальовані, а які ще? ))
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04.12.2022 17:53 Ответить
Зменшилася підтримка - так на 80 з хвостиком тищщ!🤭
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04.12.2022 10:09 Ответить
Медуза - ''ето несерьозно''
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04.12.2022 10:20 Ответить
Матери Сдохшего в Украине ЧМОбика из Волгограда военком принес набор полотенец ..Лады калины закончились.. денег нет..но вы держитесь там🤣
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04.12.2022 10:29 Ответить
непогано....скоро на раSSії будуть за дохлого вбивцю два куска мила видавати....
або, взагалі, талон на водку, щоб бояру не пили на поминках....
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:33 Ответить
Туалетний папір вже не випускають?.. Хай рушниками?...
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04.12.2022 17:54 Ответить
Пока не прийде труп орка в кожну їхню хату, вони будуть підтримувати «свое вяличие», срати на морозі, слухати припадочного сольвйова і думати «какой же мы великий народ и россия ни на кого не нападала» - біснуваті фанатики
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04.12.2022 10:32 Ответить
Довіряти усяким опитуванням на кацапії неможливо. Ніхто там правди не скаже, бо бояться що донесуть у НКВД-ОГПУ-ФСБ.
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04.12.2022 10:40 Ответить
НАТО наш ТАТО..усе буде Україна Господь казав а я Чув СЛАВА ЗСУ 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦🔱❤️🖤🔱✌️💪✊👍💯💯💯
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04.12.2022 10:40 Ответить
Кажуть, пропогандон Лєпс, який отримав повістку прямо на сцені, кинув мікрофона, зупинив концерт і поїхав в Монголію.
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04.12.2022 10:42 Ответить
То розвод рашистський .Мені до лампади настрої в кремлівської орді. Україні треба негайно довершити розгром підступного і заклятого ворога на наших теренах.Хай наши Захисникі бьют ворога і не вмирають.Я вже прикупив коньяк задля такої події. Спочатку для радощів,а трошкі опісля і за помин полеглих за нашу Свободу і Україну.Особа подяка тим буде,кто ковав нашу перемогу і залишився живим!За український прапор на острові Тузла!
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04.12.2022 11:19 Ответить
Пропаганда всего лишь позволяет "разгрузить" "аппарат принуждения" - мусоров, фсб, чтобы ватники не протестовали и не приходилось их арестовывать и разгонять.

Но если будут протесты - псы режима их без проблем подавят, вспомните протесты после объявления могилизации. У протестующих глубоко засела демонизация "майданов" в Грузии и Украине, потому большинство из них не будет делать то, что эффективно, а протесты без успешного силового противостояния с псами режима - бесполезны.

Потому процент поддержки войны против Украины среди гражданских - бесполезная статистика.
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04.12.2022 11:27 Ответить
Вообще то быстрее всего написать в вк в русской группе, что то типа Украина победит, или про 90к дохлого биомусора. И вы тут же узнаете на сколько русня перестала поддерживать убийства украинцев. Быстрее всякой статистики работает.
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04.12.2022 13:12 Ответить
и что теперь,в сраку их за это целовать?!пусть сдохнут твари за то что поддерживали ***** и вторжение в Украину!
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04.12.2022 21:04 Ответить
 
 