Письма с бомбами, поступившие в украинское посольство в Испании, были отправлены из провинции Вальядолид

Испанская полиция считает, что письма с самодельными бомбами, полученные украинским посольством в Мадриде и рядом других адресатов, были отправлены из провинции Вальядолид.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на предварительный полицейский отчет, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемые в рассылке бомб пока не известны.

Также полиция пока не выдвигает конкретных гипотез по поводу целей террористов – ни в одной из шести посылок не было никаких записок или текстов с угрозами.

Полиция выяснила, что это было самодельное устройство, приводимое в действие небольшим зарядом пороха с помощью лески. Бомба была начинена металлическими шариками. Собеседники El Pais в полиции описали эти бомбы как "петарды", но подчеркнули: они способны были нанести вред тому, кто откроет конверт, что и произошло в посольстве Украины.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил другим членам Евросоюза, что письма могут быть связаны с вторжением России в Украину.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взорвался пакет, поступивший в посольство. К моменту взрыва его осматривал комендант здания, у него – незначительные травмы, он госпитализирован.

1 декабря подобный пакет обезвредили в посольстве США в Мадриде.

По данным СМИ, взрывчатку направили премьеру Испании и в Минобороны страны. Всего в Испании получили пять посылок со взрывчаткой.

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