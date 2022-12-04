Более 51 тысячи военных преступлений задокументированы с начала полномасштабного вторжения РФ

Офис Генерального прокурора задокументировал более 51 тысячи военных преступлений против Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По состоянию на 04 декабря 2022 задокументировано:

51 161 военное преступление,

18 585 преступлений против национальной безопасности Украины.

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По официальным данным ювенальных прокуроров 1 295 детей пострадали в результате вооруженного вторжения России в наше государство, из них: