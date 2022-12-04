"Опущенных" вербуют в ЧВК "Вагнер" копать окопы и туалеты, - пленный наемник Болчев. ВИДЕО

Завербованными в "Вагнер" представителями этой тюремной касты руководит такой же "петух". На войне они роют окопы и туалеты.

Об этом пленный "вагнеровец" Александр Болчев рассказал в интервью ютуб-каналу "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных, отбывающих наказание за различные преступления - кражу, разбой, ограбление, продажу наркотиков, изнасилование.

" А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербовщик. - ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух", - рассказал Болчев.

Смотрите также: "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО

По словам наемника, таких наемников содержат отдельно.

" Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - объяснил пленный "вагнеровец".