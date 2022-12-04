Данилов о гарантиях безопасности для РФ: После приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь
Гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система гуманна, ведь приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.
Такое мнение секретарь СНБО Алексей Данилов выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения по России и рукопожатию? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Вопрос – обеспечить безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем", – отмечает он.
По словам Данилова, денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира.
"PS. Единственная гарантия - это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - резюмирует он.
Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должна быть собственная "гарантия безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.
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Чим не гарантія безпеки?
і з якого вам здається, що путін щось там виторговує? Або дайте лінк на першоджерело, або не видавайте бажане за дійсне: цей чорт буде вести війну стільки, скільки його рабський народ буде готовий віддавати за путю життя.
Правда він ще вчитель історії, юрист та менеджер, але реально без досвіду роботи.
За думкою Макрона, тема НАТО, зокрема неможливості розширення альянсу, стане однією з тем переговорів України та Росії.
Політик вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для Росії.
Може НАТО вже не оборонний блок, а планує напасти на рашку?
Чи ця людина не розуміє, що якщо "впаде" Україна, то рашці відкрита дорога і до європейських держав?
Воно думає, що держава агресор зупиниться на Україні?
Якщо в НАТО не буде України, то такі сцикливі, як Макрон не зможуть захистити себе від дикої орди.
Та ви повинні молитися на Україну, щоб вона увійшла у НАТО.
Генерал Марченко "Марчелло": коли я прибув в Миколаїв, нічого не було готове, не було жодного окопу, блок-посту, ніхто не знав що робити, куди йти, чим займатись. я все почав з нуля".
Неможливо гарантувати безпеку Росії, коли її зовнішня політика - військове захоплення сусідніх держав.
Уявить: 42 рік союзники обговорюють гарантії безпеки для... Гітлера.
Бо тоді вони б мали "дати гарантії" терористам, виходить так?
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов"
(то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Поэтому, https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2019-01-07/v-2019-godu-rossiya-prodoljit-est-nas-po-kuskam---aleksey-arestovich/22962 ЧТОБЫ РОССИЯ НЕ ПОГЛОТИЛА НАШУ СТРАНУ , НЕОБХОДИМО ПРИМКНУТЬ К СИЛЬНОМУ ВОЕННОМУ БЛОКу, ведь в РФ понимают только аргументы силы.
Если в НАТО не вступим, нам конец. У нас нет сил на нейтралитет. Мы не удержим нейтралитет.
Почему-то наивные люди думают, что нейтралитет - это, когда можно мало тратить на оборону, потому что мы ни с кем не собираемся воевать. Нет, НЕЙТРАЛИТЕТ СТОИТ РАЗ В 10 ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВОЙНА С КЕМ-ЛИБО.
В Швейцарии, которая является нейтральной страной, - бешеные военные налоги, девочки служат, мальчики и т.д. При том, что она окружена не Россией.
У нас же - 2700 километров сухопутных границ с Россией, голые степи. Вы представляете, во сколько нам нейтралитет обойдется? А Венгрия? А все остальные? Поэтому мы не удержим нейтралитет. У нас не хватит ресурсов.
Географически не одна страна не удержала бы нейтралитет в этой ситуации.
https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496 https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496