Оккупанты ежедневно теряют на Бахмутском направлении от 50 до 100 человек, - Череватый
Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", - заявил спикер.
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воно саме знає, що все одно згорить від водяри/наркоти.
заможні/бандити/чінуши називають низовьіх орків - "грязь".
2 кг гречки и банку кильки в томате на 9 мая?