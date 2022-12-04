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Новости Война
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Враг меняет тактику боя в районе Бахмута. Замечаем создание небольших штурмовых групп, - Череватый

бахмут

Оккупационные войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, российские наемники пытаются проникнуть на украинские позиции малыми группами.

"Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК "Вагнера" создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаются проникнуть в окопы", - объяснил он.

Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предусматривать такие действия оккупантов.

"Мы отслеживаем эти изменения (тактики - ред.), у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага" , - добавил спикер.

Читайте также: Спикер Восточной группировки войск Череватый о возможности окружения Бахмута: Ситуация очень тяжелая, но контролируемая

Автор: 

армия РФ (19067) Бахмут (1601) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+16
краще переоцінити ворога і підготуватися занадто багато, ніж навпаки.
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04.12.2022 14:25
+13
Малоослікі-малорослікі з Кварталу https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе ****** У сюжеті висміюється впровадження української мови Герой сюжету приходить до повії А повія говорить з ним українською Для сміху,повії одягнені у вишиванки,укр\вінки
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04.12.2022 14:41
+11
Малыми группами просто в плен сдаваться проще
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04.12.2022 14:07
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Малыми группами просто в плен сдаваться проще
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04.12.2022 14:07 Ответить
Олег тут не має нічого смішного,це проблема для наших воїнів,орки вчаться і дуже бистро/читай інтерв'ю батальйону,, Свобода,,/
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04.12.2022 15:48 Ответить
тактика штурмовиків Першої світової - застосовувалась всіма воюючими арміями
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04.12.2022 16:20 Ответить
Пытаюсь поднять настроение, как могу. Дерьма вокруг и без того хватает
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04.12.2022 16:55 Ответить
Це чмобіків кидають на викриття вогневих позицій.
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04.12.2022 14:17 Ответить
Были потери там 1 к 10, будут 1 к 15. И так свинособаки будут по всей линии фронта "воевать". Кто-то там рассказывает про огромный мобилизационный ресурс? Ну так они элементарно быстрее закончатся чем мы с такими потерями
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04.12.2022 14:20 Ответить
краще переоцінити ворога і підготуватися занадто багато, ніж навпаки.
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04.12.2022 14:25 Ответить
Ну знаючи,що орки оснащені приборами нічого бачення, тепловізорами,то ви праві,що ворога не можна недооцінювати. Його потрібно просто знищити. Хлопці кажуть,що там відповідь арти іде вистріл проти вистріла,що означає є **********.
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04.12.2022 14:33 Ответить
Мабуть потрібно протипіхотними мінами все засівати навкруги,тіж лепестки .
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04.12.2022 14:31 Ответить
Украина подписала оттавскую конвенцию о запрете производства и использования противопехотны мин
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04.12.2022 14:46 Ответить
на...уй єя.
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04.12.2022 14:51 Ответить
Так а навіщо казати що то ми? Хто поїде туди перевіряти хто що замінував.Сподіваюсь що все роблять тихо,ті конвенції для чесних і порядних людей.Росія такою ніколи не буде то і не треба діяти відповідно.
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04.12.2022 14:56 Ответить
Протипіхотні міни нами, здається, знищені

Але, безумовно, маємо виходити з конвенції та налагодити виготовлення протипіхотних мін

Це - найкращий засіб захисту позицій та кордону
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04.12.2022 16:23 Ответить
тоді протиорковими мінами.
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04.12.2022 15:26 Ответить
Малыми группами легче уклониться от артиллерии - вошел в ближнее соприкосновение и артиллерия уже не может продолжать огонь из-за своих.
Или же группы штрафников-камикадзе, которые об этом могут и не догадываться. Заставят нашу пехоту выйти из укрытий и вступить в бой, а их артиллерия накроет всех вместе с чмобиками... Им за счастье будет соотношение потерь 1:1...
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04.12.2022 14:31 Ответить
Малоослікі-малорослікі з Кварталу https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе ****** У сюжеті висміюється впровадження української мови Герой сюжету приходить до повії А повія говорить з ним українською Для сміху,повії одягнені у вишиванки,укр\вінки
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04.12.2022 14:41 Ответить
Зараз у них гасло

АРМІЯ,ВІРА,ВОВА.
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04.12.2022 14:57 Ответить
Квартал, карнавал не поміг.
Проржали три роки, накликали війну ...
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04.12.2022 15:32 Ответить
Дайош кожній малій групі по окремій снайперській парі від ЗСУ, з калібром так 12,7, не менше... *** Десь пройшло, що в Іспанії готують 400 снайперів для ЗСУ... Здається пора провести випускні стрільби І-го випуску гішпаньської школи кульової стрільби
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04.12.2022 15:01 Ответить
До речі, малі групи можуть робити такий собі великий бада-бум на мінних полях, бо їм не до розміновування, побачать розтяжку,- вважай поталанило, але є ще й керовані мінні поля, а це таааака кльова штука, ніхто також не відміняв такі смаколики від артилерії, як нерухомий та рухомий загороджувальний вогонь, але для цього потрібно мати хоча б взвод гаубиць калібру так 122 мм.
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04.12.2022 15:09 Ответить
Для цього союзники надсилають нам артилерію калібру 100 мм, у тому числі навіть Другої світової - для безпосередньої підтримки піхоти

Втім, у нас у самих є біля 1000 Рапір
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04.12.2022 16:28 Ответить
Таки так, але Рапірою не дуже настріляєшся з закритої вогневої позиції🤔 МТ-12 призначена для стрільби по броньованих цілях в основному прямою наводкою, хоча, якщо піхота в межах прямої видимості, то чому б і не влупити прямою наводкою по піхоті,- розвісити кацапські кишечки замість різдвяних герлянд на деревах😁 Єноту би таки сподобалось 😝😝😝😝😝😜🤪
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04.12.2022 17:14 Ответить
орки однозначно вам п#зда...
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04.12.2022 15:22 Ответить
а вы друзья козлы как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
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04.12.2022 15:41 Ответить
Із ранкових раZZиських новин:
американська чвк "Моцарт" потерпіла поразку від вагнеровців😂
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04.12.2022 16:30 Ответить
Це не прикол, а офіційно.... 😕
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04.12.2022 16:32 Ответить
 
 