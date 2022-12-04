Архимандрита Никиту (Сторожука), к которому приходила СБУ, рукоположили в епископы

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита Никиту (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии. Полторы недели назад к Никите приходила СБУ и якобы застала в постели с парнем из местного хора.

О рукоположении нового епископа сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.

Хиротонию совершил предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий (Березовский) при сослужении черновицкого митрополита Мелетия (Егоренко). Действо произошло в Феофании, личной резиденции Онуфрия.

На прошлой неделе у Мелетия и Никиты в Черновцах прошли обыски, в ходе которых СБУ выявила доказательства наличия у Мелетия российского гражданства.

Никиту же, по сообщениям СМИ, застали в постели с парнем из местного хора. Сам он говорит, что "всех, кто был в епархии, вывели из своих комнат, приставили к стенке, раздели и, оказывается, сфотографировали".

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