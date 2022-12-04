Более 51 тысячи военных преступлений задокументированы с начала полномасштабного вторжения РФ
Офис Генерального прокурора задокументировал более 51 тысячи военных преступлений против Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.
По состоянию на 04 декабря 2022 задокументировано:
- 51 161 военное преступление,
- 18 585 преступлений против национальной безопасности Украины.
По официальным данным ювенальных прокуроров 1 295 детей пострадали в результате вооруженного вторжения России в наше государство, из них:
- 443 ребенка погибли,
- 852 получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль