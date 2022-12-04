"Пункты несокрушимого пиара" центральной власти: журналисты обнаружили бездумное расходование денег на пункты обогрева

"Пункты несокрушимости" – не новая идея, а просто громкое название традиционных пунктов обогрева, которые в Украине открывали каждую зиму. Но сейчас "под идею Банковой" местные власти вынуждены тратить большие средства из местных бюджетов. К тому же, реализация этого проекта сопровождается нецелевыми расходами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в журналистском расследовании издания "Главком" под названием "Пункты несокрушимого пиара. Что происходит за кулисами громкой инициативы президента".

"На первый взгляд, идея действительно нужная и актуальная. С одной стороны, это возможность для менее защищенных людей, переселенцев с оккупированных территорий, пережить сверхтяжелую зиму в приемлемых условиях, с пониманием, что в критический момент есть место, где они могут получить помощь. Но с другой, по сути, ничего нового на Банковой не придумали, каждую зиму в Украине открывались пункты обогрева, просто тогда для них еще не придумали громкого названия. К тому же при реализации этого проекта наблюдаются перекосы, которые ставят под сомнение первоначальные добрые намерения", - говорится в публикации.

Как рассказал "Главкому" чиновник одной из облгосадминистраций на Западе страны, все финансирование повесили на местные бюджеты, бизнес и волонтеров. Никакой специальной государственной программы под это не предусматривается. А по словам заместителя мэра одного из городов, далеко не все требования Банковой по "пунктам несокрушимости" экономически обоснованы.

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Также журналисты выяснили, что Хмельницкая ОГА планирует потратить около 80 тыс. грн на рекламу этих пунктов – 49,6 тыс. грн на брошюры о них и 28,8 тыс. грн на баннеры.

Кроме того, многие "пункты несокрушимости" запланированы там, где они совсем не нужны.

"Важно разграничить понятие пиара и заботы о людях. Зачем организовывать пункты несокрушимости в громадах, которые по своей сути являются обычными селами? Разве кто-нибудь в селе пойдет в школу греться? Люди в своих домах разожгут печки и котлы, которые работают без электроэнергии, и переживут холода. При этом на уровне центральной власти стоит четкая задача – открывать "Пункты несокрушимости" в таких громадах", – посетовал один из заместителей городского головы.