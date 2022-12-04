Киев достаточно скоро может перейти на почасовые графики отключения, - замглавы КГГА Пантелеев
Киев может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро. По состоянию на сейчас, ситуация постепенно стабилизируется.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города" , - акцентировал Пантелеев.
По его словам, это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.
"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - рассказал Пантелеев.
Впрочем, он подчеркнул, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень сложно.
"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", - подытожил замглавы КГГА.
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Или подход "раз всё равно опять взорвут - незачем ремонтировать"?
А хтось звик?
А у "своїх", заживлених від залізниці басейни ще й не встигли остигнути.
Влада бреше завжди. Якщо про Україну, то всі 30 років. І при Порошенку і при Кучмі, і при Ющенку, при Овочі і при покійному Кравчуку - БРЕХАЛИ і зараз брешуть. Зараз брешуть просто тупо і примітивно. Які вони самі такий рівень і брехні.