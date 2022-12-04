Данилов о гарантиях безопасности для РФ: После приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь

Гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система гуманна, ведь приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.

Такое мнение секретарь СНБО Алексей Данилов выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения по России и рукопожатию? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Вопрос – обеспечить безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем", – отмечает он.

По словам Данилова, денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира.

"PS. Единственная гарантия - это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - резюмирует он.

Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должна быть собственная "гарантия безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.