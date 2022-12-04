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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 91 150 человек, 281 самолет, 2922 танка, 1908 артсистем, 5892 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 04 декабря потери личного состава противника составляют примерно 91150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 91150 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2922 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 210 (+0) ед,

самолетов - 281 (+1) ед,

вертолетов - 263 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,

специальная техника - 163 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 91 150 человек, 281 самолет, 2922 танка, 1908 артсистем, 5892 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) уничтожение (6835) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+24
- Синку! А що-б ти хотів отримать в подарунок від Святого Миколая?
- Сто тисяч вбитих кацапів!
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04.12.2022 12:26
+19
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04.12.2022 12:58
+11
Бадьорить краще за чай.
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04.12.2022 12:24
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День чмобіків при підтримці танків ))
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04.12.2022 12:22 Ответить
Бадьорить краще за чай.
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04.12.2022 12:24 Ответить
- Синку! А що-б ти хотів отримать в подарунок від Святого Миколая?
- Сто тисяч вбитих кацапів!
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04.12.2022 12:26 Ответить
Так. А 200 краще.
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04.12.2022 12:35 Ответить
Краще Але не реально Не встигнуть!
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04.12.2022 12:36 Ответить
вони самі допоможуть
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04.12.2022 12:40 Ответить
На ВеликДень !
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04.12.2022 13:48 Ответить
Мало.
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04.12.2022 12:33 Ответить
допоможи збільшити.
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04.12.2022 12:37 Ответить
Не можу. Сам би хотів.
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04.12.2022 12:40 Ответить
Слава ЗСУ.
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04.12.2022 12:45 Ответить
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04.12.2022 12:58 Ответить
А хто ще скабееву не туда?
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04.12.2022 13:02 Ответить
 
 