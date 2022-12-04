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Новости
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Киев достаточно скоро может перейти на почасовые графики отключения, - замглавы КГГА Пантелеев

світло

Киев может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро. По состоянию на сейчас, ситуация постепенно стабилизируется.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города" , - акцентировал Пантелеев.

По его словам, это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.

"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - рассказал Пантелеев.

Впрочем, он подчеркнул, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень сложно.

"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", - подытожил замглавы КГГА.

Читайте также: В Киеве, Одессе и Днепре экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25481) Тарифы на электроэнергию (2163) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+8
Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли

 А хтось звик?
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04.12.2022 11:38
+7
Цей анонс я чую кожен день. І кожен день оголошення про аварійні відключення. Наступного дня новий анонс про планове постачання і знову аварійне. Хай вже замовкнуть.
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04.12.2022 11:43
+5
Давно вже треба зрозуміти просту істину: влада бреше. Завжди. А потім бреше, кажучи, що вона не брехала. Нескінчений цикл брехні. Брехня стала нормою.
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04.12.2022 12:13
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Ремонтировать свои трансформаторы ДТЭК собирается?
Или подход "раз всё равно опять взорвут - незачем ремонтировать"?
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04.12.2022 11:36 Ответить
На бумаге их уже несколько раз восстанавливали и взрывали по новой. Бабло рекой.
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04.12.2022 11:44 Ответить
Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли

 А хтось звик?
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04.12.2022 11:38 Ответить
Цей анонс я чую кожен день. І кожен день оголошення про аварійні відключення. Наступного дня новий анонс про планове постачання і знову аварійне. Хай вже замовкнуть.
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04.12.2022 11:43 Ответить
а в погодинні графіки відключень цілком можливі аварійні відключення,котрих буде більше,як прописано в погодинних графіках.Ось і вся куйня малятка
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04.12.2022 11:46 Ответить
Ага, "не було" . То-то я на виноградарi пiшов спати коли в 00 рубанули, а планував нiч спокiцно попрацювати
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04.12.2022 12:00 Ответить
О, це щось новеньке)) Були вже графіки зручні, потім комфортні, потім екстренні і аварійні. Тепер погодинні...
А у "своїх", заживлених від залізниці басейни ще й не встигли остигнути.
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04.12.2022 12:04 Ответить
так що вже евакуація відміняється?
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04.12.2022 12:12 Ответить
Давно вже треба зрозуміти просту істину: влада бреше. Завжди. А потім бреше, кажучи, що вона не брехала. Нескінчений цикл брехні. Брехня стала нормою.
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04.12.2022 12:13 Ответить
Про який часовий проміжок ви говорите?
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04.12.2022 13:23 Ответить
Про який часовий проміжок ви говорите?

Влада бреше завжди. Якщо про Україну, то всі 30 років. І при Порошенку і при Кучмі, і при Ющенку, при Овочі і при покійному Кравчуку - БРЕХАЛИ і зараз брешуть. Зараз брешуть просто тупо і примітивно. Які вони самі такий рівень і брехні.
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04.12.2022 14:09 Ответить
 
 