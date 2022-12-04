Архимандрита Никиту (Сторожука), к которому приходила СБУ, рукоположили в епископы
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита Никиту (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии. Полторы недели назад к Никите приходила СБУ и якобы застала в постели с парнем из местного хора.
О рукоположении нового епископа сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП, информирует Цензор.НЕТ.
Хиротонию совершил предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий (Березовский) при сослужении черновицкого митрополита Мелетия (Егоренко). Действо произошло в Феофании, личной резиденции Онуфрия.
На прошлой неделе у Мелетия и Никиты в Черновцах прошли обыски, в ходе которых СБУ выявила доказательства наличия у Мелетия российского гражданства.
Никиту же, по сообщениям СМИ, застали в постели с парнем из местного хора. Сам он говорит, что "всех, кто был в епархии, вывели из своих комнат, приставили к стенке, раздели и, оказывается, сфотографировали".
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Щоб кожний з тої пастви почув. Щоб кожна бабка, яка лобизала руки цьому бороданю, знала, в яких місцях перебували його пухлі пальці і язик московіцьких проповідей.
я вже не пам'ятаю , як почалася наша розмова і про що ми говорили , но я пам'ятаю , такі його слова .» Все пекло буде забите священиками .» Ті слова мене дуже вразили , я ще подумав , що він таке меле, я тобі вірив , до священики дійсно правильні і від Бога , но сегодні , я розумію про що сей дідусь мені говорив .
Чемодан, вокзал, пункт перетину, московія!
і все як було так і лишилось.
Лучше я по прежнему буду ходить в синагогу (после войны).
в 20-ть лет архимандрит"
/из творчества московских семинаристов
Горіть у пеклі, яке вам треба влаштувати ще на землі.
Один ***** руками положил другого *****а....
там пі..дарасять всіх ще семінаристів поголовно..
ПОЛІТИКА ТАКА.
КГБ необхідний крючок на попа на все життя....
А ті руки - там порносайти красніють. А ті цілують його після пойобисьок
НАфіга ПЦУ ціла шобла пі..ів з погонами у кількості,що буде перевищувати кількість св"ященників ПЦУ зараз ?
Заслужило таки сан, педофилище бородатое. Если бы с пацаном в постели не застукали, не видать бы ему епископской митры, как собственных ушей.
Интересно, чем и как высвячивали? Хоромым способом и с презервативами или без онных?
https://www.youtube.com/watch?v=NGF_B3dCjJo.....
прямувати )
Левит 18.22
Левит 20.13
Підарка промосковського відпустили і підвищили.браво!!!!
А де ж наші охоронці?невже такі самі?