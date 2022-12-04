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Более 51 тысячи военных преступлений задокументированы с начала полномасштабного вторжения РФ

злочини,воєнні,ексгумація,вабля

Офис Генерального прокурора задокументировал более 51 тысячи военных преступлений против Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По состоянию на 04 декабря 2022 задокументировано:

  • 51 161 военное преступление,
  • 18 585 преступлений против национальной безопасности Украины.

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По официальным данным ювенальных прокуроров 1 295 детей пострадали в результате вооруженного вторжения России в наше государство, из них:

  • 443 ребенка погибли,
  • 852 получили ранения.

Более 51 тысячи военных преступлений задокументированы с начала полномасштабного вторжения РФ 01

Автор: 

военные преступления (1426) Офис Генпрокурора (2457)


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