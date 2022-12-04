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"Пункты несокрушимого пиара" центральной власти: журналисты обнаружили бездумное расходование денег на пункты обогрева

пункт,незламності

"Пункты несокрушимости" – не новая идея, а просто громкое название традиционных пунктов обогрева, которые в Украине открывали каждую зиму. Но сейчас "под идею Банковой" местные власти вынуждены тратить большие средства из местных бюджетов. К тому же, реализация этого проекта сопровождается нецелевыми расходами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в журналистском расследовании издания "Главком" под названием "Пункты несокрушимого пиара. Что происходит за кулисами громкой инициативы президента".

"На первый взгляд, идея действительно нужная и актуальная. С одной стороны, это возможность для менее защищенных людей, переселенцев с оккупированных территорий, пережить сверхтяжелую зиму в приемлемых условиях, с пониманием, что в критический момент есть место, где они могут получить помощь. Но с другой, по сути, ничего нового на Банковой не придумали, каждую зиму в Украине открывались пункты обогрева, просто тогда для них еще не придумали громкого названия. К тому же при реализации этого проекта наблюдаются перекосы, которые ставят под сомнение первоначальные добрые намерения", - говорится в публикации.

Как рассказал "Главкому" чиновник одной из облгосадминистраций на Западе страны, все финансирование повесили на местные бюджеты, бизнес и волонтеров. Никакой специальной государственной программы под это не предусматривается. А по словам заместителя мэра одного из городов, далеко не все требования Банковой по "пунктам несокрушимости" экономически обоснованы.

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Также журналисты выяснили, что Хмельницкая ОГА планирует потратить около 80 тыс. грн на рекламу этих пунктов – 49,6 тыс. грн на брошюры о них и 28,8 тыс. грн на баннеры.

Кроме того, многие "пункты несокрушимости" запланированы там, где они совсем не нужны.

"Важно разграничить понятие пиара и заботы о людях. Зачем организовывать пункты несокрушимости в громадах, которые по своей сути являются обычными селами? Разве кто-нибудь в селе пойдет в школу греться? Люди в своих домах разожгут печки и котлы, которые работают без электроэнергии, и переживут холода. При этом на уровне центральной власти стоит четкая задача – открывать "Пункты несокрушимости" в таких громадах", – посетовал один из заместителей городского головы.

Автор: 

бюджет (4834) местные бюджеты (37) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+90
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04.12.2022 14:44
+78
все що робить зільона влада - через сраку...
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04.12.2022 14:44
+61

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04.12.2022 14:53
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Що бачимо - пункти вiд п. - гарно, iншi- зрада. В чому зрада? Що в Хмельницькому пишуть брошури для iнформацii'?
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04.12.2022 19:47 Ответить
Может в том, что для открытия пункта обогрева в Херсоне, для пиара Порошенко использует СВОИ деньги? Да и в Херсоне пункты обогрева реально нужны, потому как инфраструктуру быстро там восстановить никак не получится, в отличие от городов, которые находятся в глубоком тылу.
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04.12.2022 19:56 Ответить
"Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор."
Пишуть, купили фонд П. та ГО.
.
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04.12.2022 20:02 Ответить
И? Да у них такая схема работы. Вы перечисляете деньги в ГО "Справа громад" сумму, Порошенко эту сумму удваивает, волонтеры закупают то, что необходимо. И так уже давно. В чем проблема? Хотите разорить Порошенко? Перечисляйте больше в ГО "Справа громад" . А самое интересное, что у них нормальная система отчетности, да и техника чудным образом выходит дешевле, чем у того же Притулы. Чудеса, да и только!
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04.12.2022 20:06 Ответить
Я продивився "главком голова публiкацii'. Не знайшов.
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04.12.2022 19:56 Ответить
Значит, плохо искали. 3-я статья в топе публикаций. Как можно не заметить?
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04.12.2022 20:02 Ответить
€ й у Херсонi.
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04.12.2022 19:17 Ответить
Є. Не заперечую. Питаня СКІЛЬКИ і ЧИЇ? Від МЧС? Від Пороха?
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04.12.2022 19:53 Ответить
В iтозi вiд Пороха. За iншi не знаю.
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04.12.2022 20:54 Ответить
Велике мародерство від Зе, шоб вам у горлі застрягло,тварі зелені
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04.12.2022 16:25 Ответить
Коли хтось із вас продовжує думати, що Ze прийшов до влади аби зробити життя пересічних громадян України кращим, просто подумайте над цим: баканов, гончарук, стєпанов, бенедиктова, таран, рябошапка, аваакян, шевченко, вітренко, мандєль та ще сотні інших "незамінних" зашкварених персонажів із зеленої команди, після своєї відставки одразу виїхали закордон і дуже себе непогано почувають там. Невже ви думаєте, що головний клоун країни після своєї відставки залишиться в Україні?! Ні! Він тут, як і ще тисячі із його опг, виключно заради того аби прібарахлітся, а потім з мільярдами на офшорних рахунках, сваліть у тепле і сонячне закордоння. Ні йому, ні його коМанді Україна і нахєр не потрібна, вони тут на гастролях по заробітку шаленого бабла на лохах, які їм поки що аплодують.
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04.12.2022 16:29 Ответить
Совок, блін, незламний! В головах чиновників з Банкової... Хіба така влада потрібна українцям, та ще й під час смертельної війни?
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04.12.2022 17:13 Ответить
Не знаю... У мене інколи складається враження, що наші чиновники спроможні жити 1000 років, що вони пережили "царя-батюшку", комуняк і зараз їм ніц не бракує...
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05.12.2022 00:28 Ответить
ЗЕ - означає *****!!!
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04.12.2022 18:12 Ответить
Главком що це назва ка&апська?
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04.12.2022 18:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wNZoLOllO5E 😡 КРОСИВЕ! ЯК ВАМ ТАКЕ ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ДНІЩЕ ВІД ЗЕЛEБОБИ? І коментарі теж доставляють
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04.12.2022 19:52 Ответить
А хіба хтось сумнівався, що все закінчиться банальним розкраданням коштів або неефективними тратами? За скасоване розмитнення генераторів від Шмигаля чули? Кукіш бачили? Якщо ні то, коли заїдете з генератором на таможню, вам його покажуть.
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04.12.2022 22:15 Ответить
Велике Крадівництво, Епізод 2.
Чому я не здивований?
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05.12.2022 00:25 Ответить
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