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Новости Война
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Оккупанты ежедневно теряют на Бахмутском направлении от 50 до 100 человек, - Череватый

рф,поховання,втрати

Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", - заявил спикер.

Читайте также: Враг меняет тактику боя в районе Бахмута. Замечаем создание небольших штурмовых групп, - Череватый

Автор: 

армия РФ (19067) Бахмут (1601) потери (4370)


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Топ комментарии
+16
Не людей, а гоблінів
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04.12.2022 14:24
+12
Господь і Мати Божа захистіть наших українських воїнів!
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04.12.2022 14:24
+8
Чому, пишуть,говорять, проводжають. А рейтинг він сам обвалився ще коли в баночку не попісяв.
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04.12.2022 14:29
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Господь і Мати Божа захистіть наших українських воїнів!
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04.12.2022 14:24 Ответить
Не людей, а гоблінів
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04.12.2022 14:24 Ответить
та і наші ж не в тірі. Теж втрати, але ж ніде ні слова. Адже це може обвалити рейтинги найвеличнішого лідора, ага.
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04.12.2022 14:26 Ответить
и чем тебе помогут наши втраты,не вижу смысла публикации,русня будет уничтожаться до последнего вздоха.
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04.12.2022 14:28 Ответить
Щоб не уподобляться русні, і не жити в паралельній реальності, де одні перемоги і досягнення. Як мінімум, щоб знати реальну ситуацією, а не ту яку старанно зображує "єдиний марафон".
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04.12.2022 15:22 Ответить
Чому, пишуть,говорять, проводжають. А рейтинг він сам обвалився ще коли в баночку не попісяв.
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04.12.2022 14:29 Ответить
в среднем до 10 убитых в сутки
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04.12.2022 14:33 Ответить
Как бы цынично это не звучало и может накинуться плакальщикикапитулянты со стрыя и варшавы но это вполне адекватные потери если это так думаю но там раза в 2 минимум больше наших 200 в день...минимини ржев,тогда рагуль краснознаменый 1млн 160тыс солдат уложил штурмуя 45 тыс с нем.армией.
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04.12.2022 14:54 Ответить
я не "плакальщик", в мене скромні потреби, хоча би мати уявлення про реальну ситуацію .
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04.12.2022 15:24 Ответить
Ну так пойди в военкомат, попросись на передок, там вся реальная картина у тебя будет что называется прямо перед носом.
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04.12.2022 18:38 Ответить
Втрати є -- грузинів побили .
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04.12.2022 14:28 Ответить
Зверху то не твій товарищ з палати?
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04.12.2022 14:34 Ответить
Шо не так .
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04.12.2022 14:36 Ответить
Так я ж запитав,як ще?
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04.12.2022 14:43 Ответить
Для чого .
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04.12.2022 14:45 Ответить
Кажу не твій товарищ по палаті зверху і знизу?Ау????
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04.12.2022 14:46 Ответить
Вам для чого це знати .
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04.12.2022 14:49 Ответить
Для історії.Так твій,чи ні?
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04.12.2022 14:50 Ответить
Чого Ви тикаєте -- історик .
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04.12.2022 14:51 Ответить
Добре,вибачаюсь.Ваш товариш?
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04.12.2022 14:58 Ответить
Вам більше нема чим заинятись -- як мене банити .
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04.12.2022 15:00 Ответить
Та хотів взнати,ваш товариш чи ні,теж яскраво пише,куди не зайди,він вже там.Ну добре,не хочете казать,не кажіть.
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04.12.2022 15:08 Ответить
Ви тоже не подарунок .
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04.12.2022 15:57 Ответить
ты тут надолго...?\это даже не вопрос...!\
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04.12.2022 15:10 Ответить
чого новину супроводжує таке сумне фото?
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04.12.2022 15:02 Ответить
Якщо врахувати що ***** мобізізувало 1 млн. 200 тисяч то знищувати кацапню такими темпами доведеться довго... Доки не знищимо 300 тисяч і не скалічимо 1.5 млн. кацапи навіть не помітять що йде війна...
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04.12.2022 15:17 Ответить
війна для орка, що дихання,
воно саме знає, що все одно згорить від водяри/наркоти.
заможні/бандити/чінуши називають низовьіх орків - "грязь".
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04.12.2022 15:40 Ответить
Насправді їх надихає не війна як така (бо ж хочуть жити!), а можливість безкарно грабувати "лохів" як компенсація за гноблення та приниження які вони мають в ********** і отримання вищого соціального статусу "ветерана війни" після повернення, який дасть якісь пільги, які в свою чергу дозволять висунути голову на 3 сантиметри вище рівня загальнокацапського бидла. Але зараз вони "топчуться" в уже розграбованих областях і тому крім смерті та каліцтва нічого не отримують. Тому матеріальна мотивація падає в жорстокість і злість зростають.

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04.12.2022 16:29 Ответить
і отримання вищого соціального статусу "ветерана війни" після повернення, який дасть якісь пільги

2 кг гречки и банку кильки в томате на 9 мая?
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04.12.2022 18:43 Ответить
... ну ... ще можна рванути полосату тєльняшку на грудях і дико захарчати "я в танке горел когда ти, криса тиловая, дєвок портіл!"...
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04.12.2022 18:54 Ответить
На что крыса тыловая хмыкнет и скажет "я тебя туда не посылал(а), ****** в общую очередь, люди вон по полдня на ногах стоят, а ты как барин в коляске сидишь и еще без очереди прешься!?"
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04.12.2022 19:20 Ответить
Так і буде. Розвішають на деревах в мішечках "самоварів" в санаторіях подалі від маскви... - " с глаз долой, із сєрдца вон"...
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04.12.2022 19:30 Ответить
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04.12.2022 15:34 Ответить
Филя то же вернулся с войны
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04.12.2022 15:42 Ответить
Мені одному ***** на це чи ще комусь?
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04.12.2022 15:54 Ответить
Какаяразница?
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04.12.2022 18:45 Ответить
 
 