74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

42% россиян "однозначно поддерживают" действия российских военных в Украине, 32% - "скорее поддерживают". При этом 53% жителей РФ полагают, что следует начать мирные переговоры.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским социологическим "Левада-центром", - сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос "Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине?" ответ "однозначно да" дали 42%, "скорее да" - 32%, "скорее нет" - 11%, "однозначно нет" - 9%. Еще 7% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее активно действия своих военных поддерживают россияне старше 40 лет (75%), наименьшая поддержка - среди молодежи (62%).

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При этом большинство россиян считают, что нужно не продолжать военные действия, а перейти к мирным переговорам.

На вопрос "Как вы думаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры?" 24% ответили "однозначно продолжать военные действия", 17% – "скорее продолжать военные действия", 31% – "скорее начать мирные переговоры" и 22% – "однозначно начать мирные переговоры". Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Наиболее активно продолжение военных действий поддерживают россияне старше 55 лет (47%). Среди молодежи 68% высказались за мирные переговоры.

Из чувств, которые россияне испытывают из-за войны в Украине, превалируют "гордость за Россию" (42%), "тревога, страх, ужас" (34%), "гнев, возмущение" и "шок" (по 11%).

54% россиян считают, что "спецоперация", как в России официально называют войну против Украины, продвигается успешно, 32% – что она не имеет успеха. Среди провалов России в этой войне респонденты называют "сдачу" Херсона и отступление от Харькова (23%), длительную продолжительность войны (20%) и большие потери среди российских военнослужащих (19%).

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То, что мировое сообщество осуждает действия РФ, россияне объясняют тем, что "их покорили своей воле США и НАТО" (36%), "мир всегда был против России" (31%), "их дезинформировали западные СМИ" и "они боятся , что Россия поступит с ними так же, как с Украиной" (по 19%).

17% россиян считают, что война закончится менее чем через полгода, 64% думают, что она будет продолжаться более полугода.

Опрос был проведен с 24 по 30 ноября на репрезентативной выборке у 1601 человека в 137 населенных пунктах из 50 субъектов РФ. Исследования проводились дома у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%