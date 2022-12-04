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Новости Война
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74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

русский,мир

42% россиян "однозначно поддерживают" действия российских военных в Украине, 32% - "скорее поддерживают". При этом 53% жителей РФ полагают, что следует начать мирные переговоры.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским социологическим "Левада-центром", - сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос "Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине?" ответ "однозначно да" дали 42%, "скорее да" - 32%, "скорее нет" - 11%, "однозначно нет" - 9%. Еще 7% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее активно действия своих военных поддерживают россияне старше 40 лет (75%), наименьшая поддержка - среди молодежи (62%).

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74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 0174% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 02

При этом большинство россиян считают, что нужно не продолжать военные действия, а перейти к мирным переговорам.

На вопрос "Как вы думаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры?" 24% ответили "однозначно продолжать военные действия", 17% – "скорее продолжать военные действия", 31% – "скорее начать мирные переговоры" и 22% – "однозначно начать мирные переговоры". Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Наиболее активно продолжение военных действий поддерживают россияне старше 55 лет (47%). Среди молодежи 68% высказались за мирные переговоры.

74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 0374% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 04

Из чувств, которые россияне испытывают из-за войны в Украине, превалируют "гордость за Россию" (42%), "тревога, страх, ужас" (34%), "гнев, возмущение" и "шок" (по 11%).

74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 05

54% россиян считают, что "спецоперация", как в России официально называют войну против Украины, продвигается успешно, 32% – что она не имеет успеха. Среди провалов России в этой войне респонденты называют "сдачу" Херсона и отступление от Харькова (23%), длительную продолжительность войны (20%) и большие потери среди российских военнослужащих (19%).

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74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 0674% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 07

То, что мировое сообщество осуждает действия РФ, россияне объясняют тем, что "их покорили своей воле США и НАТО" (36%), "мир всегда был против России" (31%), "их дезинформировали западные СМИ" и "они боятся , что Россия поступит с ними так же, как с Украиной" (по 19%).

74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 08

17% россиян считают, что война закончится менее чем через полгода, 64% думают, что она будет продолжаться более полугода.

74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос Левада-центра 09

Опрос был проведен с 24 по 30 ноября на репрезентативной выборке у 1601 человека в 137 населенных пунктах из 50 субъектов РФ. Исследования проводились дома у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

Автор: 

опрос (2821) россия (95372) Левада-Центр (103)


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Топ комментарии
+41
Вся кацапія підтримує свою армію. Навіть ліберали і всілякі заборонені хутіном ЗМІ.
Бо вони за вялікую разєю, яка здатна вбивати і наказувати іншим як жити. І Крим ніхто нам не поверне.
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04.12.2022 10:49
+39
***** теж за мирні переговори. Тільки ми всі знаємо, що вони розуміють під словом мир.
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04.12.2022 10:47
+39
Щоб ви усі там повиздихали.
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04.12.2022 10:48
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І дійсно...малоросами виявилися зовсім не українці. Хоча й є винятки.
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04.12.2022 17:50 Ответить
Фашисти рашисти такими були, є і ними залишаться, щоб там не показували опитування!
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04.12.2022 17:53 Ответить
пусть хорошие кацапы плывут в хороших гробах а плохие в плохих!
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04.12.2022 20:56 Ответить
у населения рф повальный соловьев головного мозга, отягощенный синдромом **********. 20 лет мозги промывали, шутить изволите. прикиньте сколько лет сейчас надо будет очищать.
денацификация германии скромно в сторонке стоит.
и это еще при том раскладе если путя-режим свернет себе шею, и с ним не договорятся посередине. как того очень многие желают.
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04.12.2022 22:33 Ответить
ця інфографіка доводить шо 70% так званих росіян замість мізків мають гімно із телевізора... В цьому контексті найскладніша задача це перемкнути їм телевізор на правду... тоді ми почуємо казку, шо вони не знали шо насправді робиться.
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01.03.2023 17:38 Ответить
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