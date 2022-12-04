Враг меняет тактику боя в районе Бахмута. Замечаем создание небольших штурмовых групп, - Череватый
Оккупационные войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, российские наемники пытаются проникнуть на украинские позиции малыми группами.
"Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК "Вагнера" создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаются проникнуть в окопы", - объяснил он.
Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предусматривать такие действия оккупантов.
"Мы отслеживаем эти изменения (тактики - ред.), у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага" , - добавил спикер.
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Але, безумовно, маємо виходити з конвенції та налагодити виготовлення протипіхотних мін
Це - найкращий засіб захисту позицій та кордону
Или же группы штрафников-камикадзе, которые об этом могут и не догадываться. Заставят нашу пехоту выйти из укрытий и вступить в бой, а их артиллерия накроет всех вместе с чмобиками... Им за счастье будет соотношение потерь 1:1...
АРМІЯ,ВІРА,ВОВА.
Проржали три роки, накликали війну ...
Втім, у нас у самих є біля 1000 Рапір
друзьякозлы как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
американська чвк "Моцарт" потерпіла поразку від вагнеровців😂