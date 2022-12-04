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Новости Война
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Данилов о гарантиях безопасности для РФ: После приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь

олексій,данілов

Гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система гуманна, ведь приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.

Такое мнение секретарь СНБО Алексей Данилов выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения по России и рукопожатию? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Вопрос – обеспечить безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем", – отмечает он.

По словам Данилова, денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира.

"PS. Единственная гарантия - это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - резюмирует он.

Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должна быть собственная "гарантия безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.

Данилов о гарантиях безопасности для РФ: После приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь 01

Автор: 

безопасность (1101) Гаагский трибунал (240) Данилов Алексей (1066) переговоры (4915) россия (95372) гарантия (154) трибунал (269)


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Топ комментарии
+16
Та там і смертної кари не треба: запхнуть їх усіх в одну камеру - вони за тиждень один одного до напівсмерті "доріканнями" заї*уть, а через місяць - передушать!
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04.12.2022 13:29
+13
Та набридли очі показушні погрози.
Менше тріпайтесь
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04.12.2022 13:09
+13
А можна ХОЧА Б ОДНОГО високопосадовця кацапського зловити, показово судити і стратити? Бо поки ви цього не зробили, ціна вашим словам - копійка.
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04.12.2022 13:13
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Правила форума Совет форумчан
безпека для РФ чи безпека для ********* керівництва РФ...не треба плутати поняття
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04.12.2022 13:06 Ответить
Безпека для рф - денацифікація, демілітаризація, відмова від ядерної зброї, надання свободи всім народностям *********, і сьворення національних країн, узкім можна залишити клапоть землі біля мацквабада
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04.12.2022 14:24 Ответить
Яка там ще рф та ще з великої літери?рашка повинна зникнути з мапи світу.
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04.12.2022 14:26 Ответить
перша буква в слові росія, все ще завелика. Ось, знайшов, ще меншу "ₚ"
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04.12.2022 14:35 Ответить
ще не зникла. А західні правила писати абревіатури великими літерами мені подобаються. Видно, що абревіатура.
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04.12.2022 15:01 Ответить
Правильно Данілов каже, він молодець, патріот і розумна Людина, честь йому і хвала! Але тільки розвал імперії зла може принести стабільний мир на Землі!!! Якщо Захід боїться якихось потрясінь від розвалу то немає чого боятися, гірше не буде, всі порозбігаються під впливи, одні під Захід, Туреччину, Китай...тощо?!
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07.12.2022 17:01 Ответить
Куйло скільки людей забив в Україні І ти його виправдовуеш?
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04.12.2022 13:07 Ответить
Та набридли очі показушні погрози.
Менше тріпайтесь
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04.12.2022 13:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eTCAypjNRpM
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04.12.2022 13:12 Ответить
А можна ХОЧА Б ОДНОГО високопосадовця кацапського зловити, показово судити і стратити? Бо поки ви цього не зробили, ціна вашим словам - копійка.
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04.12.2022 13:13 Ответить
Не так. А Україна. https://www.youtube.com/watch?v=epA8JIeCR8E
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04.12.2022 13:17 Ответить
Кацапы требуют индульгенцию, хотят безнаказанности.
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04.12.2022 13:17 Ответить
Значит Гаагу перенесем в Верхнюю Вольту. Или где там еще смертную казнь исполняют каннибалы
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04.12.2022 13:26 Ответить
Краще расєю туди перенести
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04.12.2022 14:03 Ответить
Та там і смертної кари не треба: запхнуть їх усіх в одну камеру - вони за тиждень один одного до напівсмерті "доріканнями" заї*уть, а через місяць - передушать!
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04.12.2022 13:29 Ответить
Дожились ГБешники! З них вже КВНщики стібаються
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04.12.2022 13:31 Ответить
А Зеленський досі хоче переговорів з тією тварюкою?
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04.12.2022 13:36 Ответить
А ты что, хочешь вечно с ними воевать ?
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04.12.2022 22:41 Ответить
Жителі мацковського улусу зможуть безкоштовно збирати у лісах хмиз, ягоди та гриби.
Чим не гарантія безпеки?
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04.12.2022 13:39 Ответить
Потрібно надати гарантії безпеки для Росії, щоб вона спокійно кошмар давно сусідні держави?
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04.12.2022 13:58 Ответить
Гарантії можем дати на час перезарядки автомата...не більше
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04.12.2022 14:20 Ответить
Можно добавить к гарантиям Росии - Пескову не будем сбривать усы, а скабееву не будут стричь налысо. Но это только в том случае, если у них не заведутся вши
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04.12.2022 14:21 Ответить
Ох, сдаётся мне, Путин выторговывает какие то гарантии втихоря. Макрон не на пустом месте вдруг запел эту песню.
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04.12.2022 14:23 Ответить
путін з великої літери?

і з якого вам здається, що путін щось там виторговує? Або дайте лінк на першоджерело, або не видавайте бажане за дійсне: цей чорт буде вести війну стільки, скільки його рабський народ буде готовий віддавати за путю життя.
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04.12.2022 15:24 Ответить
Que Poutine ait sombré dans la paranoïa est évident, que Macron adhère à cette hystérie est irresponsable.
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04.12.2022 15:13 Ответить
фуух, облегченно выдохнул кремлевский дворник
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04.12.2022 15:41 Ответить
ну так до Гааги треба засудити.Хто заважає?
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04.12.2022 15:47 Ответить
Основний фах Данілова, за яким він дійсно працював, - ветеринар.
Правда він ще вчитель історії, юрист та менеджер, але реально без досвіду роботи.
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04.12.2022 16:20 Ответить
За таку поведінку і заяви макрона теж необхідно притягнути до відповідальності!!!
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04.12.2022 17:00 Ответить
Цей герантофіл - ще та вертлява хвойда!
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04.12.2022 19:13 Ответить
Згоден з тим, що Макрона за таку поведінку і заяви необхідно притягнути до відповідальності. Як мінімум, моральної.

За думкою Макрона, тема НАТО, зокрема неможливості розширення альянсу, стане однією з тем переговорів України та Росії.

Політик вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для Росії.

Може НАТО вже не оборонний блок, а планує напасти на рашку?
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04.12.2022 17:48 Ответить
Макрона вже розвели русскіє зі своїми гарантіями і що? знову зробили пропозицію на яку слинка потекла? Треба тримати себе в руках. "Ніщо не дає справжніх гарантій, крім мудрого і своєчасного рішення".
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04.12.2022 17:56 Ответить
Цією заявою Макрон плюнув у душу українському народу, який проливає кров не тільки за себе,
Чи ця людина не розуміє, що якщо "впаде" Україна, то рашці відкрита дорога і до європейських держав?

Воно думає, що держава агресор зупиниться на Україні?

Якщо в НАТО не буде України, то такі сцикливі, як Макрон не зможуть захистити себе від дикої орди.
Та ви повинні молитися на Україну, щоб вона увійшла у НАТО.
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04.12.2022 17:57 Ответить
данілоф: "я з листопаду одягнув чорну форму, це знак того, що ми готувались, що ми знали, що буде війна"
Генерал Марченко "Марчелло": коли я прибув в Миколаїв, нічого не було готове, не було жодного окопу, блок-посту, ніхто не знав що робити, куди йти, чим займатись. я все почав з нуля".
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04.12.2022 17:57 Ответить
Гарантії безпеки треба надати агресору, а не жертві агресії?!!!

Неможливо гарантувати безпеку Росії, коли її зовнішня політика - військове захоплення сусідніх держав.

Уявить: 42 рік союзники обговорюють гарантії безпеки для... Гітлера.
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04.12.2022 18:01 Ответить
не переживай, коли агресор починає говорити про гарантії- то справи його дууужеее погані
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04.12.2022 18:52 Ответить
Саме тому Франція і США не назвали ще Рашку країною "спонсором тероризму".

Бо тоді вони б мали "дати гарантії" терористам, виходить так?
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04.12.2022 18:03 Ответить
Сообщение на официальном сайте президента за 29 марта об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов"
(то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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04.12.2022 18:17 Ответить
По мнению експерта (АРЕСТОВИЧА), Украине не хватит ресурсов, чтобы сохранить нейтралитет.

Поэтому, https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2019-01-07/v-2019-godu-rossiya-prodoljit-est-nas-po-kuskam---aleksey-arestovich/22962 ЧТОБЫ РОССИЯ НЕ ПОГЛОТИЛА НАШУ СТРАНУ , НЕОБХОДИМО ПРИМКНУТЬ К СИЛЬНОМУ ВОЕННОМУ БЛОКу, ведь в РФ понимают только аргументы силы.

Если в НАТО не вступим, нам конец. У нас нет сил на нейтралитет. Мы не удержим нейтралитет.

Почему-то наивные люди думают, что нейтралитет - это, когда можно мало тратить на оборону, потому что мы ни с кем не собираемся воевать. Нет, НЕЙТРАЛИТЕТ СТОИТ РАЗ В 10 ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВОЙНА С КЕМ-ЛИБО.

В Швейцарии, которая является нейтральной страной, - бешеные военные налоги, девочки служат, мальчики и т.д. При том, что она окружена не Россией.

У нас же - 2700 километров сухопутных границ с Россией, голые степи. Вы представляете, во сколько нам нейтралитет обойдется? А Венгрия? А все остальные? Поэтому мы не удержим нейтралитет. У нас не хватит ресурсов.

Географически не одна страна не удержала бы нейтралитет в этой ситуации.

https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496 https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496
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04.12.2022 18:20 Ответить
Замахал этот секретарь. Секретари обычно кофе делают и т д. Этот удивительный экземпляр.
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04.12.2022 19:11 Ответить
Гаага повинна бути у Мариуполі. А стосовно смертної кари, можно передивитися. За масове знищення населення (дітей, жінок, інвалідів...), застосування забороненої зброї, ядерний шантаж і т.і., довічного мало. Ну і утримання тіх, хто нас нищів, руйнував нашу економику, нахера вони нам? Зашморг дешевше і актуальнище.
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04.12.2022 19:40 Ответить
Так Саддама ж повісили?
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04.12.2022 22:06 Ответить
 
 