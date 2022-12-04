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Новости
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Письма с бомбами, поступившие в украинское посольство в Испании, были отправлены из провинции Вальядолид

іспанія

Испанская полиция считает, что письма с самодельными бомбами, полученные украинским посольством в Мадриде и рядом других адресатов, были отправлены из провинции Вальядолид.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на предварительный полицейский отчет, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемые в рассылке бомб пока не известны.

Также полиция пока не выдвигает конкретных гипотез по поводу целей террористов – ни в одной из шести посылок не было никаких записок или текстов с угрозами.

Полиция выяснила, что это было самодельное устройство, приводимое в действие небольшим зарядом пороха с помощью лески. Бомба была начинена металлическими шариками. Собеседники El Pais в полиции описали эти бомбы как "петарды", но подчеркнули: они способны были нанести вред тому, кто откроет конверт, что и произошло в посольстве Украины.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил другим членам Евросоюза, что письма могут быть связаны с вторжением России в Украину.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взорвался пакет, поступивший в посольство. К моменту взрыва его осматривал комендант здания, у него – незначительные травмы, он госпитализирован.

1 декабря подобный пакет обезвредили в посольстве США в Мадриде.

По данным СМИ, взрывчатку направили премьеру Испании и в Минобороны страны. Всего в Испании получили пять посылок со взрывчаткой.

Читайте также: Взрывчатку прислали премьеру Испании и в Минобороны страны, - El Mundo

Автор: 

взрывчатка (839) Испания (859) посольство (1079)


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Топ комментарии
+15
ищите шмария
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04.12.2022 09:57
+15
@publeecist

Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
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04.12.2022 10:22
+10
Класна назва статті, ніби писав учень 1 класу ...
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04.12.2022 09:58
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04.12.2022 09:57 Ответить
Класна назва статті, ніби писав учень 1 класу ...
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04.12.2022 09:58 Ответить
не недооцениваешь цензор,минимум 3 класса
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04.12.2022 10:06 Ответить
Напевно чайник закипів, натиснув ВІДПРАВИТИ і побіг )
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04.12.2022 10:08 Ответить
І легким порухом руки, штани, тьху на тебе,
теракт, переходить в новорічну петарду....
Браво, браво, вєлєколєпно.....
*****, починай їм гадити на голови, вони повинні визначити смак твого варення.....
😀
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04.12.2022 10:17 Ответить
@publeecist

Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
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04.12.2022 10:22 Ответить
Сложная и кропотливо проделаная работа.
Выяснить откуда, с какого города отправлялась посылка.
В новой почте это просто. Вбить трекинг номер и вуаля.
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04.12.2022 11:03 Ответить
Ватсон, это были простые письма, которые бросают в почтовый ящик.
А если это посылка пред оплачена марками, то её можно просто занести и оставить в почтовом отделении.
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04.12.2022 11:19 Ответить
Согласен. Но сейчас везде столько камер что яйца почесать сложно.
Идет человек по улице с сумкой, пересекает кучу перекрестков с камерамм.

И если он лизал марку то запах перегара покажет где покупали алкаголь.
Мне ящик пива и проститутку и я найду за день.
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04.12.2022 15:52 Ответить
Невже Ви ще нічого незрозумілим....
Я відверто здивований, що тут обійшлося без українського сліду, скоро взагалі виявиться, що це були дитячі забавки....
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04.12.2022 11:21 Ответить
100 пудово, отправил какойто стороник Басков.
Или как там этих сепаратистов. Каталония?
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04.12.2022 11:04 Ответить
Басков сам не мiг вiдправити..Може Кiркорова попросив? ))
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04.12.2022 11:16 Ответить
- Холмс, это же были не заказные письма, у них не было трека...
- Это элементарно, Ватсон! Они они смогли прочитать почтовый штемпель!
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04.12.2022 11:16 Ответить
Пора брать их за жопу.
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04.12.2022 12:16 Ответить
свр сработало,и ежу понятно
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04.12.2022 20:58 Ответить
 
 