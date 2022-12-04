"Опущенных" вербуют в ЧВК "Вагнер" копать окопы и туалеты, - пленный наемник Болчев. ВИДЕО
Завербованными в "Вагнер" представителями этой тюремной касты руководит такой же "петух". На войне они роют окопы и туалеты.
Об этом пленный "вагнеровец" Александр Болчев рассказал в интервью ютуб-каналу "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных, отбывающих наказание за различные преступления - кражу, разбой, ограбление, продажу наркотиков, изнасилование.
" А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербовщик. - ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух", - рассказал Болчев.
По словам наемника, таких наемников содержат отдельно.
" Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - объяснил пленный "вагнеровец".
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https://youtu.be/jv3LQWk47qU
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
https://youtu.be/T8Vq4fi-vUk
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
Романтику ? Совка ? Iерархiя ? Йди скажи це IНДУСАМ, якi столiття живуть з цим на рiвнi суспiльства.
Щодо ****** в дупи, роти, та iншi розваги - так це теж не совкова iдея, покарання статевим актом тягнеться мабуть ще з стародавнiх грекiв (доречi вкуснощi на кшталт прив`язування програвшого до транспортного засобу з наступною подорожжю по полю бранi теж вигадали вони), було популярно i в iндiанцiв, i взагалi там, де сутички були iдейними.
I навiть зараз.
- Судья сказал, если подойдем к магазину ближе, чем на сто метров, нас упекут в тюрячку. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! (с) Джей и Молчаливый Боб.