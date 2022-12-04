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Новости Война
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"Опущенных" вербуют в ЧВК "Вагнер" копать окопы и туалеты, - пленный наемник Болчев. ВИДЕО

Завербованными в "Вагнер" представителями этой тюремной касты руководит такой же "петух". На войне они роют окопы и туалеты.

Об этом пленный "вагнеровец" Александр Болчев рассказал в интервью ютуб-каналу "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных, отбывающих наказание за различные преступления - кражу, разбой, ограбление, продажу наркотиков, изнасилование.

" А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербовщик. - ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух", - рассказал Болчев.

Смотрите также: "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО

По словам наемника, таких наемников содержат отдельно.

" Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - объяснил пленный "вагнеровец".

Автор: 

заключенные (511) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+28
Нация петухов.
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04.12.2022 12:17
+23
Курица ,с двумя головами.
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04.12.2022 12:18
+21
Не Вагнер а петушиний полк.
Петухо-террористический...
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04.12.2022 12:17
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Цікаво які там будуть шеврони
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04.12.2022 12:15 Ответить
Курица ,с двумя головами.
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04.12.2022 12:18 Ответить
з двома жопами тут краще підійде ))))))
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04.12.2022 12:59 Ответить
Став под знамена глав петуха Пригожина ,петушиное чвк обрекла себя. Кто из нее попадет на нары ,сразу автоматом становиться петухом. Причем уже два авторитета сказали об этом. Опровержения не последовало. А в таких кругах словами не бросаться. Склонен думать что это правда.
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04.12.2022 12:22 Ответить
Нация петухов.
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04.12.2022 12:17 Ответить
Так, на чолі з обскубаним пєтухом. Та і церква в них пєтушина
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04.12.2022 12:48 Ответить
Не Вагнер а петушиний полк.
Петухо-террористический...
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04.12.2022 12:17 Ответить
Це самі страшні -- ім автоматів не треба -- орудують саперними лопатками .
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04.12.2022 12:18 Ответить
Коваль, передивився совково-кацапських пропагандистських фільмів?
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:52 Ответить
Шо не так .
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04.12.2022 12:55 Ответить
и пригожина на спине надпись "3.14идарас". вожак по ихнему.
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04.12.2022 12:18 Ответить
Ого, у підрозділі підарасів, ще є окрема частина ще більш підарасів. Прямо якісь підараси в квадраті.
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04.12.2022 12:19 Ответить
До речі,всі ці тюремні порядки прийшли до нас з москальщини.Зараз в тюрмах ще таке є,хоч і лайтовіша версія.
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04.12.2022 12:19 Ответить
Якщо врахувати, що сам пригожин опущений, то пєтушиний загон у нього буде елітний з лозунгом "Нашим жопам не привыкать".
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04.12.2022 12:20 Ответить
По "понятіям" "опущений" не може торкаться рукою чи іншою частиною тіла інших "каст" злочинців - за це можуть і вбить Бо ті таким чином теж стають "опущеними" От тепер картина: артналіт Лежать поранені "вори" "Опущений" - цілий Що робить? Надавать допомогу і перев"язувать? А ЯК?!!!
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04.12.2022 12:24 Ответить
Про це говорить авторитет, которий сам "опускав" пригожина:
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:49 Ответить
"Я свічку не тримав!" Тому що там про Пригожина кажуть - мені однаково Це може буть і ІПСО - просто Пригожин "берега пустився" і "пішов урознос" Може буть, що зеку дали команду подібне триндіть - щоб припинить розростання його "армії зеків" Недарма ж почалося формування паралельної "ВАгнеру" стуктури якимось вірменином ("смотрящим") Здається, прізвище, Саркісян
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04.12.2022 12:56 Ответить
А сам пріхожин з путлєром за руку здоровався, тепер і царь в них опущений
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04.12.2022 14:02 Ответить
То проблеми "царя"
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04.12.2022 14:10 Ответить
Сцаря!)=
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04.12.2022 15:05 Ответить
Пригожин казлом был на зоне, одно время даже завхозом на бараке. В касту опущеных мне кажется его по указанию путина рядят, сильно популярным стал... А вообще на этих мразей пофиг кем они там были, их нужно всех могилизировать и точка.
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05.12.2022 01:22 Ответить
Короткими чергами з АК.
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04.12.2022 14:15 Ответить
По две из ПМа в низ живота и бросить, где нашел. Хай от перитонита дохнут медленно.
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04.12.2022 22:13 Ответить
А с приподнятых, есть , не ну если кто опустился, то второй, партнёр при однополых сексуальных отношениях, получается приподнялся , стал активным . Но по факту оба ********* . Против науки не попрешь . Я вот думаю , как бы это закинуть соловьёву, как он будет оправдывать своих **********
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04.12.2022 12:25 Ответить
Більше того,геєм є якраз активний насправді,бо у натурала на мужика фуй не встане,хіба що у молодого!
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04.12.2022 13:41 Ответить
Раніше вони були "опущені", "обіжені", а тепер вони згодні стати вбивцями і гвалтівниками українських дітей, щоб тільки стати "хероями" та "защітніками отєчєства". Про що можливо говорити, якщо Прігожин сам із "опущених". Яка країна, такий і "Пантеон Слави".
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04.12.2022 12:27 Ответить
Понятия , рассчитаны на Лохов ,. Колумбийская. Италианская мафия вам в пример
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04.12.2022 12:29 Ответить
А що там у латіносів з цим?Я знаю,що баб своїх вони взагалі на ****** виганяють!Страсниє *****)
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04.12.2022 13:43 Ответить
РУСтер.
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04.12.2022 12:31 Ответить
Опущенные Вагиновцы - что может быть мерзотней? 💩
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04.12.2022 12:32 Ответить
так прихожина самого объявили петухом. И в мире пост-правды неважно, правда это или нет, - это уже факт.
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04.12.2022 12:32 Ответить
Кацапи всі опущені
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04.12.2022 12:37 Ответить
пєтухів вербує сам Пригожін ? цікаво, кого за їхніми понятіями годує цей "ресторатор"?
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04.12.2022 12:43 Ответить
Авторитети Гиша Московський та Саша Курара про "пєтушатник" пригожина :
https://youtu.be/T8Vq4fi-vUk
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:47 Ответить
Так мабудь і для секс барделей вагнеровцев
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04.12.2022 13:04 Ответить
Какая же мерзкая эта совковая тюремная иерархия вместе с романтикой. "Петухи", "опущенные", "авторитеты", "сявки", кто там еще.... Фу, мерзость, как и всё, что пришло с ордынской клоаки
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04.12.2022 13:22 Ответить
Комерси,бикі,мужікі,шнирі..
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04.12.2022 13:45 Ответить
И бандюганский шансон
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04.12.2022 14:21 Ответить
У будь-якiй краiнi iснуе iерархiя у обмежених спiльнотах неважливо якого характеру.

Романтику ? Совка ? Iерархiя ? Йди скажи це IНДУСАМ, якi столiття живуть з цим на рiвнi суспiльства.

Щодо ****** в дупи, роти, та iншi розваги - так це теж не совкова iдея, покарання статевим актом тягнеться мабуть ще з стародавнiх грекiв (доречi вкуснощi на кшталт прив`язування програвшого до транспортного засобу з наступною подорожжю по полю бранi теж вигадали вони), було популярно i в iндiанцiв, i взагалi там, де сутички були iдейними.

I навiть зараз.

- Судья сказал, если подойдем к магазину ближе, чем на сто метров, нас упекут в тюрячку. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! (с) Джей и Молчаливый Боб.
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04.12.2022 17:05 Ответить
Ни в одной нормальной стране мира уголовный жаргон не пустил такие корни в общество, в его некриминальную структуру. Уголовная иерархия в рэфии (и в совке) вплелась намертво в гражданское общество. Тюремный жаргон - это часть повседневной жизни вместе с матами и это не нормально.
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04.12.2022 20:39 Ответить
"На Бамбасе" (в низах) існувала думка - "Не сидел? Значит, не мужик!"
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05.12.2022 06:58 Ответить
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04.12.2022 15:45 Ответить
тричі золотой "пітушок".
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04.12.2022 18:33 Ответить
Петушиные бои.
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04.12.2022 16:40 Ответить
А коли це кацапи срать ходили в туалет,це шось нове....Вони там де їдят, там і срут.
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04.12.2022 18:32 Ответить
Короче петухи будут делать то же что и остальные, только в бой их не кинут. Неплохо они устроились, может блатным стоит задуматься?))
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04.12.2022 19:28 Ответить
Кацапи всі до одного підари.Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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04.12.2022 20:28 Ответить
сидеть будут усе, плешьⓒ сядет первым, ему только разбитый Харьков хватит на пожизненное
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05.12.2022 08:18 Ответить
 
 