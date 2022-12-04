Письма с бомбами, поступившие в украинское посольство в Испании, были отправлены из провинции Вальядолид
Испанская полиция считает, что письма с самодельными бомбами, полученные украинским посольством в Мадриде и рядом других адресатов, были отправлены из провинции Вальядолид.
Об этом пишет El Pais со ссылкой на предварительный полицейский отчет, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемые в рассылке бомб пока не известны.
Также полиция пока не выдвигает конкретных гипотез по поводу целей террористов – ни в одной из шести посылок не было никаких записок или текстов с угрозами.
Полиция выяснила, что это было самодельное устройство, приводимое в действие небольшим зарядом пороха с помощью лески. Бомба была начинена металлическими шариками. Собеседники El Pais в полиции описали эти бомбы как "петарды", но подчеркнули: они способны были нанести вред тому, кто откроет конверт, что и произошло в посольстве Украины.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил другим членам Евросоюза, что письма могут быть связаны с вторжением России в Украину.
Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взорвался пакет, поступивший в посольство. К моменту взрыва его осматривал комендант здания, у него – незначительные травмы, он госпитализирован.
1 декабря подобный пакет обезвредили в посольстве США в Мадриде.
По данным СМИ, взрывчатку направили премьеру Испании и в Минобороны страны. Всего в Испании получили пять посылок со взрывчаткой.
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теракт, переходить в новорічну петарду....
Браво, браво, вєлєколєпно.....
*****, починай їм гадити на голови, вони повинні визначити смак твого варення.....
😀
Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
Выяснить откуда, с какого города отправлялась посылка.
В новой почте это просто. Вбить трекинг номер и вуаля.
А если это посылка пред оплачена марками, то её можно просто занести и оставить в почтовом отделении.
Идет человек по улице с сумкой, пересекает кучу перекрестков с камерамм.
И если он лизал марку то запах перегара покажет где покупали алкаголь.
Мне ящик пива и проститутку и я найду за день.
Я відверто здивований, що тут обійшлося без українського сліду, скоро взагалі виявиться, що це були дитячі забавки....
Или как там этих сепаратистов. Каталония?
- Это элементарно, Ватсон! Они они смогли прочитать почтовый штемпель!