Общие боевые потери РФ с начала войны - около 91 150 человек, 281 самолет, 2922 танка, 1908 артсистем, 5892 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 04 декабря потери личного состава противника составляют примерно 91150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 91150 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2922 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1908 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 210 (+0) ед,

самолетов - 281 (+1) ед,

вертолетов - 263 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1573 (+1),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,

специальная техника - 163 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.