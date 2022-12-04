Киев достаточно скоро может перейти на почасовые графики отключения, - замглавы КГГА Пантелеев

Киев может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро. По состоянию на сейчас, ситуация постепенно стабилизируется.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С положительного - это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы - до 25% города" , - акцентировал Пантелеев.

По его словам, это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.

"Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируюсь. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше", - рассказал Пантелеев.

Впрочем, он подчеркнул, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень сложно.

"Но, такая тенденция есть и мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", - подытожил замглавы КГГА.

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